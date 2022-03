Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

La llegada de Tom Brusse, Víctor Sandoval y Miriam Saavedra en 'Secret Story' provocó una gran revolución dentro de la casa de los secretos, y es que en poco tiempo consiguieron vivir todo tipo de experiencias junto los concursantes. Algunos como Víctor Sandoval no aguantó la presión tras vivir algunos enfrentamientos con Rafa y decidió abandonar. Una situación muy diferente a la que está viviendo Tom, que rápidamente se adaptó e incluso ha llegado a encontrar un nuevo amor.

Desde el primer momento en el que puso un pie en la casa de los secretos la química que tuvo con Sara, la última participante en incorporarse al concurso, se hizo más que evidente. De esta forma, a pesar de que entró al 'reality' asegurando que tenía novia y estaba muy enamorado, a las pocas horas pedía tener una videollamada para romper con la que hasta ese momento era su ex pareja.

Tras vivir una dramática ruptura en directo, Tom se ha sentido libre para dar rienda suelta a su amor y es que ya no se despega de la concursante, dándose apasionados besos en cada rincón de la casa. Ahora, han decidido dar un paso más...¡pidiendo una hora sin cámaras! Una cita muy especial que tendrán el próximo domingo, donde podrán pasar tiempo juntos sin que les podamos ver, aunque pudiendo escuchar qué ocurre.

"Me gusta mucho esta muchacha. Queremos una hora sin cámaras, ¿se puede pedir cada día una?", ha indicado el ex concursante de 'Supervivientes' reconociendo que una hora le parecía muy poco tiempo. Además, ha llegado a confesar que piensa que cada vez empieza a sentir más cosas hacia Sara. "Empiezo a sentir cosas bonitas, como amor. Quién sabe si ella empieza a sentir cosas por mí", ha indicado reconociendo que le gustaría que ella se enamorase de él.

