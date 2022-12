Dani G y Bea Retamal son los nominados de esta semana en Pesadilla en el paraíso. Pase lo que pase, los que fueron pareja y, ahora, parecen haber roto definitivamente, no seguirán haciendo su concurso juntos. Una nominación fuerte con la que desde la organización quieren incentivar la participación convirtiendo esta semana en una campaña electoral en toda regla. Para ello, la abuela de Bea, Carmen, y el amigo de Dani, Gabriel, les han defendido en el plató mientras Yolanda y Ana, las madres de Bea y Dani, respectivamente, acudían a la granja para hacer los alegatos en directo. Pero en lugar de verse con sus propios hijos, se han visto con sus yerno y nuera, generando unos extraños encuentros.

Telecinco

Después de una entrada muy tensa en la que Bea no paraba de reír y Ana frenaba en seco al entrar, la madre de Dani no podía evitar preguntar por su hijo: "¿Dani donde está? ¿Y no lo voy a ver? Qué viaje más ameno, entonces...". Tras ello, sin apenas mirar a Bea a la cara, Ana repasaba lo que no le había gustado de su concurso: "A mi la entrada de Bea no me gustó", contestaba, "no me gustó tampoco que sacara cosas de su intimidad, porque él es hermético, y ella lo sabe".

Así, confirmaba que la entrada de Bea había afectado al concurso de su hijo. "Realmente vine aquí, sinceramente, a fastidiarle el concurso a Daniel porque lo que veía de fuera era algo que no me gustaba, que no entendía", contestaba Bea añadiendo que otro de sus objetivos era "sacar de quicio al personal", algo que está consiguiendo. No obstante, destacaba Bea que "cada uno se fastidia el concurso solo". "Creo que las discusiones han sido de ambos y el concurso se lo ha fastidiado él solito por sus actitudes egoístas y sus discusiones con otros".

Telecinco

Finalmente, Ana hacía un alegato destacando el trabajo que Dani ha hecho en estos meses asegurando que "se merece no solo quedarse, sino ganar, porque se lo ha currado", ya que, añadía, ha hecho un concurso "fiel a como es él" descubriendo un Dani solo, sin sus apoyos.

Minutos antes, Yolanda era la que entraba en El Consejo donde le esperaba Dani G, quien, ante la presentación de Carlos Sobera esperaba que llegara realmente su propia madre. Aún así, ambos se presentaron con dos besos y una sonrisa interesándose Yolanda en cómo estaba Dani llevando esta nominación. "Nos servirá para permitirnos ver cómo somos por separado, ya que nunca nos hemos separado del todo", afirmaba Dani G, a lo que aprovechaba Yolanda para señalar que, efectivamente, nunca se habían separado, tal y como ella había dicho en varias ocasiones.

Telecinco

Además, Yolanda ha aprovechado para aconsejar a su ex yerno cómo tratar a su hija: "escúchala, que cuando la escuchas es una balsa de agua, pero cuando te pones a hablar por encima de ella, ella grita, y es lo que se está viendo. Ella no es la mala, mala. Bea es muy buena si sabes cómo llevarla". En este sentido, hacía un alegato final con el que Dani no podía evitar poner cara de póker: "Quiero que se salve para darla la oportunidad de verla sin Dani y que sea como es ella, con sus bromas, estando bien y cómoda con sus compañeros".