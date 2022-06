1 Sopa de cerezas con isla de helado de nata Si la bavarois te ha parecido deliciosa, no te pierdas esta sopa de cerezas con helado de nata. Ingredienetes: 100 g de cerezas, media cucharada de maicena, media taza de agua fría, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de zumo de limón, 1 bola de helado de nata. Elaboración: En un bol mezclar la maicena con el agua y ponerla a hervir en una sartén, añadir las cerezas sin hueso y remover constantemente, añadir el azúcar el zumo de limón y mantener al fuego cinco minutos. Pasado ese tiempo retirar y dejar enfriar, servir en vasos y añadir unas cerezas sin hueso y una bola de helado de nata.

2 Cerezas en conserva Para mantener las cerezas en buen estado, te recomendamos que extiendas un paño de cocina sobre el frutero o bandeja, y que las pongas encima tapadas con otro paño. Sin humedad, te durarán más y se mantendrán tersas. Y si lo que quieres es poder consumirlas en cualquier época del año puedes elaborar una conserva en almíbar o al natural. Cerezas en almíbar Quitar los rabos y escaldar en agua a punto de hervir (87 grados), retirarlas y seguidamente sumergirlas en agua fría para que se endurezcan, dejar escurrir sobre un tamiz y envasarlas en tarros dejando libre unos 2 cm del borde del tarro y terminar de rellenarlo con el almíbar hirviendo, se ponen las tapas y se esterilizan al baño maría durante 20 o 30 minutos dependiendo si los tarros son de 1/2 litro o de 1 litro. Cerezas al natural Lavar las cerezas y quitar los rabos meterlas en tarros hasta 2 cm. del borde, poner las tapas y poner al baño maría durante 30 minutos.

3 Bavarois de cerezas Si solas son un placer, prueba a elaborar postres tan deliciosos como esta bavarois. Toma nota de la receta. Ingredientes: 1/2 k de cerezas sin hueso, 250 g de nata montada, 1/2 l de leche, 125 g de azúcar, 3 yemas de huevo, 10 g de gelatina en láminas. Para la decoración: 300 g de cerezas sin hueso, 300 ml de agua, 150 g de azúcar, 2 cucharadas de ron blanco. Elaboración: Cocer el agua el azúcar y el ron durante unos minutos. Apartar y dejar enfriar, una vez fría añadir las cerezas y dejar macerar durante dos horas. Trascurrido el tiempo triturar las cerezas hasta conseguir una pulpa. Por otro lado, poner en un bol las láminas de gelatina cubiertas de agua fría. Mezclar las yemas con el azúcar, poner a calentar la leche y cuando esté tibia incorporar la mezcla de yemas y azúcar, y dejar cocer a fuego lento hasta que espese, añadir las láminas de gelatina ya hidratadas y la pulpa de las cerezas, apartar y dejar enfriar, cuando esté completamente frío mezclar con la nata montada hasta que quede homogéneo. Verter en un molde de tarta y dejar enfriar hasta que cuaje. Desmoldar y coronar con el resto de cerezas maceradas y escurridas de almíbar. Servir bien frío.

4 Lomo de cerdo al horno con cobertura de cerezas y bacon Ingredientes: 900g lomo de cerdo, pimienta negra molida, 150g cerezas secas, perejil fresco, 2 cucharadas mermelada de grosellas, 1 cucharada mostaza antigua, 1 cucharadita de vinagre, 200g bacon Elaboración: Precalentar el horno a 200º.

Poner en un bol las cerezas picadas, la mermelada de grosellas, a mostaza y el perejil picado. Mezclar.

Espolvorear la pimienta sobre el lomo de cerdo y extender la mezcla del bol por encima.



Envolver el lomo con las lonchas de beicon de manera que se solapen para que quede todo el lomo cubierto.



Meter al horno precalentado durante 40 minutos.

5 Bonito a la plancha con cerezas Ingredientes: 600g bonito, 8 pimientos de piquillo, 200g cerezas, 150g rúcula, 3 cucharadas vinagre de frambuesa, 10g mantequilla, sal y pimienta, cebollino, aceite de oliva Elaboración: Poner en una sartén los pimientos de piquillo con su jugo y un chorro de aceite de oliva. Mantener en la sartén a fuego suave removiendo para que ligue el aceite con el jugo de los pimientos. Retirar y reservar.



Deshuesar las cerezas. Poner una sartén al fuego con una cucharadita de mantequilla y las cerezas deshuesadas. Cuando empiecen a ablandarse añadir un chorrito de vinagre de frambuesas. Dejar un minuto más, retirar y reservar.



Limpiar y cortar el bonito en tacos. Salpimentar, pintar con aceite y ponerlo al fuego en una plancha el tiempo justo para que se haga por fuera pero quede crudo en su interior.

Servir el bonito con los pimientos, su salsa, las cerezas, la rúcula y un poco de cebollino picado.

6 Helado de cerezas asadas con kirsch Ingredientes: 250g cerezas, 4dl nata para montar, 1 vainilla en vaina, 3 cucharadas azúcar, 3 huevos, 1dl Kirsch Elaboración: Precalentar el horno a 180º.

Deshuesar las cerezas.

Poner las cerezas en la bandeja del horno y mantener en el horno 15 minutos. Retirar del horno y poner las cerezas en un bol junto con el aguardiente de cereza (kirsch).



Poner una cazuela al fuego con cuatro dl de nata y una vaina de vainilla. Mantener a fuego bajo durante seis-ocho minutos. Retirar del fuego quitar la vaina de vainilla, añadir cuatro cucharaditas de azúcar y remover hasta disolver. Separar tres yemas de sus claras y añadirlas a la nata cuando esté templada. Añadir las cerezas con el aguardiente, y remover bien.



Poner la mezcla en recipiente apto para congelador y mantener en el congelador durante seis horas. Batir la mezcla cada 20 minutos para romper los cristales de hielo que se vayan formando y así obtener un resultado más cremoso.

7 Polos de naranja y cerezas Ingredientes: 150g cerezas, 30g azúcar, hojas de menta, 4 naranjas, 1dl agua Elaboración: Hacer zumo de las naranjas. Recuperar la pulpa de las naranjas y mezclar con su zumo.



Poner un cazo al fuego con 1 dl de agua, 30 g de azúcar y unas hojas de menta. Mantener al fuego hasta que empiece a hervir. Retirar del fuego y remover si no se hubiera disuelto el azúcar por completo. Una vez enfriado retirar las hojas de menta.



Deshuesar las cerezas y cortar su carne en trozos.

Mezclar el agua con azúcar con el zumo de las naranjas, su pulpa y las cerezas. Rellenar unos moldes de polos y meter al congelador.

8 Flan con cerezas y caramelo de mantequilla Ingredientes: 250g cerezas, 400g queso mascarpone, 150g azúcar, 200g galletas María, 100g mantequilla, 2 huevos, 2 yogures griegos Elaboración: Precalentar el horno a 180º. En un cuenco mezclar el queso mascarpone, el yogur, y 1 cucharada de azúcar, y 2 huevos. Repartir la mezcla en 4 flaneras individuales y meter al horno al baño maría hasta que cuaje. Desmoldar cuando esté frío.



Poner el azúcar en un cazo al fuego con unas gotas de agua. Cuando empiece a coger color bajar el fuego al mínimo. Pinchar las cerezas en palo largo de brocheta y bañarlas en el caramelo con cuidado de no quemarse. Dejar secar y solidificar el caramelo. Reservar.

Servir los flanes con el caramelo y las cerezas.



En el mismo caramelo en que hemos bañado las cerezas añadimos 50 g de mantequilla salada, 1 cucharada de mascarpone y 2 o 3 de agua y removemos hasta obtener una crema homogenea.

Servimos el flan de queso con la salsa de caramelo y unas cerezas.

9 Crema de limón con cerezas Ingredientes: bote de leche condensada, 300g cerezas, 3 limones, 1 gelatina neutra, 200g galletas Digestive, 100 mantequilla Elaboración: Triturar las galletas. Añadir 100 g de mantequilla a temperatura ambiente y mezclar bien. Rellenar con la mezcla 4 moldes individuales



Hacer zumo de 3 limones. Disolver la gelatina en el zumo de limón. Rallar la piel de 2 limones y mezclar bien con la leche condensada y batir.



Rellenar los moldes con la mezcla de limón y meter a la nevera 3 horas para que cuaje. Deshuesar las cerezas. y terminar decorando con las cerezas deshuesadas.

10 Sopa de melón con cerezas Ingredientes: 2 melones cantaloup, 250g cerezas, 2 yogures, 1dl nata, 1 cucharada azúcar, 1 pellizco canela molida, menta, 1 pellizco sal Elaboración: Cortar los melones por la mitad. Con ayuda de un sacabocados ir vaciando su carne sin romper la piel que reservaremos para la presentación del plato.



Poner los trozos de melón en un vaso de batidora y triturar. Añadir los yogures, una cucharada de azúcar, un poco de canela y una pizca de sal. Volver a pasar por la batidora y dejar enfriar en el frigorífico.



Lavar las cerezas. Cortar las cerezas con un cuchillo y quitarlas el hueso. Añadir las cerezas a la sopa y servir. Decorar con unas hojas de menta.

11 Tacos de atún con cerezas ANGÉLICA HERAS _ HF Ingredientes: 500g atún rojo, 300g cerezas, aceite de oliva, sal maldón Elaboración: Preparar el atún en tacos de 3 x 3 cm de grosor y limpios de espinas. Pasarlos por la sartén, lo justo para que cuatro de sus caras tomen un color blanco. Las otras dos deben verse aún rojas.



Presentar el pescado en los platos dibujando filas simétricas y dejando la cara más cruda hacia arriba. Aderezar con un hilo de aceite y la sal Maldon al gusto.



Para acompañar: deshuesar las cerezas y saltear en una sartén hasta que la fruta comience a soltar su jugo.

