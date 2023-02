En estos momentos a Shakira y a Piqué les separan muchas cosas pero lo que sí van a seguir compartiendo es el día de sus cumpleaños. Ambos cumplen años el 2 de febrero pero este día es muy diferente al de otros años. Este 2 de febrero del 2023 será el primero que celebren sus cumpleaños como ex pareja y de momento se ha podido saber que en casa de la colombiana se está preparando una fiesta. Hasta pocos días, la ex pareja "coincidían" por el cumpleaños de sus hijos. Milan cumplía 10 años el pasado 22 de enero, mientras que Shasha cumplió 8 años el día 29. Según el acuerdo de la ex pareja, los niños están con Piqué los fines de semana, pero se podía ver cómo para el cumple de Milán, el ex jugador del FC Barcelona lo dejaba con su madre para que también pasara su cumple con ella.

De momento, a la casa de la artista están llegando amigos con muchísima decoración para lo que parece una buena fiesta. La protagonista, que cumple 46 años, no ha dado señales de vida pero todo el mundo está esperando a que saque un nuevo tema junto a Karol G con otra nueva pulla hacia su ex.

Por su parte Gerard Piqué, que cumple 36 años, también se encuentra sin dar señales de vida, pero sí que se conoce que no se separa de su chica, Clara Chía, desde que sufrió una crisis de ansiedad por todo los comentarios que está recibiendo por redes. Este es el primer cumpleaños que el deportista pasa en compañía de su nueva novia, junto a la que vive en Barcelona. Así que no sería de extrañar que la pareja festeje con algún plan especial este día tan señalado.