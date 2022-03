Dicen que las normas están para romperse, y la organización de 'Secret Story' se hecho de su capa un sayo, porque si para ellos las normas suelen ser férreas, tras la expulsión de Carmen han demostrado que éstas pueden ser bastante laxas: sólo hace unos días que anunciaban una expulsión disciplinaria para Carmen tras una pelea con Laila a cuenta de la suciedad en el baño, y ahora han decidido que pueda volver una vez más a la casa.

Sin embargo, no lo va a hacer sola: Nissy también volverá, y aunque de momento no se sabe si esto supondrá una repesca entre las dos, lo que sí es cierto es que la tensión ya se ha mascado en el ambiente en el reencuentro de Carmen con su hermana en plató: nada más verse, las dos se han enzarzado en una batalla de insultos y reproches que han terminado con la presentadora, Toñi Moreno, intentando poner orden.

Las redes están que echan fuego por la boca: los defensores de Carmen creen que es justo, y es que creen que tirar unos botes de jabón al suelo en un ataque de ira no eran como para una expulsión, mientras que otros, incluida Laila, consideran que su vuelta a la casa es "una vergüenza". La propia Carmen ya pidió perdón por su conducta tras la provocación de su compañera: "Sé que lo he hecho mal, aunque de primeras no lo he visto para tanto. Quiero pedirle perdón a Laila y a la dirección, siento que me he pasado pero en el momento no podía más". "No soy una persona agresiva pero ahí la situación era como... no se calla...no se calla. Yo no soy así. Hay situaciones que me estaban sobrepasando, que hacían que no fuese yo y no era feliz", añadía muy afectada.

Como decimos, de momento se desconoce si la vuelta a la casa de Carmen (una vuelta que hará acompañada de Nissy) será el motivo que desencadene la repesca en el programa, aunque su vuelta no será permanente, ya que sólo se le permitirá regresar para despedirse de sus compañeros, y en especial de Rafa, con quien ha tenido un 'feeling' de lo más especial.

