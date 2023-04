Aunque parezca increíble y haya hasta frases hechas en nuestro idioma para referirse a lo extraordinario de este caso, con una buena gestión de intermediarios y unos pocos medios audiovisuales, se puede organizar una audiencia con el mismísimo Papa. Esto es lo que ha conseguido Producciones del Barrio, que en una cita única ha reunido al Pontífice Francisco con un grupo de 10 jóvenes de entre 20 y 25 años de todo el mundo para tener una conversación sincera y directa a propósito de los temas que les preocupan. Ahora, bajo el título , esta charla se ha compendiado en un documental de 1h y 22 minutos que ve la luz el miércoles 5 de abril en .

Dirigido por Jordi Évole (Salvados, Lo de Évole) y Màrius Sánchez, el documental AMÉN. Francisco responde es un hito periodístico pero también social. Supone un auténtico logro tener a la más alta institución eclesiástica en un ámbito cercano, rodeado de cámaras y en un encuentro que no pretende ser ni condescendiente ni especialmente favorecedor. Según han ido confirmado los directores en la fase promocional del proyecto, los jóvenes tuvieron total libertad para preguntar todas sus inquietudes sin cortapisas ni reediciones posteriores.

AMÉN. Francisco responde: así es el documental de Disney Plus+

Con expectación, timidez y respeto diez jóvenes americanos, europeos y africanos con realidades muy diferentes entre sí y que hablan español afrontaron hace unos meses uno de los momentos más especiales (por extraordinario) de sus vidas. Ellos fueron los seleccionados para reunirse en Roma con el Papa Francisco, con el objetivo de conversar y trasladarle las principales preocupaciones de su generación.

Lo que les esperaba era un encuentro inédito, una conversación de tú a tú, un acontecimiento único. En esta charla, guiada por las propias preguntas de los jóvenes, abordan cuestiones tan importantes para la juventud de hoy como la migración, la sexualidad, la identidad de género o la libertad religiosa.

Sin miedo a compartir experiencias personales los jóvenes han preguntado al Papa sobre los abusos sexuales en la Iglesia, la compatibilidad del feminismo con la religión católica, la inclusión de la comunidad LGTBIQ+ en la comunidad cristiana, el descreimiento de los jóvenes ante los sentimientos religiosos e incluso han querido saber cómo es su vida, desde si tiene un sueldo a si lleva sus redes sociales él mismo. Solo por tratarse de una pieza audiovisual única ya merece un visionado, pero además la charla resulta interesante, sobre todo para comprobar cómo Francisco lidia con los temas más peliagudos.