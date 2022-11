Cuando se acercan las celebraciones navideñas hay múltiples estrenos de películas y series de esta temática. Pero lo cierto es que hay otros títulos que, aunque no recurran a historias de amor, amistad y valores familiares en plenas celebraciones de fin de año, sí tienen algo de espíritu navideño, y son las ficciones de fantasía y ciencia ficción. Todos los años recurrimos a películas y series familiares en que la magia es uno de los componentes clave, motivo por el cual miles de espectadores en el mundo revisitan sagas como Harry Potter o Las crónicas de Narnia. Por eso Netflix, además de estrenos como Navidad de golpe o Navidad contigo, lanza el viernes 18 de noviembre la película El país de los sueños.



Francis Lawrence (Gotham, Soy leyenda), director de En llamas y Sinsajo de la saga Los juegos del hambre, retoma la fantasía en este filme en que vuelve a trabajar con Jason Momoa tras su colaboración en la serie de Apple TV+ See. Sobre el guion de Michael Handelman y David Guion (Noche en el museo, Noche en el museo: El secreto del faraón), que adapta el libro de Winsor McCay, El país de los sueños relata la historia de una niña que descubre un mapa secreto que la conduce a un mundo fantástico. Allí, acompañada de un excéntrico forajido, atraviesa los sueños y huye de las pesadillas, con la esperanza de poder volver a ver a su difunto padre.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





El país de los sueños: sinopsis y reparto de la película de estreno en Netflix

El país de los sueños es un viaje a un lugar mágico nunca visto; un mundo de ensueño donde una niña muy precoz llamada Nemo (Marlow Barkley, Single Parents) y su excéntrico acompañante Flip (Jason Momoa, Juego de tronos, Sweet Girl) emprenden una aventura increíble. Cuando el padre de Nemo, Peter (Kyle Chandler, Trampa-22), desaparece misteriosamente en alta mar, su tranquila vida en el noroeste del Pacífico da un vuelco: tiene que irse a vivir a la ciudad con su tío Phillip (Chris O'Dowd, El estornino), un hombre bueno aunque exageradamente peculiar. De día, el nuevo colegio y la nueva rutina son todo un reto para Nemo. Pero por la noche, un mapa secreto que conduce al fantástico País de los Sueños la conecta con Flip, un forajido un poco tosco pero adorable que enseguida se convierte en su compañero y guía. Ella y Flip no tardan en emprender un viaje incomparable, atravesando sueños y huyendo de las pesadillas, durante el que Nemo alberga la esperanza de reunirse con su padre.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el reparto de la película también figuran Weruche Opia, India de Beaufort, Humberly González, Ava Cheung, Tonya Cornelisse, Antonio Raine Pastore y Luxton Handspiker. El país de los sueños cuenta con producción de Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready y el propio director Francis Lawrence.