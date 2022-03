La relación de Rafa y Carmen está ahora pasando por un buen momento: a pesar de que muchos telespectadores de 'Secret Story' creen que no se hacen bien y que tienen una relación poco sana (ella ha sido calificada de 'tóxica' y él de 'manipulador'), ellos continúan en la casa entre arrumacos, carantoñas, secretos y confesiones, y estos días hemos estado a punto de ver un nuevo paso más en esa relación... porque ha habido casi un beso pero que ha terminado en una 'cobra' al más puro estilo Bisbal y Chenoa.

Muy afectada, Carmen le estaba contando a Rafa, con quien ha tenido muy buen rollo desde el inicio del reality, que ahora se sentía apartada en la casa, que cada vez congenia con menos gente, y que como él tiene buena relación con otras chicas como Laila y a ella no le caen en gracia, cuando hace algún comentario sobre ellas ahora queda mal: "He quedado como celosa y es como si jugases a dos bandas". Él ha querido tranquilizarla agarrándola hacia sí, dejándole claro que su amistad no se va a romper por eso... pero ¿hay algo más? Todo parece indicar que sí tras confesarle ambos a Cora que se gustan y también por sus gestos de cariño, y cuando todos esperábamos un beso entre ambos, ella se apartaba para acomodarse encima de él, lo que muchos han considerado una cobra como un palacio:

Lo que realmente parece que ha ocurrido es que él se iba a acercar a su cabeza, pero justo ella se movía y giraba la cara. Él, entonces, la miraba con ternura y parecía que se iba a acercar a sus labios, pero al ver que ella no reaccionaba, él entonces la apretaba contra sí abrazándola aún más fuerte. Vamos, que si por él fuera sí habría habido beso, pero ella no parecía dispuesta o, al menos, receptiva...

De momento, los dos juegan al 'sí pero no', porque hay mucho acercamiento pero no terminan de arrancar, lo que ha provocado algunas risas en las redes sociales:

Oye por favor otro día de Rafa y carmen que nos dan las 4 de la mañana y no se comen la boca #Secret2M pic.twitter.com/bZIpl1Vs0V — Suhaila 🤍🦖 (@Suab9722) March 2, 2022

Pues como Carmen sea la virgen y Rafa el que se duerme durante el sexo, esa primera vez, si ocurre, debería ser retransmitida en Streaming.#Secret2M pic.twitter.com/EGVif5taMp — 𝗘𝗟 𝗺í𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) March 2, 2022

