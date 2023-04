La plataforma española Filmin sigue ampliando su oferta de ficciones internacionales. Si recientemente hemos podido disfrutar en ella de títulos como Guilt o Marriage, la última incorporación a su catálogo se produce el martes 18 de abril cuando estrena la miniserie Los crímenes de Essex, ganadora del premio a Mejor Nuevo Drama en los TV Choice Awards británicos. Se trata del caso real en el que cinco miembros de una familia fueron asesinados en una casa de campo del este de Inglaterra en agosto de 1985.

La serie pone los puntos sobre las íes a esta tragedia familiar, explotada por las ramas más sensacionalistas del periodismo británico, que conmocionó al mundo entero y que hizo un giro de 180 grados cuando nadie lo esperaba. Basada en las múltiples entrevistas e investigaciones publicadas sobre el crimen, la serie ha sido avalada y participada por Colin Caffell, padre de los dos niños asesinados y expareja de la primera acusada, Sheila Bamber, también muerta en el acto.

La miniserie que llega hoy a casa narra uno de los sucesos que más sonados de Reino Unido, el brutal asesinato de la familia Bamber.



La serie Los crímenes de Essex, que ahora se puede ver en España a través de Filmin, nos adentra en el desarrollo de los acontecimientos de los asesinatos que destrozaron a la familia Caffell. Para entender el caso es necesario remontarse al inicio de los hechos.

Fue el hermano de Sheila, Jeremy Bamber, quien advirtió a la policía por teléfono. Alegó haber recibido una llamada desesperada de su padre, Nevill, en la que le decía que su hermana, de 28 años y recientemente diagnosticada con esquizofrenia paranoide, estaba en pleno brote e iba armada con un rifle. Cuando la policía llegó a la casa, se encontró con cinco cadáveres: Nevill, el abuelo; June, la abuela; Daniel y Nicholas, los gemelos de 6 años; y la misma Sheila, madre de los pequeños y que supuestamente se suicidó en el acto.

"Mucha gente me ha propuesto proyectos sobre el tema", explica Colin Caffell, "pero nunca lo habían hecho con tanta sensibilidad y respeto. Decidí involucrarme en la serie porque los creadores mostraron un interés sincero en conocer la verdad. (...) Han conseguido recoger todos los puntos clave en 6 episodios y mostrar todas las evidencias de una forma muy clara".



El reparto de Los crímenes de Essex está encabezado por Freddie Fox (The Crown), que interpreta a Jeremy Bamber; Stephen Graham (El irlandés, Line of Duty, Peaky Blinders, Boardwalk Empire) quien da vida al detective Taff Jones; Cressida Bonas (Trinity), exnovia del Príncipe Harry de Inglaterra, que se pone en la piel de la misma Sheila Caffel; Mark Stanley como Colin Caffell; y Amanda Burton y Nicholas Farrell como June y Neville Bamber. Completan el elenco Mark Addy, Gemma Whelan, Alexa Davies, Alfie Allen (Juego de tronos, Fauces de la noche), Millie Brady, Scott Reid, Grace Calder, Oliver Dimsdale y Richard Goulding.