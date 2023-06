Ginés Corregüela sigue siendo el centro de la gran telenovela salida de Supervivientes este año. Su tortuosa vida personal en el ámbito del amor y las relaciones le han convertido en el foco de todas las preguntas y ahora el foco se encuentra en las relaciones entre Ginés y su familia que parece que se han relajado este fin de semana con una cumbre familiar en su pueblo. Ginés se ha reconciliado con su hermana Toni y con su hija Laura, pero su hermana Luisa Mari y su hija Miriam siguen distanciadas de él porque no están de acuerdo con su decisión de mantener una relación estable con Yaiza Martín.

Para conocer todos los detalles, el Deluxe ha recogido la propuesta del propio Ginés de someterse al polígrafo de Conchita para dejar al descubierto la verdad de su relación con la canaria pero también las mentiras que ha intentado ocultar.

Telecinco

Delante de él, sentada entre los periodistas, se encontraba Yaiza, a quien muchas de las preguntas no le hacían gracia pero si tuviera que elegir seguro que no tendría dudas en señalar cuál le ha dolido más: ¿Le ha sido Ginés infiel?

El rostro de Yaiza Martín cambiaba por completo cuando Conchita desvelaba que Ginés había intentado engañar al polígrafo. Aunque el jienense aseguraba que no le había sido infiel a Yaiza, la máquina determinaba que mentía. Ginés Corregüela intentaba dar explicaciones sin mucho éxito ante una atónita Yaiza que descubría en directo que su novio no ha sido sincero con ella.

Tampoco fue sincero cuando negó que hubiera tratado Yaiza de aprovecharse de ti económicamente en algún momento o que le hubiera dicho que “aquí tenemos que sacar dinero todos”. En ambos casos el ex supervivientes dijo que 'no' y el polígrafo determinó que mentía. Lo mismo ocurrió cuando era preguntado por el embarazo de Yaiza: ¿Te consta que Yaiza no está embarazada pero no lo desmentís porque os interesa mediáticamente? Ginés contestó que no y el polígrafo determinó que mentía.