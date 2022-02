Al igual que ya han hecho otros de sus compañeros como Brenda o Laila y Nissy, Rafa ha tenido que enfrentarse a su 'línea de la vida'. Un momento que sirve para que el público pueda conocer mejor a cada uno de los concursantes anónimos que han entrado en 'Secret Story'. Durante este espacio, cada uno de ellos puede hablar de las situaciones que más han marcado su vida y que les han hecho ser tal y como son en estos momentos. Un instante que él ha aprovechado para hablar del duro episodio que vivió en su adolescencia.

"A los 15 años falleció mi padre y eso me hizo ver la vida de manera diferente. Interioricé la muerte y ahí es cuando empiezas a disfrutar la vida de verdad, a no hacer drama por tonterías, a ir con la gente que te gusta, a no ir con la gente por compromiso", ha indicado desvelando que esto hizo que su percepción sobre la vida cambiase de forma radical.

Telecinco

El concursante ha explicado que su padre falleció debido a una larga enfermedad, y que para él fue muy duro ver cómo se iba poco a poco. "Mi padre no murió de un accidente, murió de una enfermedad, que duró cuatro años y vi cómo se moría poco a poco. Mi sentido del humor se desarrolló muchísimo. El sentido del humor no es un chiste, sirve para superar situaciones difíciles", ha dejado claro Rafa reconociendo que para él recurrir al humor fue la mejor terapia que pudo realizar para salir adelante.

En cuanto al resto de su vida, el concursante ha reconocido que tuvo una infancia muy feliz viviendo en un pueblo. "Para mí vivir en el pueblo de niño es lo mejor que te puede pasar porque tienes mucha más libertad", ha indicado. Después, al hacerse mayor estudió química en Albacete y comenzó a trabajar como frutero, donde fue muy feliz. "Trabajando de frutero fui feliz porque a mí me gusta estar con gente sencilla, aprender de ellos, es lo que me llena y me hace feliz".

Telecinco

Tras esto, falsificó su currículum diciendo que había estudiado ADE para entrar en una empresa. Una actitud que Toñi Moreno ha querido recriminarle después de que el concursante animase a todos a hacerlo. "Eso está mal y no se debe hacer", le ha reprochado la presentadora mostrando su descontento con la afirmación de Rafa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io