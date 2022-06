Salmorejo Ingredientes (4 personas) • 1 kilo de tomates

• 1 dl de aceite de oliva

• 2,5 dl de agua

• 1 ajo

• 2 huevos

• 2 lonchas de jamón serrano

• 200 g de pan duro

• sal

• vinagre

Elaboración Cortar el pan, sin corteza, en trozos. Ponerlo a remojar. Cocer los huevos y pelar cuando estén fríos. Reservar. Pelar y picar un ajo pequeño. Cortar los tomates en trozos. Escurrir el pan y mezclar con los tomates y el ajo. Triturar todo muy bien con la batidora.

Elaboración Una vez mezclados todos los ingredientes, añadir el aceite, sal y un chorro de vinagre. Mezclar todo. Añadir los huevos duros desmenuzados y unas virutas de jamón serrano. Servir frío.

