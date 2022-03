La recta final de 'Secret Story' ya ha comenzado y esto ha provocado que los concursantes comiencen a plantearse cómo va a ser ahora su futuro fuera de la casa de los secretos. Una de las más preocupadas en este aspecto es Marta, que no pudo evitar derrumbarse en el Cubo al confesar que su mayor temor es que su relación con Adrián se termine, ya que ha reconocido que ella está "enamorada de él". Sin duda, un miedo que el concursante no ayuda a remitir con sus declaraciones.

La concursante ha querido hablar con él sobre su futuro fuera y se ha quedado muy sorprendida al descubrir que Adrián prefiere estar "solo" la primera noche que salgan de la casa de los secretos. El joven le ha dejado claro que quiere pedir habitaciones separadas en el hotel, algo que ha dejado impactada a Marta que no ha dudado en preguntarle por el motivo. "Voy a querer estar solo, que me conozco", le ha contestado él.

Telecinco

El joven le ha explicado que querrá estar con sus padres, sus amigos y poder ver su móvil. Sin embargo, le ha dejado claro que puede que esto cambie. "Que igual a la hora ya lo he hecho todo y me voy contigo", le ha indicado. Un argumento que parece no haber convencido del todo a Marta, ya que ella ha mostrado más de una vez las ganas que tiene de poder dormir con él sin cámaras delante. De hecho, la concursante ha intentado convencer a su pareja de pedir una hora sin cámaras en más de una ocasión, algo que no ha logrado, y es que Adrián terminó dándole 'calabazas' reconociendo que no estaba dispuesto a hacer esa petición.

Pero esta no es la única conversación que han tenido sobre su futuro. A pesar de no querer pasar la primera noche fuera con ella, Adrián no ha dudado en desvelar que le gustaría que hiciesen algún viaje. Eso sí, el joven ha realizado una misteriosa confesión reconociendo que antes tiene que cerrar varias "cuentas pendientes" que tiene fuera. Además, ha confesado que hay cosas que quiere dejar "enterradas con el concurso".

Telecinco

Sin duda, unas declaraciones que han vuelto a despertar los mayores temores de Marta, que se ha interesado por saber cuáles son esas cosas sin éxito. En vez de responderle, Adrián le ha indicado que cuando salgan le podrá hacer todas las preguntas que quiera y él se encargará de responderlas si quiere. "Lo que quiera, te contestaré y lo que no, no", le ha advertido. Por su parte, ella le ha confesado que también quiere contarle cosas de su vida que le han ocurrido para que entienda mejor cómo es.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io