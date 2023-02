Hay preparaciones muy sencillas que no pones más en práctica porque no las conoces, o porque no te acuerdas. Pues aquí estamos nosotros para explicarte una técnica muy sencilla que repetirás con ingredientes distintos, ya verás. Si estás pensando en cuidarte más el tartar es una técnica perfecta para ti y también encontrarás preparaciones sanas y ligeras en esta colección de 30 recetas de verduras fáciles que gustarán a todos.

El tartar es básicamente la preparación de un alimento (generalmente carnes o pescados) en crudo, troceado, debidamente aliñado y acompañado de otros alimentos que los complementan en sabor, textura y nutricionalmente. Si eres fan de los pescados, no te puedes perder esta receta, es muy fácil y te encantará: salmón, cómo cocinar este saludable pescado azul.

Uno de los más populares es el steak tartar, la carne roja cruda que se sirve con yema de huevo, cebolla y salsa, pero también el de atún rojo. Otra preparación que aprovecha todas las cualidades del pescado crudo es el ceviche, aprende a hacer este ceviche de corvina y pulpo y se convertirá en uno de tus platos estrellas. Es recomendable en el caso de los pescados congelarlos antes cuando van a ser consumidos en crudo, de este modo evitaremos problemas como los provocados por el anisakis.

Una de las ventajas de este tipo de preparación es la rapidez, en muy poco tiempo está listo. Si tienes poco tiempo aquí te facilitamos estas recetas fáciles y rápidas: platos originales y caseros. Las presentaciones quedan genial, porque son muy vivas de color y porque con ellos puedes rellenar volovanes, montar gracias a un aro de emplatar... o servirlo en vasos o copas de cristal para lucirlo aún más antes de saborear. Si te gusta cuidar la presentación de tus recetas, toma nota de las mejores recetas de postres de chocolate, un placer para la vista y el paladar.

Tartar de caballa sobre galleta salada

Ingredientes para 4 personas: 600 g de caballas frescas, 1 l de agua, 30 g de sal, 1 limón, un ramillete de perejil fresco, 1 diente de ajo, una lata de anchoas, 8 galletas crackers, un yogur griego, una cucharadita de azúcar.

Elaboración



Poner un cazo al fuego con un litro de agua y 30 g de sal. Calentar hasta que se disuelva por completo la sal. Dejar enfriar. Sacar los lomos de la caballa. Poner la caballa en una fuente cubierta con la salmuera y meter a la nevera durante una hora.

En el vaso de la batidora mezclar un racimo de perejil (solo las hojas), un trozo de cáscara de limón, un filete de anchoa y 1 ajo pelado. Triturar un limón sin piel y cortado en trozos, un yogur griego y una pizca de sal y azúcar. Triturar hasta obtener una crema homogénea.



Montar sobre una galleta salada con la mezcla de perejil, la caballa escurrida y cortada en dados y la crema de yogur y limón.

Briuat de langostinos con tartar de tomate

Ingredientes para 4 personas: 16 langostinos, 2 tomates, 2 aguacate, una lámina de masa filo, 1 cebolla, 12 ramas de cebollino, vinagre balsámico de Módena, salsa de soja, sal y pimienta.

Elaboración

Pelar los langostinos y pintarlos con la salsa de soja. Cortar una lámina de pasta filo en tiras de 20 x 2 centímetros. Envolver los langostinos acompañados por ramas de cebollino con la tira de pasta.

Poner una sartén con aceite de oliva a calentar. Freír los langostinos y sacar a papel absorbente.



Pelar y cortar los tomates y los aguacates en dados muy pequeños. Pelar y cortar una cebolla pequeña en rodajas. Preparar una vinagreta con el aceite de oliva, el vinagre de Módena, la sal y una cucharadita de miel. Montar el tartar en forma de flan intercalando aguacate, cebolla y tomate. Servir con los langostinos calientes.

De atún

Ingredientes para 4 personas: 500 g de atún fresco limpio, 2 cebolletas chinas, 1 limón, una yema de huevo, tabasco, mostaza, salsa Perrins, sal y pimienta.

Elaboración

Limpiar y cortar las cebolletas chinas en rodajas finas.

Hacer zumo de un limón. Poner en vaso de batidora una yema de huevo, unas gotas de salsa perrins, unas gotas de tabasco, una cucharadita de mostaza. Triturar con la batidora. Cortar el atún en dados lo más pequeños posible.



Poner en un bol el atún, salar y añadir la mezcla del paso 2. Remover suavemente con movimientos envolvente y añadir a continuación la cebolleta. Servir con una lámina de pan tostado y un trozo de limón.

De verduras

Ingredientes para 4 personas: Para el tartar: 2 patatas, 250 g de judías verdes, un calabacín, 4 huevos, sal y pimienta. Para la salsa: 2 pepinillos en vinagre, 2 dl de salsa mahones,a una cucharadita de mostaza antigua y cebollino fresco.

Elaboración

Escurrir los pepinillos y picar finamente. Mezclar en un recipiente la mahonesa, la mostaza y el cebollino picado.

Pelar las patatas, lavar y cortar en dados. Quitar las hebras y picar las judías verdes. Lavar el calabacín y cortar en dados. Cocer en una olla de vapor hasta que estén al dente.



Disponer las verduras al vapor en los platos de presentación. Escalfar un huevo en agua hirviendo durante un minuto, retirar y colocarlo en el centro de las verduras. Salpimentar. Servir con la salsa de mostaza.



De salmón con guacamole

Ingredientes para 4 personas: 500 g de salmón fresco, 1 aguacate, 1/2 limón, cilantro fresco, una cucharada de alcaparras, una cebolla roja encurtida, 2 cucharadas de mostaza, 80 g de fideos de arroz, perejil, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración

Pelar el aguacate, quitar la semilla y aplastar su carne con un tenedor. Añadir un poco de cilantro fresco, el zumo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva y un poco de sal. Seguir aplastando hasta obtener una mezcla homogénea.

Limpiar y cortar el salmón crudo en dados muy pequeños. Picar fino la cebolla roja encurtida. Poner en un bol las alcaparras, la mostaza, un poco de perejil picado y el salmón cortado y salpimentado. Remover todo y dejar reposar en la nevera 10 minutos.

Mientras, poner una sartén al fuego con abundante aceite de oliva y añadir los fideos de arroz con el aceite no muy caliente. Mantener hasta que los fideos doblen su volumen y retirar a papel absorbente. Servir el tartar sobre el guacamole y adornar con los fideos fritos.

De lubina con alcachofas

Ingredientes para 4 personas: 600 g de lubina, 200 g de alcachofas en conserva, 2 limones, una cucharadita de azúcar, aceite de oliva virgen extra, cebollino fresco, sal y pimienta

Elaboración

Hacer zumo de dos limones y rallar su piel. Poner en un bol el zumo de limón, una cucharadita de azúcar, la ralladura de limón y dos dl de agua.

Escurrir bien las alcachofas. Una vez secas cortarlas en láminas. Cortar la lubina en dados de menos de un cm de lado. Salar. Poner alcachofas y lubina en el bol con el agua de limón. Dejar en la nevera 20 minutos.

Picar un poco de cebollino. Servir poniendo en el fondo del recipiente una cucharadita de aceite de oliva y un poco de la marinada de la lubina, añadir luego las alcachofas, la lubina, el cebollino picado, las flores de cebollino y un poco de pimienta negra en grano aplastada.

De atún con piña

Ingredientes para 4 personas: una piña, un aguacate, 2 yemas de huevo, 500 g de atún fresco, alga wakame, tabasco, una lima, salsa tabasco.

Elaboración

Picar con el cuchillo el atún fresco. Mezclarlo en un bol con las yemas de huevo, la soja y unas gotas de tabasco. Dejar macerar cinco minutos en la nevera.

Limpiar la piña. Picar una parte con el cuchillo y el resto reservar. Hacer un puré con el aguacate, el resto de la piña y la ralladura de la lima.



Con la ayuda de un molde montar el tartar poniendo primero una base del puré de aguacate y encima el atún. Decorar con la piña picada y con el alga wakame ya cocida.







De bacalao ahumado y manzana verde

Truco. El ahumado es una técnica de conservación que alarga las caducidad de los alimentos y les confiere unas características organolépticas únicas.

Ingredientes para 4 personas: 600 g de lubina, 250 g de bacalao ahumado, 2 manzanas Granny Smith, 1 cucharadita de miel, 1 cucharadita de mostaza suave, aceite de oliva virgen extra y perejil.

Paso 1

Poner en el vaso de la batidora una cucharadita de miel, una de mostaza, medio dl de aceite de oliva y unas ramas de perejil. Triturar con batidora. Reservar.

Paso 2

Pelar y cortar una manzana en dados muy pequeños y la otra en rodajas de 1 milímetro. Cocer la lubina en un cazo con agua durante 7 minutos, escurrir y desmigar.

Paso 3

Picar el bacalao ahumado y mezclar en un bol con la manzana cortada en dados y la lubina desmigada. Montar el tartar sobre una rodaja de manzana y poner encima otra rodaja. Acompañar con la salsa vinagreta preparada del paso 1.



Steak tartar con huevo de codorniz y cebolla

Truco. Se puede elegir entre una amplia variedad de mostazas. Si la de semillas te resulta muy fuerte, puedes sustituirla por otra más suave al paladar.

Coste aproximado (para cuatro personas): 14 €. Calorías por ración: 190. Tiempo: 10-20 minutos. Dificultad: media

Ingredientes para 4 personas: 400 g de solomillo de ternera, 4 huevos de codorniz, 4 cebollas rojas encurtidas, 1 cucharadita de rábano picante, 1 cucharada de mostaza, francesa en semillas, alcaparras, sal y pimienta.

Paso 1

Cortar el solomillo con cuchillo lo más fino posible. Ponerlo picado en un bol con una cucharadita de rábano picante, una cucharada de mostaza francesa en semillas, sal y pimienta. Mezclar todo bien.

Paso 2

Dividir la carne en hamburguesas de unos cuatro cm de diámetro. Separar las yemas de los huevos de codorniz de sus claras. Poner encima de cada hamburguesa una yema.

Paso 3

Picar dos cucharadas de alcaparras. Cortar en rodajas las cebollas rojas encurtidas y mezclar con las alcaparras picadas. Servir la carne con su yema encima, la mezcla de cebolla y una cucharada de mostaza.

De salmón con arroz japonés

Truco. Puedes decorarlo con un poquito de cebollino picado.



Ingredientes para 4 personas: 300 g de salmón, 200 g de arroz blanco de grano largo, 20 g de azúcar, 10 g de sal¸ 1 cebolleta, 1 pepino, 60 ml de vinagre de arroz¸ 2 cucharadas de salsa de soja y 2 de zumo de limón y 2 cucharadas de mayonesa.

Paso 1

Poner un cazo al fuego con el vinagre, la sal y el azúcar y dejar al fuego hasta que hierva. Reservar. Mientras se enfría, lavar el arroz con ayuda de un colador bajo un chorro de agua fría, hasta que salga clara. Escurrir bien.

Paso 2

Poner una cazuela con 4 dl de agua al fuego. Añadir el arroz y dejar hasta que empiece a hervir. Bajar a continuación el fuego al mínimo y tapar. Esperar a que se consuma todo el agua. Extender el arroz en una fuente para que se enfríe y pierda su humedad y sumar la mezcla de vinagre removiendo bien. Reservar.

Paso 3

Cortar el salmón en dados pequeños y mezclarlo bien con 2 cucharadas de limón, 2 de soja, 2 de mayonesa y 1 de cebolleta picada. Emplatar poniendo el arroz, encima el tartar de atún y decorar con pepino cortado en juliana.