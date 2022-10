Raquel Lozano ha llegado a Pesadilla en el paraíso con un único objetivo: aclarar su situación con Omar Sánchez. La ex de 'El Negro' ha dejado claro desde su llegada que la tensión es evidente con el aún marido de Anabel Pantoja con un cara a cara en el mismo momento de su aterrizaje en la granja de Cádiz. Ahora, tras unos días de convivencia y después de que Raquel haya sido propuesta para nominación, Omar ha querido sentarse con ella para aclarar todo lo que estaba sobrevolando entre ellos desde que se dieron ese paréntesis antes de que él entrara en el reality. "Vamos a sentarnos ahora que no sé si te vas o no, vamos a hablar y dejar todo aclarado", le decía 'El Negro' a Raquel mientras le llevaba a un banco alejado de los demás para mantener la conversación pendiente entre los dos.

La conversación comenzó con Omar explicando que él mismo se ha sorprendido al comenzar a sentirse pillado de Marina en el reality a lo que Raquel le contestaba que él ya le había buscado en Instagram anteriormente: "sí pero si llego a venir aquí y no me gusta, ¿qué pasa? Eso no significa nada", aseguraba el canario quien defendía que siente algo fuerte por Marina incluso dejando caer que se estaban enamorando de ella.

Seguidamente, Omar explicaba los motivos que le habían llevado a cansarse de su relación con Raquel: "Siempre me estabas mencionando a Anabel, que no hablara con ella... Me canso de tanto Anabel. No estabas pendiente de conocerme a mi". "Yo no decía eso, solo dije que no la vieras en Canarias", se defendía Raquel quien rompía a llorar delante de su ex: "yo también lo he pasado muy mal, y mil ataques...", algo que Omar confesaba que podía llegar a entender aunque, ante la cámara, confesaba que había detalles que no le cuadraban: "Si una persona le ha hecho tanto daño no entra el sitio donde esta esa persona con la chica que está conociendo, es hacerte más daño".

Por su parte, Marina, quien ya opinó de Raquel desde el plató, se alegraba de que su chico hubiera aclarado todo con su ex dejando un recado también para ella: "Me alegro que le haya cogido para hablar, cómo le ha cogido las cosas. Habla mucho de que él me miraba por Instagram, ¿pero si llega y yo le digo que no? Hay que recordar que fui yo quien le dije 'vete conmigo a la casa de capataz'".

La conversación fue tan intensa que Raquel terminaba rompiendo a llorar y, como confesaba más tarde, Marco fue en su busca "me abrazó fuerte y me dio muy buenos consejos", motivo por el que no le nominaba ni a él ni a Omar directamente después de ser la segunda nominada. "La conversación que tuvimos el otro día aclaramos todo, le pedí disculpas si había cometido algún error y se lo agradezco que no me haya nominado", añadía Omar.