Ya hemos hablado en alguna ocasión de la producción nacional de las plataformas. Esta es una de las estrategias más eficientes para desembarcar con soltura en un país e incentivar las suscripciones. Pero la ventaja añadida es que, además, ficciones internacionales alcanzan una difusión mayor, llegando incluso a obtener éxitos inesperados fuera de sus fronteras. En este sentido, Netflix, que supo entender las ventajas de la elección de proyectos en todos los países en los que tiene sede, ha celebrado en múltiples ocasiones el ascenso al Top 10 de muchos de sus estrenos que han traspasado el interés local. Entre ellos, el cine y las series británicas son de las más demandadas de modo que no es de extrañar que su última película, Los extraños, ya esté entre lo más visto de la plataforma.

Estrenado el pasado miércoles 22 de febrero, el filme con Nathaniel Martello-White como director y guionista, es un thriller que combina a la perfección un tono inquietante con un trasfondo de drama social. Jugando incluso con el terror, el director convierte una historia real en un adictivo relato de venganza, mentiras y secretos.

Los extraños: la historia real de la película británica que triunfa en Netflix

La preocupación por las historias raciales en el cine está siendo una temática en alza. Ya hemos visto hasta comedias como La gente como vosotros y también se puede abordar desde otros géneros. En el caso del último estreno de Netflix, el suspense domina Los extraños. En ella conocemos a Neve, una mujer considerada birracial o mestiza (de ascendencia blanca y negra) con una vida privilegiada como miembro de la clase media alta. Pero la cuestión es que la aparente perfección que la rodea comienza a desmoronarse tras la llegada de dos extraños cuya sombría presencia altera su tranquila comunidad.

Este encuentro acaba por destapar el pasado de Neve, quien antes de construir una vida idílica, tuvo a dos pequeños a quienes dejó atrás para empezar una nueva vida. Lo curioso (y polémico) es que aquellos niños eran negros, abriendo la veda a una serie de contradicciones del personaje que sorprenderán al público. El complejo papel de Neve lo interpreta Ashley Madekwe (The Umbrella Academy, Revenge), a quien acompañan en el reparto de Los extraños Jorden Myrie, Bukky Bakray, Samuel Small, Maria Almeida y Justin Salinger.

La cuestión es que la idea original del filme nace de una conversación real. Tal como contó el propio creador, Nathaniel Martello-White, en una entrevista para RadioTimes, una charla con su propia madre reveló la existencia de una historia sobre "una madre que negaba la existencia de sus dos hijos negros. Esta también tenía dos hijos con piel clara, casi blancos, pues ella era birracial." Esto le llevó a preguntarse sobre las complejidades de las familias interraciales pero, sobre todo, qué lleva a alguien a renegar de su procedencia y proyectar eso en sus hijos.