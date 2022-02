Tras salir de la casa de los secretos, Elena ha querido rectificar y dar su opinión sobre uno de los asuntos que más polémica ha generado de su paso por el concurso. La ex concursante afirmó en su momento que Carmen le había dado un empujón cuando ella estaba hablando con Nissy en el baño, una acusación que provocó que gran parte de la casa se enfrentase a la cordobesa. El tenso ambiente que había en 'Secret Story' provocó que el programa decidiese poner las imágenes para que los participantes viesen que eso nunca había sucedido.

Sin embargo, Carlos Sobera se sorprendió al ver que tanto Elena como Nissy seguían defendiendo que sí hubo empujón, un comportamiento que hizo que el presentador les diese un 'tirón de orejas'. Ahora, tras salir de la casa, la sevillana ha reconocido que realmente no pasó eso.

Telecinco

"Yo debería haber parado eso, no en el directo sino antes. Nissy fue la que magnificó la cosa y comentó eso y yo fallé en no pararlo. No hubo empujón, es evidente", ha reconocido dejando a todas las personas en plató muy sorprendidas. Un comentario que ha alegrado mucho a Toñi Moreno, que cree que era importante que reconociese lo sucedido. "¡Te lo dedicamos Carlos Sobera!", ha indicado la presentadora recalcando que al final Elena le había tenido que dar la razón.

Elena y el esperado reencuentro con su madre

Durante su intervención, la ex concursante ha aprovechado también para explicar cómo ha sido el esperado encuentro con su madre, y es que ella tenía mucho miedo a que estuviese enfadada por el 'edredoning' que protagonizó con Alberto. "Se lo ha tomado muy bien... Mi madre me ha dicho que quiere conocer a Alberto. Yo me he quedado igual que tú", ha reconocido asegurando que no esperaba tener un recibimiento tan bueno como el que ha tenido con su progenitora.

Telecinco

En cuanto a Alberto, ha desvelado que ahora no puede decir que está enamorada porque solo han estado juntos tres semanas. "Ahora mismo no estoy en una relación con Alberto, nos estamos conociendo", ha indicado asegurando que hay que esperar a que él salga para ver qué pasa fuera.

