Carlos Sobera ha regresado a 'Secret Story' con muchas ganas de hablar después de haber estado ausente durante la gala anterior por haber dado positivo en coronavirus. El presentador se ha encontrado en plató con Nissy y no ha dudado en dejarle claro todo lo que piensa de ella tras ver la actitud que ha tenido al ser la expulsada. "Dirás 'qué tío más desagradable' y pues sí", ha comenzado anunciando con tono muy serio dejando claro que quería desvelarle todo lo que pensaba de ella.

"Has dicho que la casa está super aburrida sin ti, llena de muebles de segunda mano, usados y podridos. Pues yo quiero decir: ' viva el mobiliario y la gente que lo parió de la casa de 'Secret Story'. Es más, se han vivido los mejores días de toda la edición", ha indicado dándole un gran 'zasca' a la ex concursante que se ha sorprendido al escuchar al presentador.

Telecinco

Tras esto, ha querido dejarle claro las razones por las que estaba molesto con ella. "Has hecho al programa acusaciones de tongo y has dicho que has visto a Adrián rompiendo una puerta. Hubo más de medio millón de votos y tu salida no fue ajustada para nada. La gente tenía muy claro que quería que tú te marcharas de la casa, nos pongamos como nos pongamos", le ha indicado aclarando una de las polémicas que han estado circulando por las redes sociales durante estos días.

En cuanto al otro tema que ha creado gran controversia estos días, la puerta que supuestamente rompió Adrián, Carlos Sobera también ha querido pronunciarse. "Con respecto a la puerta que dices que Adrián ha roto y que lo has visto... será como cuando viste en su momento a Carmen empujar a Elena. Si pasa algo así la organización del programa interviene porque para eso somos muy escrupulosos", ha aclarado haciendo referencia al empujón que más tarde demostraron que nunca sucedió.

Telecinco

Por último el presentador ha querido explicar la razón por la que el programa no emite todas las imágenes de lo que ocurre en la casa de los secretos. "Hay algunas que no se emiten porque son de muy mal gusto, porque son ofensivas. Lo hemos hecho contigo, con Brenda y con Colchero, entre otros. Lo hacemos para salvaguardar la dignidad del programa y del espectáculo", ha recalcado zanjando así todas las polémicas.

Sin embargo, no ha querido terminar mal con Nissy y finalmente le ha terminado dedicando unas bonitas palabras junto a una gran petición. "Has sido una concursante fabulosa y solo espero que ahora estés a la altura".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io