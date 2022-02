Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

'Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Carmen Lomana se ha convertido en la siguiente famosa en atreverse a entrar en 'Secret Story'. Tras el 'veto' que recibió Kiko Rivera por sus polémicas declaraciones sobre su hermana, el programa decidió que Nagore Robles fuese quien entrase en la casa de los secretos. Durante su paso por el concurso, la colaboradora intentó conocer más a fondo a los participantes para descubrir qué parejas podían formarse.

Tras esto, fue Isa Pantoja la que sorprendió a todos anunciando que había decidido entrar a la casa de Guadalix de la Sierra, una experiencia que le llenaba de alegría y es que, al igual que Nagore, ella también había estado en ese lugar como concursante. Durante su estancia, no ha dudado en hablar sobre su hermano y sobre su actual situación, dejando claro que no tiene pensado retomar el contacto con él en estos momentos.

Telecinco

Ahora, le toca el turno a Carmen Lomana. La empresaria ha desvelado que entra con muchas ganas de poder convivir durante unos días con los concursantes. "Que se preparen. Voy a poner un poco de orden y a enseñarles a comportarse", ha confesado dejando claro que quiere pasárselo bien. "Seguro que lo pasamos muy bien, porque se puede enseñar sin humillar a nadie. Me lo voy a pasar bien y seguro que ellos me enseñarán a mí muchas cosas. Ya hice 'Las joyas de la corona' y todavía estoy en contacto con algunos de los chicos que estuvieron allí".

Además, ha reconocido que entra sin saber mucho sobre ellos porque no ha visto el concurso. "No les conozco porque apenas conozco este reality y voy a entrar sin prejuicios. Tengo una ligera idea de algunos pero creo que es mejor así, entrar sin prejuicios", ha indicado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io