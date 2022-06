Guacamole Ingredientes: 3 aguacates, 1/2 cebolla, cilantro, 1/2 limón, 1/2 pimiento verde, 1 tomate, 4 tortillas mexicanas Elaboración: Pelar y deshuesar los aguacates. Con ayuda de un tenedor, aplastar los aguacates hasta obtener una masa uniforme. Exprimir el zumo de medio limón y añadirlo a los aguacates hasta mezclarlo uniformemente. Pelar y picar la cebolla muy fino. Picar el cilantro, el tomate y el chile. Añadir éstos ingredientes al aguacate y limón y mezclar bien. Poner una sartén al fuego con unas cucharadas de aceite de maíz. Cortar las tortillas en triángulos y freír en la sartén hasta que queden crujientes. Retirar y reservar. Servir el guacamole con las tortillas de maíz.

Calabacín con salsa de aguacate Ingredientes: 2 aguacates, 2 ajos, 1/2 limón, aceite de oliva virgen extra, cilantro fresco, sal y pimienta, 3 calabacines Elaboración: 1.-Cortar los calabacines en tiras finas a lo largo con ayuda de un cuchillo. También existen utensilios específicos para hacerlo más fácil “..spiralizer”... 2.- Aplastar los ajos de un golpe, sin pelar. Poner una sartén al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva y los ajos aplastados. Dejar al fuego tres minutos antes de añadir los calabacines cortados. Rehogar un par de minutos. Retirar del fuego y escurrir si hubiera algo de líquido. Reservar. 3.- Pelar, quitar la semilla y cortar los aguacates en trozos. Hacer zumo de medio limón. Poner en vaso de batidora los aguacates, el zumo de limón, unas hojas de cilantro, un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal y pimienta. Triturar con batidora e ir añadiendo un poco de agua hasta obtener una crema más o menos densa. Servir los calabacines fríos con la salsa de aguacate.

Pan de ahumados Ingredientes: 2 aguacate, 1 tomate, 1cebolleta, 12 rebanadas de pan, 1 cucharada de jugo de limón, 1dl salsa mahonesa, 100g salmón ahumado, sal y pimienta Elaboración: Pelar el aguacate, desechar el hueso y cortar en dados. Pelar, despepitar y picar el tomate. Picar la cebolleta. Mezclar en un recipiente las verduras, salpimentar y regar con el jugo de limón. Preparar la mahonesa y el salmón. Disponer sobre una rebanada de pan un capa de guacamole, un capa de mahonesa y una capa de salmón ahumado. Cubrir con otra rebanada de pan y repetir la misma operación. Servir.

Guacamole, pico de gallo y totopos Ingredientes: 3 aguacates, 2 tomates, 2 cebollas moradas, 1 ramillete cilantro fresco, 3 limas, 1 guindilla, 1 pimiento rojo, sal, 4 tortillas de maíz, 1dl aceite de girasol Elaboración: 1.- Pelar y picar el tomate eliminando las semillas. Picar muy fino el pimiento rojo. Picar fino medio ramillete de cilantro. Pelar y picar fino una cebolla morada. Hacer zumo de una lima. Poner todo ello en un bol y mezclar bien. Reservar. 2.- Cortar las tortillas de maíz en triángulos. Poner una sartén al fuego con el aceite de girasol y la tortilla cortada y mantener al fuego hasta que se doren. Retirar a papel absorbente Pelar un tomate, quitarle las semillas y picar. Pelar los aguacates, quitar la semilla y cortar en dados. Hacer zumo de una lima. Picar la mitad del cilantro. Pelar y picar una cebolla. Picar muy fino media guindilla quitada la semilla. Poner en un bol los aguacates con un poco de sal y el zumo de lima. Aplastar con tenedor y añadir a continuación la cebolla, el cilantro, la guindilla y el tomate. Seguir trabajando con tenedor hasta obtener una mezcla homogénea. Rectificar de sal y zumo de lima. Reservar. Servir con el pico de gallo y los totopos.

Sandwich de guacamole Ingredientes: 8 rebanadas de pan de molde, 8 lonchas queso cheddar, 1 aguacate, 1/2 cebolla, 150g tomates cherry, sal, aceite de oliva, cilantro, 1/2 limones Elaboración: 1.- Pelar y rallar media cebolla. Pelar el aguacate y extraer su carne y ponerla en un bol junto con la cebolla rallada, una cucharada de aceite de oliva, un poco de sal y unas gotas de limón. Aplastar con un tenedor hasta obtener un puré. 2.- Untar con mantequilla ligeramente, por una de sus caras, 8 rebanadas de pan. Poner una plancha al fuego con las rebanadas de pan con la cara untada abajo y encima una loncha de queso cheddar. Mantener hasta que se doren las rebanadas. 3.- Picar unas ramas de cilantro. Untar 4 rebanadas con el guacamole del paso 1 y espolvorear con el cilantro picado. Repartir las rodajas de tomate cherry y tapar con las otras 4 rebanadas. Poner unos segundos más en la plancha y servir caliente.

Sandwich de pollo y guacamole Ingredientes: 200g pechugas de pollo, 1 aguacate, 8 rebanadas de pan de molde integral, 4 hojas de lechuga, 2 tomate, 1 cebolla, aceite de oliva, sal y pimienta, zumo de limón, y guacamole. Elaboración: .- Pelar y cortar en rodajas el tomate . Pelar y cortar ½.... cebolla en rodajas y picar fino la otra media. Poner una parrilla al fuego y tostar las rebanadas de pan integral. Pelar y quitar la semilla al aguacate. Poner en un bol el aguacate y la ½.... cebolla picada junto con unas rodajas de tomate maduro. Añadir unas gotas de jugo de limón y un poco de sal. Con ayuda de un tenedor aplastar hasta formar un puré espeso. Reservar en la nevera Poner una sartén al fuego con una cucharadita de aceite de oliva. Salpimentar el pollo y poner en la sartén hasta que se comience a dorar. Retirar. Montar el sándwich con el pollo, el queso, la lechuga, las rodajas de tomate y cebolla, y el guacamole.

Tartar de salmón con guacamole Ingredientes: 1 aguacate, 1/2 limón, cilantro fresco, 1 cucharada alcaparras, 1 cebolla roja encurtida, 2 cucharadas mostaza, perejil, 80g fideos de arroz, aceite de oliva, sal y pimienta, 500g salmón fresco Elaboración: 1.- Pelar el aguacate, quitar la semilla y aplastar su carne con un tenedor. Añadir un poco de cilantro fresco, el zumo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva y un poco de sal. Seguir aplastando hasta obtener una mezcla homogénea. 2.- Limpiar y cortar el salmón crudo en dados muy pequeños. Picar fino la cebolla roja encurtida. Poner en un bol las alcaparras, la mostaza, un poco de perejil picado y el salmón cortado y salpimentado. Remover todo y dejar reposar en la nevera 10 minutos. 3.- Mientras poner una sartén al fuego con abundante aceite de oliva y añadir los fideos de arroz con el aceite no muy caliente. Mantener hasta que los fideos doblen su volumen y retirar a papel absorbente. Servir el tartar sobre el guacamole y adornar con los fideos fritos.

Aguacate relleno de cebada perlada y tomates cherry Ingredientes: 200g cebada perlada, 2 aguacates, 8 tomates cherry, 30g piñones, albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, 1 limón, sal Elaboración: 1.- Poner un cazo al fuego con la cebada, agua y un poco de sal. Cocer siguiendo las instrucciones del fabricante. Retirar, escurrir y reservar. 2.- Hacer zumo de un limón y rallar su piel. Cortar los aguacate por la mitad a lo largo y quitar la semilla. Pintar los aguacates con un poco de zumo de limón. 3.- Poner en un bol los tomates cortados, la albahaca, los piñones, el zumo de limón, su ralladura, el aceite de oliva y mezclar todo. Añadir la cebada y remover. Servir la mezcla sobre los aguacates.

Aguacate a la plancha Ingredientes: 1 manojo de cilantro fresco, 1dl aceite de oliva virgen extra, 2 limones, 1 cucharadita de miel, 1 cucharadita de queso parmesano rallado, sal y pimienta, 4 aguacates. Elaboración: 1.- Poner en vaso de batidora un dl de aceite de oliva, un manojo de cilantro, el zumo de 2 limones, una cucharadita de miel, el queso rallado y un poco de sal y pimienta. Triturar con la batidora. 2.- Cortar los aguacates sin pelar en dos mitades a lo largo y quitar la semilla. Pintar con la salsa del paso 1 los aguacates. 3.- Poner una parrilla al fuego con los aguacates por el lado abierto hasta que queden marcados. Dar la vuelta a los aguacates, añadir más crema de cilantro. Tapar y dejar a fuego lento 3 minutos más.

Aguacates y kiwis con plátano, papaya y fresas Ingredientes: 2 kiwis, 150g papya, 2 plátanos, 1 limón, 1 cucharadita miel, 2 aguacates, 2dl agua, 150g fresas Elaboración: 1.- Pelar los aguacates, quitar la semilla y trocear. Pelar y cortar en trozos los kiwis. Hacer zumo de un limón. 2.- Poner en vaso de la batidora los aguacates, los kiwis y el zumo de limón. Añadir una cucharada de miel y 1 dl de agua. Triturar con batidora y añadir poco a poco más agua hasta obtener una crema espesa. 3.- Limpiar las fresas y cortar en láminas. Pelar y cortar en rodajas el plátano. Pelar y cortar en bastones la papaya. Servir la crema de aguacate y kiwi con la fruta cortada.

Helado de aguacate y plátano Ingredientes: 3 plátanos, 1dl leche, 2 cucharadas de miel, 1 cucharadita de té macha, 80g grosellas rojas, 3 aguacates Elaboración: 1.- Hacer zumo de medio limón. Pelar los aguacates, quitar la semilla y cortar en trozos. Pelar los plátanos y cortar en trozos. 2.- Poner en vaso de batidora aguacates y plátanos, añadir un dl de leche y dos cucharadas de miel. Triturar con batidora. 3.- Poner la mezcla en un bol y meter al congelador al menos tres horas. Servir en bolas espolvoreando con té matcha y unas grosellas para decorar.

Carpaccio de besugo con cilantro y aguacate Ingredientes: 2 limas, cilantro, 500g besugo, sal y pimienta, 1 cebolla roja, 1 guindilla y 1 aguacate Elaboración: 1.- Hacer zumo de la lima. Poner en vaso de batidora el zumo de lima el aguacate pelado y cortado en trozos, unas hojas de cilantro y un dl de agua. Triturar con la batidora. 2.- Hacer zumo de la otra lima. Cortar el pescado en láminas finas y salpimentar. Poner en un bol con el zumo de lima y un dl de agua. Dejar reposar 20 minutos. 3.- Cortar la guindilla y la cebolla en aros. Poner sobre un plato la crema de aguacate, encima el pescado escurrido de su marinada y encima la cebolla y la guindilla.

Huevos con aguacate y plátano macho Ingredientes: 4 huevos, sal, cebollino picado, 1 plátano macho, 1dl de aceite de giras, 2 aguacates Elaboración: 1.- Cortar dos aguacates grandes por la mitad a lo largo. Quitar la semilla. Eliminar un poco de la carne del aguacate para que quepa un huevo en el hueco dejado al eliminar la semilla. 2.- Cascar los huevos y ponerlos dentro de las mitades de aguacate. Calzar bien los aguacates en bandeja de horno para que no se muevan y meter al horno precalentado durante 10 minutos o hasta que cuajen las claras de los huevos. 3.- Pelar un plátano verde y con ayuda de un pelador cortar en láminas a lo largo. Poner una sartén al fuego con aceite de girasol. Freír las láminas de plátano hasta que queden crujientes. Retirar y salar y reservar. Servir los aguacates con sus huevos espolvoreados con cebollino picado, y el plátano frito.

Gallos con vinagreta de aguacate Ingredientes: 1kg de gallos, 1 aguacate, 1 cebolla, 1 limón, aceite de oliva, cebollino y sal Elaboración: 1.- Pelar y picar la cebolla. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva y la cebolla. Mantener a fuego lento hasta que la cebolla se caramelice. Retirar del fuego. 2.- Pelar y cortar el aguacate en dados pequeños. Hacer zumo de un limón. Poner en un bol el zumo de limón, cinco cucharadas de aceite de oliva y el aguacate y la cebolla caramelizada. Salar y mezclar todo. 3.- Salpimentar los filetes de gallo. Pintarlos con un poco de la vinagreta del paso dos. Poner una plancha al fuego con los filetes de gallo y dejar hacer tres o cuatro minutos por cada lado. Servir con la vinagreta de aguacate y cebolla y espolvorear con cebollino picado.

Aguacates al horno con queso y jamón Ingredientes: aguacates, 4 lonchas queso manchego poco curado, 4 lonchas jamón cocido, 1 cebolla, 1dl nata para montar, 15g mantequilla, 200g queso para gratinar. Elaboración: 1.- Cortar los aguacates por la mitad a lo largo y extraer la semilla de los aguacates. Poner una cazuela al fuego con los aguacates cortados cubiertos de agua y un poco de sal. Dejar cocer 10 minutos. Retirar y reservar. 2.- Pelar y picar muy fino la cebolla. Picar las lonchas de queso y jamón. Poner una sartén al fuego con 15 g de mantequilla y la cebolla picada. Dejar pochar hasta que empiece a coger color. Añadir el jamón y queso picados, la nata y la mitad del queso para gratinar. 3.- Poner los aguacates rellenos en bandeja de horno y espolvorear el resto de queso para gratinar. Meter a gratinar en el horno hasta que se dore el queso.

Ensalada de guacamole Ingredientes: 1 cebolla roja, 1 guindilla, 1/2 lima, 100g grosellas rojas, 1 mango, 100g tomates cherry, 1 plátano macho, 1dl aceite de girasol, cilantro fresco, 1dl aceite de girasol, 3 aguacate Elaboración: 1.- Poner una sartén al fuego con un dl de aceite de girasol y el plátano cortado . Mantener al fuego hasta que el plátano se dore. Retirar a papel absorbente y reservar. 2.- Pelar y quitar la semilla a los aguacates maduros y cortarlos en trozos. Pelar y picar fino media cebolla y reservar la otra mitad. Picar un trozo de guindilla bien fina. Hacer zumo de media lima. Poner en un bol aguacates, guindilla y cebolla picada, un poco de sal y el zumo de lima y apachar con tenedor hasta formar un puré. 3.- Cortar en rodajas finas la media cebolla reservada. Pelar y cortar en dados un mango pequeño. Cortar en cuatro trozos cada tomate cherry. Picar unas hojas de cilantro. Montar la ensalada poniendo el guacamole del paso dos y encima el mango, la cebolla en rodajas, el cilantro picado, las grosellas y el plátano macho frito.

Pasta fresca con tomates y crema de aguacate Ingredientes: 1 paquete de espaguetis integral, 2 aguacates, 2 dientes de ajo grandes, sal, albahaca fresca, 4 cucharadas aceite de oliva, 150g tomates cherry Elaboración: 1.- Lavar los tomates. Pintar con aceite de oliva y poner en sartén a fuego medio/bajo. Dejar en el fuego con la sartén tapada y removiendo de vez en cuando hasta que la piel del tomate se abra. Retirar y reservar. 2.- Pelar los aguacates, quitar la semilla y cortar en trozos grandes. Pelar los ajos y picarlos finamente. Poner en vaso de batidora los aguacates, los ajos, un poco de albahaca fresca, 4 cucharadas de aceite de oliva y un poco de sal. Triturar con la batidora. Reservar. 3.- Poner una olla al fuego con abundante agua y un poco de sal. Añadir los espaguetis y mantener al fuego hasta que queden al dente. Retirar y escurrir. Mezclar la pasta con la crema de aguacate y acompañar con los tomates asados y unas hojas de albahaca.

Pollo rebozado con corn flakes y guacamole Ingredientes: 2 pechuga de pollo, 120g copos de maíz, 2 aguacates, 1 cebolla, 1 chile, 3 huevos, 50g harina, 1 tomate, sal Elaboración: Pelar y trocear el aguacate. Pelar y picar finamente la cebolla y el tomate. Poner en un recipiente y mezclar con el resto de los ingredientes previamente picados. Aplastar y mezclar con ayuda de un tenedor hasta obtener una masa homogénea. Aplastar los copos de maíz con ayuda de un rodillo para romperlos. No deben quedar molidos sino rotos para que el rebozado sea crujiente. Salar el pollo. Pasar los trozos de pollo por harina, a continuación por huevo y por último por los copos de maíz troceados. Poner una sartén con aceite de oliva al fuego. Freír el pollo rebozado en aceite caliente hasta que se doren. Servir acompañado del guacamole.

Champiñón portobello con chimichurri de aguacate Ingredientes: 400g champiñones portobello, 0.5dl vinagre balsámico, aceite de oliva, 1/2 cucharadita de comino en polvo, pimentón dulce, sal y pimienta, 2 ajos, perejil fresco, 1 chalota, 1/2 pimiento rojo, 1 limón, 1 aguacate Elaboración:

1.- Poner en una fuente dos ajos pelados y picados, el vinagre balsámico, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen, media cucharadita de comino y una pizca de pimentón. Limpiar bien los champiñones e introducir en la mezcla anterior para dejar marinar durante 10 minutos. 2.- Pelar y picar la chalota y dos ajos. Picar también el pimiento rojo y el perejil. Pelar el aguacate y cortarlo en dados pequeños. Hacer zumo de un limón. Poner todo en un bol y añadir medio dl de aceite de oliva virgen y un poco de sal y pimienta. Mezclar todo bien para conseguir una salsa chimichurri de aguacate. 3.- Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva. Incorporar en la plancha los champiñones sin escurrir de su marinada y hacer a fuego medio por ambos lados hasta que se caramelicen. Servir los champiñones con el chimichurri de aguacate.

Ensalada de edamame, aguacate y calabacín Ingredientes: 150g edamame, 1 calabacín, sal y pimienta, aceite de oliva virgen extra, 2 aguacates, 1 cebolleta, albahaca fresca, 1 limón Elaboración: 1.- Poner un cazo al fuego con el edamame y agua hasta cubrirlos. Añadir una pizca de sal y dejar cocer hasta que estén tiernas. Retirar, escurrir y dejar enfriar. 2.- Cortar en rodajas finas el calabacín. Poner una parrilla al fuego. Pintar con aceite de oliva la parrilla y poner encima el calabacín, cortado y salado, hasta que se marque. Retirar. 3.- Cortar en rodajas finas la cebolleta. Picar la albahaca. Pelar y cortar en dados el aguacate. Poner en un bol el calabacín, edamame, aguacate, cebolleta y albahaca. Aliñar con aceite de oliva, zumo de limón y sal y pimienta negra.

