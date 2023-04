En los primeros 2000 hubo una tendencia predominante por mezclar comedia y acción en múltiples estrenos, entre los que destacó una simpática y atractiva saga de cine de atracos que modernizaba el clásico de 1960. Ocean's Eleven (2001) nació como un remake pero acabó convirtiéndose en una franquicia solvente y taquillera. En ella, uno de los romances más llamativos fue el de los personajes de George Clooney y Julia Roberts, tan tormentoso como cómplice. Más de 20 años después, los actores vuelven a trabajar juntos en Viaje al paraíso.



Dos reyes de la comedia romántica unen sus talentos para dar un extra de calidad y humor a esta película de Ol Parker que en las salas españolas vio la luz en septiembre de 2022. Para aquellos que se la perdieron, es el momento de poder disfrutar de ella en streaming. Por eso os contamos dónde ver Viaje al paraíso en plataformas.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Viaje al paraíso: sinopsis, reparto y dónde ver la película que reencuentra a Julia Roberts y George Clooney en plataformas

Viaje al paraíso nos presenta a una pareja divorciada formada por David y Georgia Cotton quienes, pese a sus diferencias, están dispuestos a unirse en una ocasión única: deben intentar evitar que su hija, perdidamente enamorada, cometa el mismo error que creen que cometieron ellos 25 años atrás. Para ello viajan a Bali, donde la joven pareja prepara su boda, para encontrar el modo de convencerla de que ese enlace no es lo que más le conviene. Pero su plan tiene muchas lagunas, y cometerán múltiples deslices que, en lugar de separar a los enamorados, quizá tenga un duro coste para esos padres.

Además de George Clooney (Trampa-22) y Julia Roberts (Homecoming), también podemos reconocer a Lucas Bravo (Emily in Paris), Kaitlyn Dever (Dopesick, Uno para todas), Billie Lourd, Senayt Mebrahtu, Talha Şentürk, Maxime Bouttier, Leo Castro y Murran Kain.

La película podrá verse en España a través de Movistar Plus+ desde el jueves 27 de abril.