Natillas de vainilla caramelizadas Getty Images Ingredientes: 600ml leche, 3 huevos, 120g azúcar, 5g azúcar vainillado, 10g de maizena. Elaboración: Vierte en el vaso todos los ingredientes y programamos 8minutos a 90ºC en velocidad 4. Vertemos las natillas en seis cazuelas. Reposa. Una vez frías, espolvorea a cada natilla un poco de azúcar molido. Quémalo con un soplete de cocina. Sirvelo.



Mousse de fresa Getty Images Ingredientes: 80g azúcar moreno, 1 limón, 300g frutos rojos congelados o fresas, 1 clara de huevo. Elaboración: Pela el limón y quítale las pepitas y la parte blanca. Coloca en el vaso el azúcar y pulveriza durante 10 segundos a velocidad 10. Añade el limón y los frutos rojos/fresas. Tritura 30 segundos a velocidad 5. Coloca la mariposa. Añade la clara de huevo y bate 3 minutos a velocidad 3. Servir inmediatamente.

Horchata de chufa J Getty Images Ingredientes: 250g chufas, 200g azúcar, piel de limón, 1/2 cucharadita de canela molida, 1,5 l de agua muy fría Elaboración: Hidrata las chufas el día de antes: Colócalas en un bol grande y cúbrelas de agua. Cambia el agua un par de veces. Al día siguiente escurre las chufas y viértelas en el vaso de la Thermomix junto al azúcar, un trocito de la piel del limón y la canela. Tritura durante 10 segundos a velocidad 7-10. Con la espátula baja los restos que haya en las paredes. Vuelve a triturar 15 segundos a velocidad 10. Añade agua hasta cubrir la mezcla y mezcla durante 20 segundos a velocidad 5-7-9. Añade el resto del agua y mezcla durante 20 segundos a velocidad 4, sujetando el cubilete para evitar que se desborde. Cuélalo todo escucrriendo bien el resultado. Enfríalo. Sírvelo.

Galletas red velvet Getty Images Ingredientes: 150g harina de repostería, 10g cacao puro en polvo, sal, 1/2 cucharadita de levadura química en polvo, 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico, 55g mantequilla, 150g azúcar, 1 huevo, 1 cuacharadita de extracto de vainilla, 1 cucharada de leche, 1 cucharadita de zumo de limón, 1 cucharadita de colorante, 4 cucharadas de azúcar molido. Elaboración: Coloca la harina, el cacao, la sal, la levadura y el bicarbonato en el vaso. Mezcla 5 segundos a velocidad 5. Retira el azúcar y mezcla 30 segundos a velocidad 3. Reservamos. Pon en el vaso la mantequilla y el azúcar y mezcla 30 segundos a velocidad 3. Vierte el huevo, la vainilla, la leche, el zumo de limón y el colorante. Mezcla 1 minuto a velocidad 3 sin poner el cubilete. Añade por la abertura la mezcla de harina reservada. Coloca la masa resultante en un bol limpio y tapa con papel film o un trapo. Reserva en el frigorífico 2 horas. Precalienta el horno a 175ºC. Forra dos bandejas de horno con papel de hornear. Haz 30 bolitas con la masa y reboza en el azúcar molido. Coloca las bolitas en las bandejas del horno separadas entre sí. Hornearlas 10 minutos. Al sacarlas colócalas en la rejilla para que se enfríen. Puedes servirlas formando montados de nata montada y frutos rojos.

Tiramisú con la Thermomix Getty Images Ingredientes: 300-350 ml de café cargado y frío, 200 g de bizcochos soletillas, 500 g de queso mascarpone frio, 5 yemas de huevo, 150 g de azúcar blanquilla, 5 claras bien frías, Unas gotas de zumo de limón, cacao puro en polvo para espolvorear Elaboración: En el vaso mariposa vierte las 5 yemas y 100g de azúcar y programa 6 minutos a 80ºC a velocidad 3 y medio hasta que el azúcar se disuelva.

Vierte esta mezcla en un cuenco. Mezcla con la mitad del mascarpone, cuando esté sin grumos, mezcla con la otra mitad. En el vaso con la mariposa limpios, vierte las claras, limón y una cucharada de azúcar y monta en 6 minutos a velocidad 3 y medio. Comprueba que están muy bien montadas. Incorpora la mezcla del mascarpone poco a poco. Mezcla y airea la crema con las varillas. Empapa los bizcochos con el café vuelta y vuelta sin que se empapen del todo. Colócalos cubriendo la base de una fuente. Vierte sobre los bizcochos la mitad de la crema con mascarpone y estira sobre la superficie. Coloca una nueva capa de bizcochos empapados en café. Cubre con el resto de la crema. Reposa en la nevera 2 horas. Añade el cacao espolvoreado sobre la superficie una vez fría. Sirve.

Crema catalana con la Thermomix Getty Images Ingredientes: 1l de leche, 40g maizena, 10 yemas de huevo, 250g azúcar, canela en rama, piel de 1 limón, 1 pizca de sal. Elaboración: Coloca la mariposa en las cuchillas. Añade la leche, las yemas de huevo, 200g de azúcar, maicena y sal. Programa 15 segundos a velocidad 3 y medio. Añade la piel del limón y un palo de canela. Programa 11 minutos a 90ºC y velocidad 2. Si queda espuma en la superficie, programa 2 minutos más a 90ºC y velocidad 2. Si no hubiera espuma, programa 2 minutos a velocidad 2 sin temperatura. Retira la piel del limón y el palo de canelo. Vierte en recipientes individuales. Espolvorea el resto del azúcar en los recipientes y tuesta el azúcar con un quemador. Sirvelo.

Brownie de chocolate con coco Getty Images Ingredientes: coco rallado, 125 g de nueces, 150 g de chocolate,

100 g de mantequilla, 150 g de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 70 g de harina de trigo, 1 pizca de sal Elaboración: Trocea las nueces 4 segundos a velocidad 4. Retira y reserva. Coloca el chocolate en trozos en el vaso y trocea con 3 golpes de turbo y 5 segundos en velocidad 9. Retira y serva. Coloca en el vaso la mariposa. Agrega mantequilla de vainilla y mezcla la mantequilla, el azúcar, los huevos, el extracto de vainilla durante 5 minutos a 37ºC a velocidad 3. Retira la mariposa. Incorpora las nueces y mezcla. Precalieta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Unta mantequilla en la base y los lados de un molde cuadrado. Vierte en él la mezcla. Hornea la mezcla durante 20-25 minutos. Desmolda sobre una rejilla, corta en cuadradito. Espolvorea el coco rallado por encima.

Tarta de queso en base de galletas Getty Images Ingredientes: 200g galletas, 200g mantequilla, 75g azúcar glas, 1 piel de limón sin parte blanca. 170g azúcar blanquilla, 4 huevos, 30g harina de repostería, 1/2 cucharadita de vainilla líquida, 675g queso crema, 60ml leche. Elaboración: Precalienta el horno a 190ºC. Coloca las galletas troceadas en el vaso y tritura a 10 segundos a velocidad 7. Añade la mantequilla y el azúcar molido y mezcla 10 segundos a velocidad 5. Cubre la base del molde con la preparación. Presiona para que se compacte. Hornea 8 minutos. Retiralo del horno y baja la temperatura a 160ºC. Pon en el vaso el azúcar y pulveriza 20 segundos a velocidad 10. Añade las tiras de piel y pulveriza de nuevo a 20 segundos velocidad 10. Añade la mantequilla y mezcla 15 segundos a velocidad 5. Incorpora los huevos, la harina y la vainilla líquida. Bate 20 segundos a velocidad 4. Retira a un bol y reserva. Coloca la mariposa en las cuchillas. Pone en el vaso el queso y bate 15 segundos a velocidad 3. Incorpora la leche y monta a 20 segundos a velocidad 4. Con la espátula bajamos la mezcla hacia el fondo del vaso. Añade la mezcla reservada y mezcla 15 segundos a velocidad 3. Retira la mariposa. Termina de mezclar con la espátula. Vierte la mezcla en el molde y reparte homogéneamente por la superficie. Hornea 90 minutos. Déjala templar 20 minutos antes de desmoldar.

Trenza de canela Getty Images Ingredientes: 8og azúcar glas, 120ml leche tibia, 30g mantequilla en pomada, 15g levadura fresca de panadería, 1 yema de huevo L, 300g harina de fuerza, sal, 50g mantequilla en pomada, 60g azúcar, 2 cucharadas de canela molida, 50g frutos secos variados, clara de huevo Elaboración: Coloca en un bol 30g de azúcar glass, leche templada con levadura deslelída y mantequilla. Programa 1 minuto a 37ºC y velocidad 2. Incorpora la yema de huevo batida. Mezcla 4 segundos a velocidad 3. Añade la harina y la sal y amasa 2 minutos a velocidad de espiga. Forma una bola. Déjala en un bol tapada con papel film o un trapo una hora para que doble su volumen. Vierte la mantequilla en trocitos, las cucharaditas de canela y el azúcar. Mezcla 30 segundos a velocidad 3. Precalienta el horno a 180ºC. Cuando la masa tome volumen, extiende con un rodillo en una superficie enharinada hasta formar un rectángulo no muy fino. Pinta la masa con canela por toda la superficie. Añade frutos secos. Lo vamos enrollando hasta formar un cilindro. Corta a lo largo el cilindro hasta 2 centímetros antes de llegar al borde. Forma una trenza procurando dejar hacia arriba la parte estirada. Cierra los extremos sellándolos con agua. Hornea durante 20-25 minutos. Mezcla en un bol con un tenedor el azúcar glas y la clara de huevo. Pincela con ella la superficie de la trenza cuando salga del horno. Deja enfriar.

Bollos brioche Getty Images Ingredientes: 30g azúcar, 330ml leche entera, 20g levadura seca, 80g mantequilla, 650g harina de trigo, sal un pellizco, 1 huevo M, leche para pincelar, pipas de girasol. Elaboración: Pon en el vaso azúcar, leche, levadura y templa 1 minuto a 37ºC a velocidad 1. Añade la mantequilla, la harina, la sal y el huevo y mezcla 10 segundos a velocidad 7. Amasa la mezcla 3 minutos a velocidad de espiga. Retira toda la masa y viértela en un bol. Cubre con un paño de cocina y deja reposar hasta que doble su volumen una hora. Divide la masa en seis bollos con la forma que quieras y deja reposar. Precalienta el horno a 200ºC sin aire. Pincela los bollos con leche. Hornea 25 minutos hasta que se doren. Déjalos enfriar. Sirve.

Caracolas de naranja y chocolate Getty Images Ingredientes: 70ml leche, 50g azúcar, 1/2 cucharadita sal, 60g mantequilla, 20g levadura seca, 420g harina de fuerza, 2 huevos, 0.5 piel de naranja, 70g azúcar, 100g chocolate negro troceado, 50g mantequilla derretida, 2 yemas de huevo y azúcar glas Elaboración: Echa la sal, el azúcar, la mantequilla y la levadura en el vaso de la Thermomix y programa 1,3 minutos a 40ºC y velocidad 2. Añade 200g de harina y los huevos y programa 5 segundos a velocidad 6. Agrega el resto de la harina y amasa en 2 minutos a velocidad espiga. Retira la masa a un bol y reposa 45 minutos. Pon en el vaso la piel de naranja, el azúcar y pulveriza 15 segundos a velocidad 9. Con la espátula baja los restos de las paredes. Añade el chocolate y da unos golpes de turbo. Retira del vaso y reserva. Precalienta el horno a 180ºC. Extiende la masa con un rodillo formando un rectángulo. Pinta con mantequilla y reparte el relleno reservado. Enrolla la masa y corta rodajas de 2 cm de ancho. Coloca papel de horno en la bandeja del horno y las reparte los bollos sobre ella. Píntalos con las yemas batidas y hornea durante 25 minutos. Retira del horno y espolvorea con azúcar molido.



Tarta de hojaldre y frutas frescas DAJ Getty Images Ingredientes: 2 huevos, 1 yema de huevo, 230 g de masa de hojaldre (1 lámina de aprox. 25x30 cm), 250 g de leche, 40 g de azúcar, 30 g de harina de repostería, 1 cucharadita de azúcar vainillado, 1 plátano en rodajas, 1 naranja (en gajos, pelados a vivo), 50 g de frutos rojos frescos variados (arándano, frambuesa, moras, etc), 50 g de mermelada de albaricoque

Elaboración: Precaliente el horno a 180°C. Bata en un bol los huevos y la yema y reserve. Forre una bandeja de horno con papel de hornear. Corte dos tiras de masa de 2 cm de ancho a lo largo y otras dos a lo ancho. Humedezca, con el dedo mojado en agua, los bordes del rectángulo de masa y pegue encima de cada uno las tiras para formar un borde más alto. Coloque la masa en la bandeja preparada, pinche con un tenedor el centro de la masa y pincélela con un poco del huevo batido reservado. Hornee durante 15-20 minutos (180°C) o hasta que esté dorada. Retire del horno y reserve. Ponga en el vaso la leche, el azúcar, la harina, el azúcar vainillado y los huevos batidos reservados y programe 7 minutos a 90°C en velocidad 4. Vierta la crema sobre la tartaleta horneada. Coloque las frutas sobre la crema de forma decorativa. Pincele la tarta con la mermelada cubriendo bien las frutas y reserve en el frigorífico hasta el momento de servir.

Helado de fresa Yuji Kotani Getty Images Ingredientes: 100 g de azúcar, 300 g de fresas congeladas, 300 g de nata (35% de grasa) muy fría, 1 cucharadita de azúcar invertido o bien 1 cucharadita de miel Elaboración: Ponga el azúcar en el vaso y pulverice 20 segundos a velocidad 10.Agregue las fresas congeladas y triture 30 segundos a velocidad 5-10 progresivamente. Incorpore la nata y el azúcar invertido y triture 1 minutos a velocidad 5. Vierta en un molde de silicona y deje en el congelador un mínimo de 4 horas. Desmolde y sirva.

Yogur griego Maurizio Polverelli Getty Images Ingredientes: 700 g de leche entera, 180 g de yogur griego, 90 g de nata, 250 g de agua, 1 cucharadita ácido ascórbico (vitamina C en polvo) o bien 30 g de zumo de limón Elaboración: Ponga en el vaso la leche. Coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete y caliente 10 min/95°C/vel 2. Retire el vaso y deje enfriar (aprox. 45 minutos) hasta que la leche enfríe a 40°C (coloque el vaso en su posición para comprobar la temperatura). Coloque el vaso en la máquina, añada el yogur griego y la nata y mezcle 30 seg/vel 3.5. Reparta la mezcla en los vasos para yogur, cierre con sus tapas o cubra con film transparente. Colóquelos en el recipiente Varoma, tape y reserve. Aclare el vaso. Ponga en el vaso el agua y el ácido ascórbico (vitamina C en polvo) o el zumo de limón. Sitúe el Varoma en su posición e inicie Fermentar/10 h/70°C. Retire el Varoma y ponga los tarros de yogur en el frigorífico. Refrigere al menos durante 2 horas antes de servir o conserve los yogures tapados en el frigorífico hasta 8 días.

Helado de fresa Sol de Zuasnabar Brebbia Getty Images Ingredientes: 300 g de fresas, 300 g de helado de vainilla cortado en trozos, 4 cubitos de hielo (opcional), 30 g de azúcar, 370 g de leche Elaboración: Pon en el vaso las fresas, el helado de vainilla, el hielo, el azúcar y la leche y bata 1 minuto a velocidad 7 Sirve inmediatamente en vasos con pajitas

Tarta de chocolate RUSS ROHDE Getty Images Ingredientes: 150 g de galletas maría, o bien 150 g de galletas napolitanas, 80 g de chocolate fondant para postres (50% cacao), 80 g de mantequilla a temperatura ambiente en trozos, 150 g de chocolate con leche en trozos, 1 sobre de cuajada en polvo, 300 g de leche, 200 g de nata (35% de grasa) Elaboración: Pon en el vaso las galletas y el chocolate y triture 5 segundos a velocidad 8. Añade la mantequilla y mezcle 5 segundos a velocidad 5. Vierte la mezcla en un molde desmontable de Ø 24 cm y cubra la base, presionando con el reverso de una cuchara para que quede compacta. Reserva en el frigorífico. Sin lavar el vaso, pon el chocolate con leche y la cuajada y tritura 10 segundos a velocidad 7. Añade la leche y la nata y programe 10 minutos a 100°C y velocidad 3. Vierte el contenido del vaso en el molde reservado y deje reposar en el frigorífico un mínimo de 2 horas.

Tarta de tres chocolates en Thermomix Getty Images Ingredientes: tableta de 200 g de chocolate blanco en trozos, tableta de 200 g de chocolate con leche en trozos, tableta de 200 g de chocolate negro en trozos, 300 g galleta, 80 g de mantequilla, 750 g de nata para montar, 750 g de leche entera, 3 sobres de cuajada en polvo Elaboración: Tritura las galletas a 15 segundos con velocidad 8. Con la espátula baja las galletas hacia el fondo. Añade la mantequilla y mezcla 3 minutos a 50ºC en velocidad 3. Vierte la mezcla en un molde desmontable. Extiéndelo de forma compacta y homogénea. Reserva. Sin lavar el vaso coloca el chocolate blanco, 250 g de nata, 250 g de leche y 1 sobre de cuajada. Programa 7 minutos, a 90ºC y velocidad 5. Vierta la mezcla en el molde sin que rompa la galleta.



Repita el proceso con los chocolates negro y con leche. Deja reposar en el frigorífico un mínimo de 4 horas antes de desmoldar. Desmolda y sirve. Decora la superficie al gusto.

Creme brulé Romeika Cortez Getty Images Ingredientes: 250 g de leche, 250 g de nata (35% de grasa), 80 g de azúcar, 1 vaina de vainilla (abierta por la mitad), 4 huevos, 6 cucharaditas de azúcar Elaboración: Pon en el vaso la leche, la nata y el azúcar y caliente 6 min/70°C/vel 1. Mientras tanto, raspa con un cuchillo el interior de la vaina de vainilla. Añada la vaina de vainilla y la raspadura y, sin poner el cubilete, programe 6 min/100°C/vel 1. Vierte el contenido del vaso en una jarra y deje enfriar (aprox. 1 hora). Retira la vaina de vainilla. Lava el vaso. Coloca la mariposa en las cuchillas. Pon en el vaso los huevos y bata 1 min/vel 4. Retira el cubilete, programe vel 3 y añada poco a poco la mezcla de la jarra por la abertura. Programa 8 min/70°C/vel 2 y después, programe 8 min/80°C/vel 2. Retira la mariposa y vierta la crema en 6 moldes cerámicos individuales. Reserva en el frigorífico (aprox. 3 horas). Pon en cada molde 1 cucharadita de azúcar y quema la superficie con ayuda de un soplete. Sirve inmediatamente.

Flan de huevo Getty Images Ingredientes: 750 g de leche, 6 huevos, 120 g de azúcar o edulcorante, 1-2 cucharaditas de vanilla -opcional-, Caramelo líquido, 700 g de agua para el varoma Elaboración: Pon en el vaso la leche, los huevos, el azúcar y la vainilla y mezcla durante 10 segundos en velocidad 4. Usa un molde de 1 litro de aluminio o silicona. Vierte caramelo líquido en la base de los moldes. Llena el resto con el flan. Cubre los moldes con papel de aluminio y papel de cocina encima. Cócinalos al vapor en el varoma: Pon en el vaso del varoma 700 g de agua, coloca el varoma en su posición sobre la tapadera y programa 40 minutos, varoma, velocidad 1.

Coulant de chocolate Getty Images Ingredientes: 170 g de mantequilla, 170 g de chocolate fondant para postres (50% cacao), 4 huevos, 30 g de azúcar y 50 g de harina de repostería Elaboración: Precalienta el horno a 240ºC. Engrasa 8 moldes de soufflé individuales. Pon en el vaso el chocolate en trozos grandes y rállalo a 20 segundos en velocidad 8. Incorpora la mantequilla caliente prográmalo 3 minutos a 80ºC con velocidad 8. Añada los huevos, las yemas y el azúcar. Mezcla durante 30 segundos a velocidad 3. Agrega la harina y mezcal durante 15 segundos a velocidad 3. Vierte la mezcla en los moldes preparados. Hornea durante 7 minutos a 240ºC. Retira del horno, desmolda y sirve inmediatamente.

