Los espectadores se han llevado una gran sorpresa al ver que al comenzar 'Secret Story' Carlos Sobera no se encontraba en plató. En el lugar donde debería haber estado el presentador se encontraba una persona con una máscara, algo que ha despertado la curiosidad de todos, ¿quién era y dónde estaba Carlos? La Voz ha sido la encargada de anunciar que en esta vez sería otra la persona que se pondría al frente del 'reality'.

Tras desvelar que Carlos Sobera no se encontraría en plató, la persona se ha quitado la máscara mostrando su rostro y dejando a todos muy sorprendidos al ver que era... ¡Sandra Barneda! Una vez descubierto quién ocuparía su lugar, el presentador ha conectado con el programa por videollamada para explicar los verdaderos motivos de esta repentina baja.

"Estoy en casa... Me pillé un pequeño covid el pasado fin de semana y aunque ya estoy saliendo del túnel aún estoy renqueante", ha indicado reconociendo que había preferido por precaución para no contagiar a nadie, ya que todavía no se encuentra recuperado del todo. Sin embargo, ha asegurado que pensaba estar viendo el programa desde casa para enterarse de todo lo que sucediese.

Por su parte, Sandra Barneda le ha indicado que ahora lo único importante es que el pueda estar recuperado del todo, ya que la salud es lo primero. Tras esto, ha confesado estar muy contenta de haber sido la encargada de sustituirle durante la gala para poder ver cómo Carmen Lomana entraba en la casa de los secretos, donde convivirá con los concursantes durante unos días.

