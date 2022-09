Lleva años trabajando como periodista, fundamentalmente deportiva, pero su decisión de probar suerte en el reality 'Secret Story' le abrió las puertas de la popularidad y le cambió la vida. En muchas cosas para bien, pero en otras no tanto: "He vivido los peores meses de mi vida porque no me reconocía", nos cuenta. Pero ahora, Cristina Porta está recuperadísima y con más fuerzas que nunca. Colabora en 'Ya es verano' y en 'Cuatro al día', está escribiendo una novela, arrasa en redes sociales y además se ha vuelto a enamorar. Lleva algo más de un mes con el futbolista del Valladolid, Luis Pérez Maqueda y nos confiesa que está súper feliz. ¿Qué más se puede pedir?

-¡Menuda sorpresa, Cristina, vuelves a estar enamorada!

-(Risas) Ha sido una sorpresa también para mí porque no lo estaba buscando, pero hay personas que llegan a tu vida para hacerla mejor y me ha pasado.

-Necesitabas tranquilidad después del reality y tu ruptura con Luca Onestini…

-Sí porque he estado mucho tiempo en guerra conmigo misma.

-¿Por qué?

-Salí de la casa y me empecé a encontrar muy, muy mal y no sólo por lo personal, sino por cómo cambia mi vida después de cuatro meses encerrada. Es un experimento social que te deja sus secuelas. Ten en cuenta que yo no era una persona conocida… Y me ha costado muchísimo adaptarme a mi nueva vida. Yo sentía que no tenía nada. Me aislé, no quería hacer nada, ni ver a nadie… He estado meses sin dormir e incluso tuve que pedir ayuda a un especialista. Cuando me dijo que iba a tener que medicarme, vi la realidad en la que estaba metida.

-¿Depresión?

-Prefiero no ponerle nombre, pero a medicarme me negué. Yo tengo mucha fuerza de voluntad y me dije: tengo que hacer algo porque no puedo seguir así. Podía estar sin salir de casa una semana. No tenía ilusión por nada. Y lo que me hizo cambiar fue el trabajo. Empezar a colaborar en 'Ya son las 8'. Yo siempre he trabajado mucho y aunque tras el reality ganaba dinero con las redes sociales, para mí, que soy periodista, eso no era un trabajo… Así que, empezar a trabajar me ayudó mucho.

-¿Y cómo te has recuperado?

-Ir varios días a la tele me ayudó muchísimo, porque yo pensaba que me había equivocado al entrar en el reality. Salí y no tenía trabajo. Por eso estoy súper agradecida a la productora Unicorn.

-¿En esa desilusión influyó tu ruptura?

-Influyó todo obviamente, pero lo que sí te puedo decir es que he pasado los peores meses de mi vida. Y esto es tremendo porque he sufrido pérdidas, enfermedades cercanas, pero nunca me había sentido tan mal. Yo soy una mujer súper fuerte y pasé a no tener ánimo de nada. Yo soy una adicta al deporte y ni siquiera podía hacerlo. Me sentía otra persona. Cuando empecé a trabajar, enseguida volví a hacer deporte y fue cuando encontré a la Cris que era antes de la casa, pero me he echado mucho de menos.

-¿Quién te ha ayudado en esta etapa?

-La mayor ayuda ha sido propia porque he aprendido a que no puedo confiar tanto en las personas, sobre todo en este mundo de la tele en el que no sabes qué es real y qué no. He tenido muchas conversaciones conmigo misma. También me ayudó mucho escribir, así canalizaba la tristeza. Así que decidí escribir una novela, que espero que veáis pronto.

-¿Y tu familia? Porque sois una piña…

-Para mí mi familia es súper importante. Siempre están ahí. Es lo único que no ha cambiado. Mi madre ha sufrido mucho por las críticas y he intentado protegerla, por eso se ha quejado de que no le contaba nada.

-Lo importante es que ya estás bien.

-Sí, a día de hoy estoy bien. Mirando atrás pienso: ¡Madre mía, qué año he vivido! Y me pregunto: ¿Me ha compensado? Seguramente sí. Siempre he tenido una vida muy intensa pero, obviamente, ésta ha sido la experiencia más increíble pero también ha sido fuerte.

-¿Por eso dijiste que no a 'Supervivientes'?

-Tampoco se materializó esa oferta, pero si me lo hubieran ofrecido hubiera sido un error ir porque yo no estaba bien.

-¿Y ahora te atreverías con otro reality?

-Sí, porque estar en La Casa me ha abierto la mente y, después de estar muchos años de periodista deportiva he demostrado que es compatible hacer un reality y ser periodista.

-¿Cómo se presenta septiembre?

-Tengo varios proyectos, pero de momento, sigo en 'Cuatro al día' y no sé qué pasará cuando acabe 'Ya es verano', espero que Unicorn siga confiando en mí.

-Al final todo se coloca en su sitio… Cuéntame cómo estás con Luis.

-Me da mucha paz. El primer día estuvimos horas y horas paseando por Madrid y me sentí muy a gusto. Nunca antes he conocido a nadie así. Es muy buena persona pero, sobre todo, feliz. Y al no pertenecer a este mundo le resta importancia a todo.

-¿Le importó que se supiera?

-No. Yo ya le había avisado de que en cuanto nos vieran juntos se publicaría y él pensaba que no, aunque le daba igual… (Risas). Él me dijo que estaba cien por cien seguro de lo nuestro y eso me dio mucha seguridad.

-¿Hace cuánto os conocéis?

-Hace sólo un mes, pero tenemos una conexión súper especial. Luis es una persona increíble.

-¿Estáis preparados para una relación a distancia? Él vive en Valladolid.

-Nos vemos muchísimo porque sólo estamos a una hora de tren. El pasado fin de semana estuvimos en Sevilla, conocí a su familia y ha sido muy bonito.

-¿Al periodismo deportivo no vuelves?

-Pues no lo sé, porque me gusta pero ahora también estoy disfrutando.

-Es un mundo especialmente difícil para las mujeres, ¿no?

-Sí, pero es verdad que cada vez estamos más presentes y se nos respeta más.

-Tú eres adicta al deporte. ¿Tienes una obsesión con el físico?

-Antes, si no iba un día a entrenar me sentía mal, pero ahora me lo tomo de otra manera. Sigo haciendo deporte porque es muy bueno para mí, pero si un día no voy al gym no pasa nada.

-¿Qué tipo de deporte haces?

-El gimnasio y el deporte de alta intensidad me encantan. Empecé un Master de Nutrición deportiva y 'personal trainer' que quiero continuar y también tirar por ahí. Quizás en redes sociales. -No te pierdas quiénes son los personal trainers de las famosas

-La alimentación también la cuidas.

-Muchísimo. Yo me puedo pasar horas en el súper leyendo etiquetas. No por obsesión sino porque quiero saber lo que como.

-Eres una loca de la ropa.

-Sí, me encanta y tengo tanta que he pensado que lo mejor es hacer un mercadillo solidario a beneficio de los enfermos de cáncer. Una causa en la que estoy muy involucrada por mi madre, que tuvo cáncer de mama.

-¿Te gustaría ser mamá pronto?

-Siempre he querido ser madre, así que no creo que me lo pierda. También es importante elegir bien al padre…

