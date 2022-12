Daniela Requena se ha confesado con sus compañeros de 'Pesadilla en El Paraíso' y ha revelado el 'pasado' que le une a Pipi Estrada, primer expulsado del reality show. La valenciana charlaba con sus compañeros Israel Arroyo y Manu González, que fue uno de los últimos en entrar en el concurso cuando éste último contaba a sus dos amigos que Pipi le había hablado por Instagram y aseguraba que el ex de Terelu Campos "tiene pinta de ser un poquito caliente cachondo". Momento en el que Daniela ha decidido desvelar algo que nadie sabía: "A mí hace años, nos estuvimos mensajeando, yo estaba sin operar de abajo, recuerdo que le envié una foto de mis tetas y él me respondió con otra de su pipón", expresaba. Además, ha calificado a Pipi como "un poco casposete con algunos comentarios" pero "buen tipo" y ha asegurado que el periodista le dijo durante el concurso que había tenido experiencias con mujeres transexuales.

"A ver que me daba igual, tampoco es nada malo, me intercambié cuatro mensajes calentorros. A día de hoy, no me acostaría con Pipi, pero en sus tiempos mozos cuando hacía el 'pim pam pum' con Terelu, a mí eso me ponía", desvelaba la valenciana, quien acaba de hablar de su compañera Bea Retamal.

Telecinco

Asimismo, Daniela comentaba a sus compañeros que Pipi "le miraba mucho mientras se cambiaba" en las primeras semanas del concurso y le decía al vidente: "Bueno, si el hombre maduro que me espera y tanto me dices en las cartas es Pipi Estrada, aquí estoy", agregaba. Desde plató, y preguntado por Carlos Sobera, Pipi contestaba: "No hay más verdad que la propia realidad, y si ella lo dice, será verdad. Yo no me acuerdo, ando mal de memoria", matizaba. Además, ha calificado a Daniela como "muy guapa, muy atractiva" y añadía que su ex compañera de concurso "tiene muchas cosas que gustan".

Telecinco