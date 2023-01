Harry de Inglaterra y la reina Letizia 'comparten' enemiga: Marie-Chantal Miller. La publicación de 'En la sombra', el libro de memorias del marido de Meghan Markle ha levantado ampollas no solo en la familia real británica sino en medio mundo. Mientras que el hijo pequeño del rey Carlos III recorre las televisiones para hablar de su biografía, numerosos famosos comentan las revelaciones de Harry. Si Ana Rosa Quintana ya comentó que el hermano de Guillermo le parecía un 'niñato', ahora la esposa de Pablo de Grecia ha compartido en sus Stories de Instagram una significante fotografía que es un 'dardazo' a la actitud del hijo de lady Di.

Marie-Chanta Miller, que acaba de perder a su suegro, Constantino de Grecia, mostró una imagen del escaparate de una librería en la que aparecían varios ejemplares de la biografía de Harry junto a otro título "How to kill your family" (Cómo matar a tu familia) de Bella Mackie. La imagen parece dejar clara la opinión de la mujer de Pablo de Grecia sobre 'En la sombra' que, como se desprende de la imagen, para ella estaría 'matando' a la familia real británica. No es la primera vez que Marie-Chantal lanza un dardo contra un 'royal' europeo ya que, en 2018, ya se mostró muy crítica con la reina Letizia.

@mariechantal22 Instagram

En abril de 2018, después de que Letizia y la reina Sofía tuvieran un 'encontronazo' en la Misa del Domingo de Pascua en Palma, Marie-Chantal Miller realizó unas duras declaraciones contra la esposa de Felipe VI. "Esto me hace sentir especialmente indignada... Ninguna abuela se merece este trato... Ella ha mostrado su verdadera cara" comentó. Además, ha hecho comentarios posteriores demostrando lo unida que está a su familia política cosa que no parece ser el caso de doña Letizia que casi no comparte su tiempo con el rey Juan Carlos o sus cuñadas las infantas Elena o Cristina.

Gtres