¡Al fin! La tensión que saltaba entre Sara y Tom Brusse finalmente se ha resulto. Ambos han probado que entre ellos ha surgido la química y es recíproco protagonizando una de las escenas más románticas que nos ha dado el concurso en las dos ediciones que lleva. Y es que el ex de 'La isla de las tentaciones' ha desplegado todas sus dotes de conquistador para lanzarse a la piscina.



Después de que Brusse rompiera en directo con su novia al ver que había feeling con Sara (por mucho que se lo negase a Víctor Sandoval en el podcast), el invitado a la casa de 'Secret Story' se ha lanzado directo a los labios de la concursante ¡y se han dado un beso de película! "No sé qué me pasa.. No paro de sonreír...Contigo olvido el mundo...No sé si eso es bueno o malo...Nada más verte mi cabeza hizo booommm", le roneaba el VIP instantes antes de rodear su cuello con sus manos y lanzarse a besarla a escondidas de los ojos de sus compañeros.

"Este era el secreto", aseguraba la joven al separarse de Tom tras un largo y cálido beso. Y es que el ex superviviente la había apartado del grupo con el pretexto de contarla algo que no quería que nadie más supiera. Pero el secreto no ha tardado ni unas horas en hacerse público y es que después de bailar muy cómplices, los tortolitos se han preparado juntos la cena, y han dormido abrazados entre risas y confesiones.

Aunque todo es muy dulce, Sara ya está pensando en las consecuencias que esto podría tener fuera: "Fuera me espera la tercer guerra. A mi madre no le va a hacer ni puta gracia. Tú no sabes lo que es Tenerife... es un pueblo... pero al que no le guste que cierre los ojos, me voy a dejar llevar", confesaba a Carlos. ¡Qué le quiten lo bailao'!

