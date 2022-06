Solomillos con guarnicion de manzana Ingredientes: 2 solomillos de cerdo, 150ml salsa de soja, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen, 3 manzanas golden, 50ml de vino de Oporto, sal, ensalada de lechuga, pimienta Elaboración: Retirar la grasa sobrante de los solomillos, cortar en medallones y salpimentar ligeramente. Disponer en un recipiente amplio con la salsa de soja y dejar macerar durante 20 minutos en el frigorífico. Escurrir ligeramente los solomillos del macerado, calentar una sartén con el aceite y hacer los solomillos por los dos lados. Retirar del fuego y reservar calientes. Pelar y cortar en dados pequeños las manzanas. En la misma sartén de haber hecho los solomillos, incorporar las manzanas y dejar hacer unos minutos. Incorporar los líquidos de la maceración, el oporto y dejar cocer durante diez minutos más. Salpimentar y retirar del fuego. Servir los solomillos con la guarnicion de manzana y hojas de ensalada.

Solomillos en salsa de moras Ingredientes: 150ml vino tino de Rioja, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cebolla, 200g moras, pimienta, sal y pimienta, 800g solomillo de cerdo Elaboración: Pelar y picar la cebolla finamente. Calentar una sartén con el aceite de oliva y estofar la cebolla a fuego suave. Salpimentar y reservar. Lavar las moras y ponerlas a cocer en un cazo con el vino tinto hasta que las moras estén tiernas y desechas. Mezclar con la cebolla y triturar. Calentar una plancha al fuego con el aceite. Cortar el solomillo en medallones y hacer a la plancha un par de minutos por cada lado. Salpimentar y servir con la salsa de moras.

Solomillo Wllington Ingredientes: 1kg solomillo de cerdo, 400g masa de hojaldre, 200g champiñones, 1dl aceite de oliva, 1dl vino fino, 1 huevo Elaboración: Macerar un par de horas el solomillo en una mezcla hecha con el aceite, el Jerez, la sal y la pimienta. Pasado ese tiempo dorar el solomillo en la sartén a fuego fuerte para que se dore por fuera pero quedando crudo por dentro. Extender la masa de hojaldre, colocar el solomillo encima y envolver en el hojaldre. Pintar el hojaldre con huevo batido. Meter al horno junto con los champiñones 180 ºC durante treinta minutos hasta que el hojaldre se dore.

Solomillo de cerdo con bacon Ingredientes: 1 solomillo de cerdo, 250g bacon ahumado, 300g cebollitas francesas, 60g mantequilla, 1dl vino blanco, 50g azúcar, sal Elaboración: Envolver el solomillo con el bacón. Para forrar el solomillo colocar tantas lonchas como sean necesarias solapando una sobre otra. Pinchar unos palillos de madera, de forma que quede bien sujeto. Si el bacón es de buena calidad transmitirá su aroma a la carne y tampoco será necesario salarla. Precalentar el horno a 120 ºC e introducir el solomillo envuelto en el bacón en una bandeja sin añadirle nada. Asar la carne una hora aproximadamente. Si se dispone de sonda (termómetro) de horno, la carne estará cuando alcance los 50 ºC grados al pincharla. Sacar del horno y retirar los palillos. Pelar las cebollitas. Poner en un cazo a hervir las cebollitas con agua, sal y vino. Cocer a fuego vivo hasta evaporar por completo. Añadir entonces un pedazo de mantequilla y unas cucharaditas de azúcar. Remover hasta dorarlas.

Solomillo de cerdo con cebolla glaseada Ingredientes: 1 solomillo de cerdo, 1 cabeza de ajos, 2 cebollas, 12dl de agua, 1 dl de coñac, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta Elaboración: Poner el horno a precalentar a 200 ºC. Salpimentar la carne. Cortar la cebolla en tiras no muy finas y picar bien el ajo en trocitos pequeños. En una fuente amplia y apta para horno poner una cama con la cebolla, bien extendida, y regar con un chorrito de aceite. Poner encima el solomillo y extender por encima todo el ajo picado. Mezclar en un vaso el agua con el coñac y regar con la mitad el solomillo. Dejar que se haga regándolo de vez en cuando con unas cucharaditas de coñac y agua sin dejar que llegue a secarse. Mantener en el horno unos cuarenta minutos hasta que se empiece a dorar. Poner las cebollitas y las zanahorias en una vaporera al fuego quince minutos. Sacar y reservar. Poner una sartén al fuego con dos cucharadas de mantequilla y cinco de agua a fuego bajo. Añadir las cebollas tapar y cocer otros quince minutos.

Solomillo de cerdo con lentejas Ingredientes: 750g solomillo de cerdo, 200g de lentejas pardinas, azúcar moreno, 2 cebollas, 4 patatas, 1 pimiento verde, 1 ajo, 2 zanahorias, 1 dl aceite de oliva virgen extra, 1dl de vino blanco, 150g ciruelas pasas Elaboración: Poner una sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva. Salpimentar la carne y espolvorear con una cucharadita de azúcar moreno. Freír la carne en la sartén a fuego fuerte cinco minutos. Retirar la carne y reservar.

Pelar y picar la cebolla, el pimiento verde, el ajo y la zanahoria en rodajas. Freírlo todo en el mismo aceite de la carne. Añadir la carne, el vino blanco y dejar al fuego cinco minutos. Poner una cazuela al fuego con las lentejas. Añadir agua hasta sobrepasar unos tres dedos el nivel de las lentejas, sazonar e incorporar una hoja de laurel. Desde que empiece a hervir, bajar el fuego y dejar veinticinco minutos y añadir las patatas peladas, las ciruelas y los orejones. Mantener al fuego hasta que las lentejas estén tiernas, unos quince minutos.

Solomillo de cerdo con mantequilla de tomillo Ingredientes: 1 solomillo, 150g mantequilla, 1 puerro, 2 cucharadas de vinagre balsámico de módena, 1 cucharada de salsa de soja, 1 limón, 2 ramas de tomillo, 4 cucharadas de aceita de oliva virgen extra, sal y pimienta. Elaboración: Poner en una bandeja el aceite, el vinagre, unos granos de pimienta negra, el zumo de medio limón, una cucharada de soja y una cucharada de tomillo picado. Poner el solomillo a macerar en la mezcla durante una hora. Mezclar 120 g. de mantequilla con una cucharada de tomillo picado, un pellizco de sal y pimienta y una cucharada de zumo de limón. Mezclar bien y envolver en papel film formando un rollo. Meter a la nevera para que se endurezca. Poner una plancha a calentar. Sacar el solomillo de su jugo de maceración y asar a fuego fuerte tres minutos. Retirar. Limpiar y cortar el puerro en juliana muy fina. Poner una sartén con aceite de oliva a fuego medio y freír el puerro hasta que quede crujiente sin que llegue a coger color. Servir el solomillo cortado en trozos de tres o cuatro cm. con un trozo de mantequilla y los hilos de puerro.

Solomillo de cerdo con salsa de cerezas Ingredientes: 1 solomillo de cerdo, 1 cucharada de azúcar moreno, 1 cucharada de azúcar, 2 patatas, 200g cerezas, aceite de oliva virgen extra, sal Elaboración: Precalentar el horno a 200º.Mezclar el azúcar moreno y la sal y embadurnar con la mezcla el solomillo. Rociar con un poco de aceite de oliva y asar 20 minutos. Sacar del horno y reservar. Quitar el hueso a las cerezas. Poner un cazo al fuego con las cerezas, el zumo de medio limón, 2 cucharadas de agua y 1 cucharada de azúcar blanca. Dejar cocer a fuego medio 10 minutos. Reservar. Pelar las patatas y cortarlas a lo largo formando láminas lo más finas posible. Cortar el solomillo asado en lonchas de ½ cm. Envolver las lonchas en las láminas de patatas y sujetar con palillo. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y freír hasta que se doren las patatas. Servir acompañado de la salsa de cerezas

Quiche de solomillo Ingredientes: aceite de oliva virgen extra, 1 ajo, 1 calabacín, 1 cebolla, 3 huevos, 1 paquete de masa quebrada, sal, 1 solomillo de cerdo, 2dl nata líquida, 120g queso de untar. Elaboración: Pelar y cortar en juliana el calabacín, la cebolla y el ajo. Rallar la zanahoria. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva. Freír toda la verdura menos la zanahoria que se salteará aparte. Retirar y reservar. Cortar el solomillo en láminas y éstas en tiras finas. Poner una sartén al fuego y saltear la carne un par de minutos. En un cuenco batir los huevos con la nata y añadir a continuación las verduras y la carne. Precalentar el horno a 180º. Forrar un molde con la masa brisa extendida. Meter unos minutos al horno y sacarla. Rellenar el molde forrado con la mezcla de huevos, verdura y carne y volver a meter al horno hasta que esté cuajado. Retirar, desmoldar y servir.

Solomillo al moscatel con pasas y piñones Ingredientes: 1 cebolla, 50g pasas sultanas, 50g piñones, sal y pimienta, 1kg de solomillo de cerdo, 1 vaso vino moscatel, aceite Elaboración: Cortar el solomillo en rodajas gruesas. Poner una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva. Marcar las rodajas de solomillo retirar y reservar. Pelar y picar la cebolla a tiras. Añadir la cebolla a la sartén en que hemos marcado el solomillo y dejar al fuego muy suave hasta que queden muy tiernas y transparentes. Añadir a la sartén un vaso de vino moscatel y dejar que se evapore el alcohol. Añadir las pasas y piñones. Si la salsa queda muy líquida se puede añadir una cucharadita de harina tostada. Se puede añadir el solomillo a la sartén mientras espesa la salsa o servir el solomillo poco hecho acompañado de la salsa.

Papillote de cerdo con verduras Ingredientes: 150g de judías verdes, 300g de patatas, perejil, 1 pimiento rojo, 5 cucharadas de salsa de soja, 1 calabacín, 3 cucharadas de vino blanco, 500g solomillo de cerdo, aceite de oliva, jengibre Elaboración: Elegir patatas pequeñas. Limpiar bajo chorro de agua fría hasta que estén perfectamente limpias. Poner las patatas sin pelar en una vaporera 10 minutos. Cortar en rodajas de medio centímetro y reservar. Pelar y cortar unas rodajas de jengibre. Poner en un cuenco la salsa de soja, el vino blanco, el jengibre y el aceite de oliva. Añadir el solomillo de cerdo en rodajas y dejar macerar unos minutos. Precalentar el horno a 180º. Cortar papel de hornear o papel de aluminio en 4 rectángulos de 20 x 30 cm. Lavar y cortar el calabacín y el pimiento en bastones. Repartir el solomillo en los papeles, añadir las judías verdes y las verduras cortadas en bastones. Cerrar los paquetes y meter al horno 25 minutos. Servir caliente espolvoreando con perejil picado.

Solomillo de cerdo con setas enoki Ingredientes: 1 cucharada de azúcar, 100g harina, 1 cucharadita de harina de maíz, 2 huevos, 1 cucharada de ketchup, 120g pan rallado, sal y pimienta, 6 cucharadas de salsa de soja, 120g setas enoki, 1 solomillo de cerdo ibérico, 4 cucharadas de vinagre, aceite de oliva Elaboración: Salpimentar el solomillo de cerdo. Cortar en rodajas de 1cm de grosor. Batir 2 huevos. Pasar las rodajas de cerdo por harina, después por el huevo y finalmente por pan rallado. Poner una sartén al fuego con aceite de oliva. Freír el cerdo hasta que se empiece a dorar. Retirar de la sartén y dejar escurrir el aceite. Volver a freír el cerdo hasta que quede muy dorado y crujiente. Retirar y reservar. Poner en un cazo al fuego con 1 dl de agua, la soja, el Ketchup, el vinagre, la harina de maíz y el azúcar. Calentar y remover hasta que la mezcla quede homogénea. Servir el cerdo con la salsa agridulce y setas enoki.

Hojaldre de solomillo de cerdo con queso Ingredientes: 200g cebollitas francesas, 1 huevo, 200g queso en lonchas, sal y pimienta, 700g solomillo de cerdo, 200g tomates cherry, 250g hojaldre, aceite de oliva Elaboración: Salpimentar los solomillos de cerdo. Poner una sartén al fuego con 2 cucharadas de aceite de oliva. Incorporar los solomillos y mantener a fuego fuerte hasta que se doren. Reservar. Descongelar la masa de hojaldre y extender con ayuda de un rodillo. Poner las lonchas de queso por encima del solomillo y forrar el solomillo con el hojaldre. Decorar el exterior con una tiras de hojaldre. Batir un huevo. Pintar el solomillo con el huevo. Introducir el solomillo en el horno previamente calentado junto con unas cebollitas y unos tomates cherry. Mantener unos 25 minutos. Retirar y servir el solomillo acompañado de tomates y cebollas.

Solomillo con puré de batata y cebolla confitada Ingredientes: 30g mantequilla, 1 cebolla, 1 naranja, 2 cucharadas de vinagre, 3 cucharadas de miel, sal y pimienta, 1 batata, 2 cucharadas de aceite de oliva, 700g solomillo de cerdo ibérico Elaboración: Pelar y picar la cebolla. Hacer zumo de la naranja y rallar su piel. Poner una sartén al fuego con 30 g de mantequilla y la cebolla picada. Cocinar con el fuego al mínimo unos 15 a 20 minutos. Añadir a continuación el zumo de naranja, y su ralladura, 2 cucharadas de vinagre y 2 cucharadas de miel. Mantener al fuego otros 20 minutos hasta que la cebolla adquiera un aspecto de mermelada. Poner una cacerola al fuego con abundante agua y las batatas peladas y cortadas en dados. Mantener al fuego de 20 a 25 minutos. Retirar, escurrir y poner la batata en un bol con 40 g de mantequilla y un poco de sal y pimienta. Aplastar con un tenedor hasta obtener un puré espeso. Salpimentar el solomillo de cerdo y untarlo con una cucharada de miel. Poner una sartén al fuego con 2 cucharadas de aceite de oliva freír a fuego suave hasta que se forme una costra caramelizada. Retirar cortar en trozos de 5 a 6 cm y servir con el puré y la mermelada de cebolla.

Solomillo de cerdo para picnic Angelica Heras Ingredientes: 300g harina de fuerza, 1.8dl de agua, 10g levadura fresca, 7g sal, 1 ajo, 1 ramillete romero, salvia, aceite de oliva, 1 solomillo ibérico, sal y pimienta Elaboración: Salpimentar el solomillo. Pelar el ajo. Poner una sartén al fuego con el ajo y el solomillo. Saltear a fuego fuerte hasta que se empiece a dorar el solomillo. Retirar a papel absorbente para que pierda la grasa. Reservar. Poner en un bol la harina, 1 cucharadita de sal y el agua y la levadura, todo de una vez. Con ayuda de una cuchara ir removiendo hasta integrar todos los ingredientes. Sacar del bol y amasar durante 5 minutos. Extender la masa a los largo. Poner sobre la masa el romero y la salvia picados y encima el solomillo. Envolver con la masa y sellar dando pellizcos en la unión de la masa. Dejar reposar 1 hora con la parte sellada hacia abajo y tapada con un paño para que leude la masa. Meter a horno precalentado y dejar cocer durante 25 minutos o hasta que la barra de pan esté dorada.

Cerdo agridulce Ingredientes: 800g solomillo, 1/2 pimiento rojo, 1 cebolla, 2 rodajas de piña, aceite de girasol, 120g harina, 1/2 cucharadita de levadura química, 2dl cerveza rubia, 2.5 dl de caldo de pollo, 4 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de ketchup, 2 cucharadas de miel, jengibre, 2 cucharadas de maizena, sal Elaboración: 1.-Poner en un bol 120 g de harina, media cucharadita de levadura en polvo, una pizca de sal y la cerveza. Remover hasta mezclar todos los ingredientes. Cubrir con un paño y dejar reposar 30 minutos. 2.- Cortar el solomillo en dados y salpimentar. Poner un cazo al fuego con el caldo de pollo, la salsa de soja, el Ketchup, la miel y un poco de jengibre rallado. Mientras se calienta el contenido, diluir la maizena con unas cucharadas de agua fría. Añadir al cazo con el resto de ingredientes y remover hasta que la salsa espese. Retirar y reservar. 3.- Pelar y cortar en dados la cebolla, el pimiento y la piña. Poner una sartén al fuego con 1 dl de aceite de girasol. Cuando esté caliente el aceite añadir los dados de carne pasados por la mezcla de harina y cerveza. Dejar dorar en la sartén y retirar a papel absorbente. Poner otra sartén al fuego con dos cucharadas de aceite de girasol y la cebolla, pimiento y piña. Remover un par de minutos y añadir la carne frita junto con la salsa del paso dos. Mantener al fuego dos o tres minutos y servir.

Solomillo de cerdo con tomate y beicon Ingredientes: sal y pimienta, albahaca fresca, 2 tomates, 4 lonchas de bacon, 1 cucharada de miel, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharada de mostaza de dijón, 3 cucharadas de mayonesa, 1 solomillo de cerdo ibérico, aceite de oliva Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 200º. Poner en un bol una cucharada de miel, una cucharada de mostaza, una cucharadita de canela y una cucharadita de pimentón dulce y una cucharada de aceite de oliva. Remover hasta mezclar todo. 2.- Cortar el solomillo en ocho trozos de tres cm de grosor y salar ligeramente. Cortar las lonchas de beicon en tres trozos del mismo tamaño. Pintar solomillo y beicon con la mezcla del paso 1 y meter al horno precalentado durante unos 10 minutos. El beicon retirarlo antes, cuando esté dorado. Reservar. 3.- Cortar los tomates en rodajas. Picar unas hojas de albahaca. Mezclar la albahaca con tres cucharadas de mayonesa. Montar el plato poniendo un trozo de solomillo, un poco de lechuga una rodaja de tomate, un poco de beicon, un poco de mayonesa de hierbas y otro trozo de solomillo.

Solomillo glaseado con cerveza negra Ingredientes: 1kg solomillo de cerdo ibérico, 1 cebolleta, 200g zanahorias, 1 lata cerveza negra, 1 cucharadita canela, 1 cucharadita jengibre molido, 4 cucharaditas de azúcar moreno, sal y pimienta, aceite de oliva, 1 calabacín Elaboración: Poner una sartén a fuego fuerte con unas gotas de aceite de oliva y los solomillos salpimentados. Mantener hasta que los solomillos estén dorados. Retirar y reservar. Pelar y limpiar las chalotas y zanahorias. Cortar en bastones el calabacín. En la misma sartén en que hemos dorado los solomillos, añadir las zanahorias y cebolleta y un chorrito de aceite de oliva. Saltear a fuego medio cinco minutos. Añadir a la sartén el calabacín, la cerveza negra, la canela, el azúcar moreno y un poco de ralladura de jengibre. Mantener a fuego medio hasta que se reduzca la salsa. Servir los solomillos con la salsa de cerveza y las verduras glaseadas.

Filet mignon con verduras y salsa de Jerez Ingredientes: 4 lonchas de tocino de papada, 1dl vino tino, 1/2 dl de Jerez dulce, 1/2 cebolla, 150g zanahorias cocidas, 1 calabacín, sal y pimienta, 20g mantequilla, aceite de oliva, 720g solomillo Elaboración: 1.- Pelar y picar media cebolla pequeña. Poner una sartén al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva virgen y la cebolla picada. Mantener hasta que la cebolla se dore sin llegar a quemarse. Añadir el vino tinto y el Jerez dulce y dejar a fuego lento hasta que la salsa espese. Retirar y reservar. 2.- Cortar el calabacín en rodajas. Poner una sartén al fuego con la mantequilla, el calabacín en rodajas y las zanahorias cocidas. Mantener a fuego lento diez minutos. Reservar. 3.- Cortar el solomillo en cuatro piezas de 180 g cada una. Envolver cada pieza con la loncha de tocino. Poner una plancha al fuego con el solomillo y dejar a fuego medio de tres a cuatro minutos por cada lado. Servir los solomillos con la salsa de vinos y las verduras encima.

Solomillo de cerdo glaseado Ingredientes: 600g solomillo de cerdo, 4 patatas, 1 cebolla morada, 2dl vino de oporto, 2 cucharadas mermelada de arándanos casera, 1 cucharada de azúcar moreno, leche, aceite de oliva virgen, sal, pimienta Elaboración: 1.- Poner una cazuela al fuego con las patatas cubiertas de agua y una cucharada de sal. Dejar cocer 25 minutos. Pelar cortar y aplastar con tenedor. Ir añadiendo poco a poco 4 cucharadas de aceite de oliva y a continuación un dl de leche caliente también poco a poco mientras seguimos aplastando las patatas. Añadir un poco de pimienta y sal. 2.- Pelar y picar la cebolla. Poner una sartén al fuego con la cebolla picada y dos cucharadas de aceite de oliva. Dejar pochar la cebolla hasta que empiece a tomar color. Añadir el oporto, una cucharada de azúcar moreno y la mermelada de arándanos. Dejar cocer a fuego medio hasta que se reduzca la salsa y espese un poco. Reservar. 3.- Poner una nueva sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva y el solomillo salpimentado. Mantener hasta que el solomillo quede bien dorado por todos lados. Cortar el solomillo en rodajas gordas (unos 4 cm) y poner de nuevo al fuego en la sartén con la salsa de oporto y arándanos. Glasear unos minutos y servir con el puré de patata.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io