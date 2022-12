Fani Carbajo carga contra Dani G tras sus palabras sobre Bea Retamal. El influencer fue el último expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso' y, en el plató de Telecinco, el influencer repasó su paso por la granja de Cádiz donde tuvo sus más y sus menos con Steisy y se reencontró con Bea que había sido su pareja y con la que vivió una reconciliación en el concurso aunque acabaron como el rosario de la aurora. Dani y Bea parecen poner en práctica aquello de "ni contigo ni sin tí" y, tras ser expulsado del reality, Dani afirmó que quiere mucho a Bea, pero expresó que "juntos" no cree que se hacen felices y añadió que tienen muchas conversaciones pendientes cuando la ex concursante de 'Gran Hermano' salga de la granja de Cádiz. "Que haya entrado, ha hecho que se remuevan todos los sentimientos que todavía quedan porque lógicamente la quiero", comentaba. Además, Dani G pidió perdón a su amigo Pablo Pisa por su comportamiento con Steisy en el concurso de Telecinco.

Telecinco

Las palabras de Dani G sobre Bea Retamal no han gustado nada a Fani Carbajo, buena amiga de ella y decidió defender a su amiga utilizando sus redes sociales. Desde Twitter, la ex participante de 'La isla de las tentaciones', que nos regaló grandes momentos en Republica Dominicana, aseguró que el alicantino había dicho muchas mentiras y "manipulado situaciones".

Siempre echando la culpa a las mujeres, nunca cambiará, como intenta manipular las situaciones a su antojo para salir el siempre beneficiado #PesadillaDebate14 — Fani🍎 (@fanicarbaj) December 11, 2022

"La trató como a un saco viejo y habló pestes de ella, eso no se hace", sentenciaba la ex pareja de Christofer que dejó claro que Bea tenía a sus amigas fuera de la granja y que éstas estaban a su lado. Además, ha hablado de la relación del influencer con Pablo Pisa, novio de Steisy: "Antes Pablo era su amigo, ahora dice que no porque no le interesa. Él tiene una doble cara y es así con todo el mundo, no es claro", afirmaba.