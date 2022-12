Bea Retamal, en la semana en la que se enfrenta a Israel Arroyo en las nominaciones de Pesadilla en el paríso, ha hecho balance de lo que ha vivido en el concurso con Lara Álvarez y al igual que sus compañeros Israel e Iwan, ha podido tener las palabras de sus familiares. La ¿novia? de Dani García se encuentra por tercera vez consecutiva en la cuerda floja, una situación que, unida a los enfrentamientos contra la mayor parte de los semifinalistas, ha hecho que esta semana sea muy dura para la joven a pesar de saber que cuenta con un gran número de apoyos en el exterior que ya la han salvado en las dos ocasiones anteriores por un amplio porcentaje de diferencia. Por ello el programa ha aprovechado esta semana para darla una sorpresa con la visita de su madre con la que se quedó con ganas de ver la semana anterior.

Telecinco

Entre lágrimas, madre e hija se abrazaban y no podían evitar emocionarse al verse sin parar de repetirse 'te quieros' al oído, tras lo que Yolanda, la madre de Bea, paraba para analizar el momento en el que estaba su hija: "Hemos sufrido muchísimo en casa, no te habíamos visto así en la vida, con esta ansiedad, esta locura, esos gritos", y aunque sí valoraba haber visto un cambio en la joven tras la visita de su abuela, Yolanda la daba un valioso consejo: "Te tienes que querer tú la primera y después Dios dirá. No puedes estar así, te me mueres y yo me voy detrás".



Ante esto, Bea aseguraba que su obsesión cuando Dani la hacía sentir mal era que él se sintiera igual de mal que ella: "Yo no tengo el poder de desquiciarlo como él me desquicia porque me conoce muy bien". Una respuesta insana que Yolanda le afeaba: "No puedes exigir a una persona lo que tú estás dando".

Eso sí, ha aprovechado para darla también palabras de ánimo: "Quiero que alumbres porque eres como una estrella". Y ha terminado diciendo unas palabras de aliento y ánimo para que afronte este final del concurso: "Se que vas a poder con eso y con más".