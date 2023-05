El cine europeo cada vez es más apreciado por los espectadores. Durante muchos años los cinéfilos se acercaban al cine francés, alemán o italiano, por poner algunos ejemplos, por una cuestión de interés y gusto personal. Sin embargo, desde la llegada de las plataformas, cualquier nación puede producir un filme intrigante, divertido o histórico que atrape a espectadores de todo el mundo solo en un click, el del play de los proveedores de streaming. Esta nueva práctica está liderada por Netflix, que apuesta con fuerza por las ficciones europeas, como demuestran muchos de sus estrenos como el filme de suspense que llega el miércoles 17 de mayo, Siempre fiel.

Tras el thriller La toma del poder, los filmes históricos La batalla olvidada, Mi amiga Ana Frank, o las comedias A la mierda el amor… otra vez y Solo di que sí, llega una nueva apuesta holandesa, esta vez de misterio, con un arranque muy sensual, aunque finalmente despliega una trama intrigante. Siempre fiel, dirigida por André van Duren, juega con los espectadores presentándonos un filme que se apoya en los engaños amorosos de dos amigas a sus respectivas parejas y la complicidad entre ellas para evitar que las descubran. Sin embargo, muy pronto descubrimos que la película no va únicamente del riesgo de ser descubiertas.

Siempre fiel: sinopsis y reparto de la película holandesa de Netflix

En base al guion de Elisabeth Lodeizen, Paul Jan Nielissen y André van Duren, Siempre fiel nos presenta a Bodil e Isabel, dos amigas íntimas que, como descubrimos desde el principio, se apoyan en absolutamente todo. Tanto es así, que ambas parecen estar felizmente casadas, pero organizan escapadas para tener aventuras secretas. La única manera de convertir estas infidelidades en sostenibles es la garantía de una buena coartada y eso es lo que son la una para la otra, el seguro para mantener sus familias y también su libertad sexual sin que su mundo se desmorone... hasta que algo cambia este perfecto engranaje.

Un día Isabel desaparece de forma inesperada y la compleja red de mentiras se derrumba de golpe, afectando directamente a Bodil. Pero, pese a la gravedad de la situación, es urgente localizar a su amiga y comprobar qué ha sido de ella.

Al frente del reparto de Siempre fiel están Bracha van Doesburgh en el papel de Bodil Becker y Elise Schaap, quien interpreta a Isabel Luijten. Estas dos actrices están acompañadas de Nasradin Dchar, Gijs Naber, Matteo Simoni, Hannah Hoekstra, Sofie Decleir, Anna De Ceulaer, Soufiane Chilah, Damiano Incani, Soumaya Ahouaoui y Juda Goslinga.