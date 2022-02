Nissy se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de 'Secret Story'. La concursante ha tenido un conflicto con casi todos sus compañeros, incluida su hermana. Ahora, una nueva pelea ha provocado que Adri pierda los papeles como nunca antes amenazando con abandonar el concurso si ella. Todo ha surgido después de que Laila y algunos de los participantes criticasen el vestido que le habían dado a Nissy para la gala.

"Parece un pastel", ha indicado su hermana. "Te queda bien pero el vestido es horroroso, tú no", le ha confesado Adrián. Estas críticas no han sentado nada bien a Nissy, y es que ella se sentía toda una princesa. Por este motivo, no ha dudado en cargar contra todos ellos. "Cuando salga de aquí me haré una prueba porque ella no puede ser mi hermana", ha indicado la concursante reconociendo que siempre siente que que Laila pone al resto por delante de ella.

Telecinco

Los gritos en la casa cada vez han ido a más y Nissy ha atacado a todos, una situación que ha hecho explotar a Adri. "¡No puedo más!", ha estallado alejándose para intentar relajarse. Sin embargo, esto solo sería el principio, y es que más tarde el robo de comida de Carmen y Rafa provocó que Nissy interviniese protagonizando un nuevo encontronazo con Marta y Adri. Una situación límite que ha hecho que el concursante amenace con abandonar el programa.

Telecinco

Lo cierto es que él no es el único que ha terminado muy tocado tras estos enfrentamientos. Marta y Colchero también han terminado rompiéndose, y es que sienten que Nissy intenta provocarle constantemente. Sin embargo, finalmente ninguno ha tenido que abandonar la casa de los secretos, y es que la hermana de Laila se ha convertido en la nueva expulsada.





