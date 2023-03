La actriz Ana Fernández guarda un terrible recuerdo desde hace 8 años en su cabeza y que muchos quizá también recuerden: el fatídico accidente de su novio Santi Trancho. El joven, cámara de profesión, falleció en un desgraciado infortunio de tráfico el 7 de marzo de 2015, cuando circulaba con su moto por la zona de Galapagar, al norte de Madrid, y chocaba contra un camión, bajo el que quedó atropellado. La por entonces pareja llevaba 3 años saliendo, y aunque ha pasado mucho tiempo y Ana ha rehecho su vida con nuevos novios, Santi siempre tendrá un lugar especial en su vida y su corazón, y no pasa un año sin que recuerde por estas fechas una de las mayores tragedias que le ha tocado vivir.

Ana ha desvelado cómo sigue superando la muerte de Trancho, al que no ha dejado de querer, en su último post de Instagram. Un post que se repite año tras año con nuevas palabras, y en los que se va notando que el tiempo ha ido curando la herida, no así el dolor, y sencillamente ha aprendido a convivir con ello: "No solo se trata de respirar, se trata de rendirte ante la vida/universo/dios o como lo quiera llamar cada uno, rendirse no es renunciar, es dejar de ir en contra de algo tan superior que está fuera de nuestro control, es hablar y hablar, es llorar, es acudir a una terapia en condiciones para tratar el tema, es aprender a dejar ir, es volver a llorar ,es no dejar de aprender, es amar las cosas simples, es no desperdiciar tu tiempo, es abrirte al amor, es rendir tributo al alma/energía que se fue al otro plano, es hablar y volver a hablar", ha escrito.

El agridulce post de Ana Fernández no ha sido lo único que nuestros famosos han publicado en sus redes sociales este miércoles 7 de marzo, y muchos de ellos nos han puesto al día sobre sus rutinas: Violeta Mangriñán ha negado una crisis de pareja con Fabio Colloricchio; Irene Rosales se ha apuntado al deporte de moda; Sara Rubio ha abierto su álbum de fotos con Roberto Leal y su última escapada; Rosario Mohedano ha anunciado un nuevo proyecto profesional y Carlota Corredera ha vuelto brevemente a la tele.

