Con una sola semana de concurso, Raquel Lozano ha pasado por Pesadilla en el paraíso como un torbellino. Protagonizando varios enfrentamientos con su ex, Omar Sánchez, con quien finalmente tuvo una conversación para aclarar todo lo que había sobrevolando entre ellos al ver que estaba nominada. Finalmente, el serrucho decidió que fuera Raquel quien abandonase la granja al caer en el enfrentamiento con Xavi Font por lo que ha sido más pronto que tarde que la joven se ha visto las caras con Marina, quien salía tan solo unos días después de su llegada. En el plató, ambas han tenido un careo que ha terminado con un verdadero enfrentamiento.

Telecinco

"Yo contra Marina no tengo nada porque no es mi guerra, mi guerra es con Omar. Ojalá que os vaya genial y lo digo de corazón", aseguraba Raquel a Marina sin esperarse lo que vendría por parte de la cordobesa: "Cuando entraste te vi, te escuché e incluso empaticé contigo. Pero cuando he salido y he visto todo el circo que has montado... Como mujer te lo digo para futuras relaciones: quiérete más y ten más dignidad. No hagas esas cosas. Pareces la viuda de España cuando no has sido ni pareja de Omar". "¿Por qué cuando te dice que quiere entrar soltero te vas con él de vacaciones?", preguntaba Marina. "Son errores que espero no cometer y que si te pasa a ti no cometas", explicaba Raquel. "No te preocupes que no actuaré como tú", respondía Marina.

Sobre todo, Marina le echaba en cara haber ensañado los mensajes de texto que se intercambiaron durante su relación, algo que también le ha afeado Eleazar Gómez: "sí, me equivoqué", apuntaba Raquel quien echaba en cara a Marina haber criticado a Hugo Paz en su canal de MtMad, algo que ella negaba. "He visto en el concurso una Raquel que es completamente diferente a la que he visto fuera". "Si entro al concurso suave, porque soy suave, voy a entrar fatal así que digo lo que me da la gana, y ya", respondía Raquel.

Por su parte, Nadia Jémez aprovechaba para preguntarle "una duda que creo que nos ha quedado a todos: ¿a qué has entrado? Has entrado a hablar con Omar, ¿qué has hablado? He echado de menos que le dijeses todo lo que sientes". A lo que Raquel ha contestado que ha entrado a trabajar y ha salido con una gran enseñanza: "He sacado en claro lo que no quiero en mi vida". Además, Mónica Hoyos ha recordado a quienes la acusan de haber acudido a la granja a desestabilizar a Omar que no es la primera en hacerlo en un reality: "la gran mayoría de los castings no son las personas por ellas mismas sino por sus relaciones". Finalmente Omar entraba en directo asegurando que "sé que pude cometer errores pero no me tienes que crucificar porque en los sentimientos no manda nadie".