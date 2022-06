Toñi Moreno presume... ¡de sí misma! View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha presumido de sí misma... ¿y por qué no? ¡Era una niña monísima cuando era un bebé! Así ha celebrado su cumpleaños, con una imagen inédita de cuando era pequeñita, en el que se ha plantado en los 49 en un gran momento de su vida. ¡Felicidades!

Desy Rodríguez se reencuentra con su maleta en Honduras View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Pasar por 'Supervivientes' no es algo fácil, y Desy Rodríguez ahora lo sabe. Si ha habido algo que ha echado de menos es su maleta con su ropa, sus complementos y sus cosméticos. ¿Lo primero que ha hecho en este gracioso reencuentro? Embadurnarse de colonia en un hilarante vídeo. Repasamos la vida de Desy Rodríguez.

Martina Klein se pone romántica con su chico View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) La modelo está tan enamorada de su marido, Àlex Corretja, como el primer día, y se lo ha demostrado con esta bonita carta de amor pública en Instagram. ¡Que se nos escapa la lagrimita...!

Las vacaciones reivindicativas de Kylie Jenner La empresaria y socialité estadounidense cada vez que sube una foto en Instagram, lo peta, y esta vez no ha sido menos, porque con polémico bikini de Jean Paul Gaultier con estampado de pezones ha conseguido saltarse la censura de Instagram con un claro mensaje para la red social: 'Free the nipple'. Lleva casi 10 millones de 'likes'. ¡Brava!

Laura Escanes y Risto Mejide estrenan proyecto View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La pareja no puede estar más feliz, porque ahora, además de estar casados, también pueden pasar tiempo juntos con su nuevo proyecto profesional: un podcast que acaban de estrenar. ¿Lo has escuchado ya?

Anita Matamoros, vacaciones en Madrid View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros y Makoke acaba de volver de su viaje a Ibiza, donde nos ha puesto los dientes largos. Ahora, por lo que dice, estará en la capital "hasta nuevo aviso". Conociéndola, no creemos que tarde mucho en coger un avión e irse de vacaciones a otro sitio... ¡Anita es de culo inquieto!

