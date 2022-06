Pastel de espinacas con salsa roquefort Getty Images Ingredientes: 300g espinacas, 200g almendras tostadas, 2 vasos nata líquida, 1 cucharadita vinagre de manzana, 200g de tofu, sal, 100g queso roquefort, pimienta, nuez moscada, 6 huevos, 50g germen de trigo Elaboración: Mezclar todos los ingredientes del pastes con una batidora y volcar la masa en un molde de horno untado de aceite de oliva. Introducir en el horno al baño maría a unos 200º durante 35 minutos. Para la salsa, reducir un poco la nata líquida con el vinagre. Añadir roquefort a la reducción de nata sin dejar de remover con una varilla hasta que se haya deshecho el queso. Finalmente salpimentar al gusto y decorar con verduras ralladas.

Canelones de espinacas y piñones Getty Images Ingredientes: piñones, pasas sultanas, láminas de canelones, 80g queso rallado para gratinar, salsa bechamel, media cebolla, 300g espinacas Elaboración: 1.- Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva, ½.. cebolla picada y las espinacas. Mantener al fuego hasta que las espinacas queden blandas y pochadas y añadir las pasas y los piñones y un poco de sal. Remover, retirar del fuego y reservar. 2.-Poner una cazuela al fuego con abundante agua y cocer la pasta de canelones siguiendo las instrucciones del fabricante. Extender la pasta sobre un paño húmedo y rellenar con la mezcla de espinacas. Enrollar los canelones y colocarlos en una fuente de horno previamente embadurnada con un poco de aceite de oliva. 3.- Cubrir los canelones con la salsa bechamel y espolvorear por encima el queso. Meter al horno a gratinar hasta que se forme una costra dorada. Retirar y servir.

Espaguetis de espinacas con berberechos Getty Images Ingredientes: 300g espaguetis de té o espinacas, perejil fresco, 50g mantequilla, 1/2 limón, 1dl vino blanco, sal y pimienta Elaboración: 1.- Hacer zumo de medio limón. Picar unas ramas de perejil. Poner una sartén al fuego con la mantequilla, el zumo de medio limón y el perejil picado. Mantener a fuego medio moviendo para obtener una salsa ligada. Retirar y reservar templada. 2.- Poner una sartén al fuego con un dl de vino blanco y los berberechos. Salar, tapar la sartén y dejar los berberechos al fuego hasta que se abran. Reservar. 3.- Poner una olla al fuego con abundante agua, un poco de sal y la pasta. Dejar cocer hasta que quede al dente. Retirar, escurrir y pasar a la sartén con la salsa de mantequilla y limón. Remover en el fuego un minuto. Servir la pasta con los berberechos.

Huevos al horno con setas, queso y espinacas Getty Images Ingredientes: 400g patatas, 200g champiñones, 1 ajo, 200g espinacas, 4 cucharadas de queso rallado, 4 huevos, aceite de oliva, sal y pimienta. Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 200º. Pelar y cortar las patatas en rodajas gruesas de 2 a 3 cm. Salpimentar, rociar con aceite y poner en sartén o cazuela apta para el horno. Meter al horno durante veinticinco minutos. 2.- Cortar los champiñones grueso y embadurnarlos con aceite de oliva. Pelar y picar el ajo en láminas. Poner en el horno junto con las patatas y dejar todo diez minutos más. 3.- Retirar la cazuela del horno y añadir las espinacas y el queso previamente rallado. Hacer un hueco en la cazuela y cascar un huevo. Poner al fuego hasta que el huevo se haga y se funda el queso. Salpimentar y servir.

Pan de cebolla, queso y espinacas Ingredientes: 400g harina de trigo panificable, 8g levadura fresca, 1 cebolla, 200g espinacas, 2.2 dl agua, 5g sal, 150g queso rallado Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 200º. Pelar y cortar en láminas muy finas la cebolla. Poner una sartén al fuego con una cucharada de aceite y la cebolla cortada. Mantener a fuego medio/bajo hasta que la cebolla se empiece a caramelizar. Cortar las espinacas en tiras y añadirlas a la sartén. Mantener hasta que se pochen las espinacas. 2.- Poner en un bol 400 g de harina panificable, 8 g de levadura y 5 g de sal. Añadir 2,2 dl de agua fría y remover todo. Sacar del bol y seguir amasando con las manos durante cinco minutos. Formar una bola con la masa y ponerla en un bol cubierta con un paño durante una hora. 3.- La masa se habrá inflado por efecto de la fermentación doblando su volumen. Aplastar con el puño para desinflarla. Extender la masa sobre una superficie formando un círculo de unos 40 cm. Poner en el centro del círculo las espinacas y cebolla, mas el queso. Envolver con la masa pellizcando bien con los dedos para sellar. Dejar reposar 30 minutos y meter al horno precalentado durante 30/35 minutos hasta que quede bien dorado.

Puerros, espinacas y acelgas Ingredientes: 2 ajos, 250g espinacas, 7 hojas acelgas, 15g mantequilla, 1/2 limón, 2 yogures griegos, 4 pan naan, sal, 2 puerros Elaboración: 1.- Limpiar los puerros y cortar en rodajas. Pelar y picar el ajo. Poner una cazuela apta para el horno al fuego con la mantequilla y el aceite de oliva. Añadir los puerros cortados y mantener a fuego medio bajo hasta que queden bien pochados pero no dorados. Añadir un poco de sal y los ajos picados. Mantener un par de minutos más al fuego y retirar. 2.- Poner la mitad del contenido de la cazuela en vaso de batidora con dos yogures griegos, el zumo de medio limón y un chorrito de agua. Triturar con batidora. 3.- Poner de nuevo la cazuela al fuego con el resto de puerro y ajo. Limpiar y trocear las hojas de acelgas y espinacas y añadirlas a la cazuela. Mantener hasta que se ablanden. Retirar del fuego y añadir la mezcla del paso dos. Remover y meter a horno precalentado a 180º durante cinco minutos. Servir con pan naan.

Salmón con espinacas Getty Images Ingredientes: 700g salmón fresco, 20g semillas de sésamo, 20g de semillas de ampa, 30g de semillas de calabaza, 20g almendras, limón, miel, mostaza suave, 200g espinacas, aceite de oliva, sal y pimienta Elaboración: 1.- Hacer zumo de 1 limón y rallar su piel. Poner en un mortero todas las semillas y majarlas. Añadir el zumo de limón y su ralladura, la miel y la mostaza y mezclar hasta obtener una pasta. 2.- Precalentar el horno a 120º. Estirar la pasta obtenida con ayuda de un rodillo sobre papel de hornear hasta obtener el mínimo grosor posible. Meter al horno precalentado hasta que la lámina quede seca y crujiente (entre cinco y diez minutos). Retirar. 3.- Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva y las espinacas salpimentadas. Pochar a fuego lento tres minutos. Retirar. En la misma sartén añadir el salmón y cocinar a fuego lento cuatro minutos por cada lado. Servir el salmón sobre las espinacas acompañado de la lámina de semillas.

Calabacines rellenos de queso y espinacas Ana Ruiz Ingredientes: 250g queso fresco, 1 yogur griego, 100g espinacas, 30g tomates secos en aceite, sal y pimienta, aceite de oliva, 3 calabacines Elaboración: 1.- Con ayuda de una mandolina o un pelador cortar los calabacines en láminas a lo largo. Salpimentar las láminas y pintarlas con un poco de aceite de oliva. Poner una parrilla al fuego con las láminas de calabacín hasta que se marquen y queden blandas. Retirar y reservar. 2.- Picar los tomates secos en aceite. Poner un cazo al fuego con un litro de agua y dejar hasta que hierva. Cuando hierva escaldar las hojas de espinaca tan solo tres segundos y reservarlas. Mezclar en un bol el queso fresco desmenuzado, un yogur griego y el tomate picado. 3.- Poner las láminas de calabacín de dos en dos pisando una sobre otra. Poner sobre las láminas de calabacín unas hojas de espinacas y una cucharada grande de la mezcla de queso y enrollar. Servir con un poco de aceite de oliva por encima.

Onigirazu: Arroz de sushi con tofu y verduras Ingredientes; 4 láminas de alga nori, 250g arroz sushi cocido, 1 aguacate, 60g espinacas, 300g tofu duro, salsa de soja, 2 huevos, 80g panko, 1/2 cebolla Elaboración: 1.- Cocer el arroz de shushi según las indicaciones del paquete. Extender papel film sobre una tabla de madera. Poner sobre ella un cuadrado de arroz de sushi ya cocido de un tamaño de unos 10 cm de lado. 2.- Cortar el tofu en cuadrados del mismo tamaño que el arroz. Poner sobre el tofu unas gotas de salsa de soja. Batir un poco dos claras de huevo y rebozar en ellas el tofu. Pasar por panko o pan rallado y freír en sartén con aceite hasta que quede dorado (unos tres minutos). Reservar. 3.- Pelar el aguacate, quitar la semilla y cortar en rodajas. Cortar en rodajas la cebolla. Poner el tofu sobre el cuadrado de arroz , encima las rodajas de aguacate, la cebolla roja encurtida, unas hojas de espinacas y terminar con otra capa de arroz cocido. Envolver todo con el alga nori y servir

Garbanzos con espinacas y huevos Ingredientes: 4 dientes de ajo, 1 cucharadita de comino, 1/2 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de miel, 2dl caldo de verduras, 8 tomates cherry, 600g garbanzos cocidos en conserva, aceite de oliva, 4 huevos, 2550g espinacas Elaboración: 1.- Poner una cazuela al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva y un ajo pelado. Mantener a fuego medio hasta que el ajo se dore y añadir entonces las espinacas. Mantener removiendo hasta que las espinacas estén blandas y brillantes. Retirar y reservar. 2.- Poner una cazuela al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva y tres ajos sin pelar. Mantener al fuego hasta que se doren y añadir a continuación una cucharada de comino y una cucharadita de pimentón ahumado. Remover unos segundos y añadir los tomates cherry bien picados. Remover tres minutos y añadir luego los garbanzos lavados previamente con agua fría. Salpimentar y añadir una cucharadita de miel. Dejar unos 10 minutos al fuego hasta que el tomate empiece a caramelizarse y los garbanzos a dorarse. Añadir a continuación las espinacas y dos dl de caldo de verduras y dejar al fuego hasta que el caldo se consuma casi por completo. 3.- Poner una sartén al fuego con aceite de oliva y freír los huevos. Servir mezclando las espinacas y tomates y encima los huevos fritos.

Ensalada de garbanzos, espinacas y yogur Ingredientes: 300g espinacas, 300g garbanzos cocidos en conserva, 2 yogures naturales, 1 limón, 1 cucharada ras al hanut, aceite de oliva Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 200ºC. Lavar y secar los garbanzos cocidos. Ponerlos sobre la bandeja del horno y meter al horno durante diez minutos removiendo varias veces. Retirar. 2.- Mezclar en un bol dos cucharadas de aceite de oliva, el zumo de medio limón y una cucharada de ras el hanut (especias marroquíes). Añadir los garbanzos y revolver para que se impregnen con la mezcla. Volver a meter al horno diez minutos mas o hasta que queden crujientes. Retirar y reservar. 3.- Hacer zumo del otro medio limón. Mezclar los yogures con el zumo de limón, una pizca de sal y un poco de aceite de oliva. Mezclar todo. Servir las espinacas limpias, encima los garbanzos y el aliño de yogur.

Tortilla pascualina Ingredientes: 300g acelgas, 300g espinacas, 1 cebolla, 120g queso ricotta, 100g queso parmesano, 8 láminas de pasta filo, 3 huevos, sal y pimienta, orégano, nuez moscada, aceite de oliva Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º. Pelar y picar la cebolla. Limpiar y picar gruesas las espinacas y las acelgas dejando las pencas (parte blanca del tallo) para otro uso. Poner una cazuela al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva y la cebolla picada. Mantener al fuego hasta que la cebolla transparente e incorporar las espinacas y las acelgas, un poco de nuez moscada, un poco de orégano, salpimentar y mantener a fuego suave cinco minutos. Retirar y dejar enfriar. 1.- Precalentar el horno a 180º. Pelar y picar la cebolla. Limpiar y picar gruesas las espinacas y las acelgas dejando las pencas (parte blanca del tallo) para otro uso. Poner una cazuela al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva y la cebolla picada. Mantener al fuego hasta que la cebolla transparente e incorporar las espinacas y las acelgas, un poco de nuez moscada, un poco de orégano, salpimentar y mantener a fuego suave cinco minutos. Retirar y dejar enfriar. 3.- Pintar con mantequilla derretida ocho láminas de pasta filo. Forrar un molde de horno con papel de hornear e ir superponiendo encima las láminas de pasta filo de manera que la mitad de la lamina cuelgue fuera del molde. Rellenar el molde con la mezcla de verduras y queso. Hacer dos huecos y cascar dos huevos. Cierra con las hojas de masa filo y meter al horno precalentado entre 30 y 40 minutos. Retirar y servir.

Pasta con brécol, espinacas y limón Ingredientes: 500g brecol, 200g espinacas, 2 limones, 1 ajo, sal y pimienta, aceite de oliva, 40g queso parmesano rallado, 400g pasta Elaboración: 1.- Separar los ramilletes del brécol. Poner una olla al fuego con abundante agua y un poco de sal. Añadir la pasta y dejar cocer siguiendo instrucciones del fabricante o hasta que la pasta quede al dente. Cuatro minutos antes de retirar la olla del fuego, incorporar el brécol. Retirar, escurrir y reservar. 2.- Poner en otra sartén un ajo pelado y picado, 20 gr de mantequilla, el zumo de un limón y su ralladura. Añadir las espinacas y dejar cuatro minutos a fuego suave antes de agregar el queso parmesano. Retirar. 3.- Cortar un limón en rodajas. Añadir la mantequilla de limón con las espinacas a la pasta y el brécol. Añadir las rodajas de limón, salpimentar y servir.

Ensalada de ovejas pastando Ingredientes: 400g coliflor, 300g espinacas, 1 ajo, 1 loncha de queso, aceite de oliva, sal 12 aceitunas negras. Elaboración: Lavar bien la coliflor. Separar con cuchillo las flores de la coliflor. Poner una cazuela al fuego con los trozos de coliflor cubiertos de agua y salar. Mantener al fuego hasta que la coliflor quede al dente. Retirar y escurrir. Reservar. Lavar las espincas. Poner una sartén grande al fuego con una cucharada de aceite de oliva y una ajo pelado y aplastado. Rehogar el ajo un par de minutos y añadir las espinacas. Salar. Rehogar las espinacas cinco minutos. Retirar. Cortar unos mini círculos de la loncha de queso y ponerlos en las aceitunas a modo de ojos. Cubrir el fondo de los platos con las espinacas y poner sobre las espinacas los trozos de coliflor cada uno con su aceituna modo de cabeza para formar un rebaño de ovejas.

Pan con crema de espinacas Ingredientes: 200g harina de fuerza, 30g mantequilla, 30g azúcar, sal, ajo, 1.2dl leche, 8g levadura fresca, 50g queso parmesano, 1 cucharadita de curry en polvo, aceite de oliva, 200g queso crema, 250g espinacas Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º. Poner en un bol la harina, la leche, el azúcar, la levadura, la mantequilla derretida y mezclar todo. Amasar, dejar reposar 20 minutos y dividir la masa en bolas de unos 20 g. 2.- Poner en sartén o molde aptos para horno las bolas de masa en todo el perímetro exterior del molde. Tapar y dejar reposar hasta que doblen su tamaño. 3.- Poner una sartén al fuego con un ajo y dejar hasta que se dore. Añadir las espinacas y rehogar 3 minutos. Retirar. Poner en un bol 200 g de queso crema, 1 cucharadita de curry, el parmesano rallado y las espinacas. Remover poner en el centro del molde, de manera que quede rodeado por las bolas de masa y meter al horno precalentado hasta que se doren los panes. Retirar del horno y servir.

Huevos al horno con espinacasa Ingredientes: 4 lonchas de bacon, 400g espinacas, sal y pimienta, 1 ajo, aceite de oliva, 4 huevos Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º.Poner una cazuela al fuego con una cucharada de aceite de oliva y un ajo picado fino. Añadir las espinacas, salpimentar ligeramente , remover un poco y tapar. Dejar al fuego seis u siete minutos o hasta que las espinacas estén blandas. Retirar y reservar. 2.- Poner cuatro huevos enteros dentro del horno precalentado y mantener en el horno cuatro minutos. Retirar, dejar enfriar y quitar la cáscara con cuidado de no romper los huevos, que habrá quedado la clara cuajado y la yema mas bien líquida. 3.- Poner las lonchas de beicon en el horno sobre papel de hornear y dejar hasta que queden dorados y crujientes. Quitar el exceso de grasa con papel absorbente y aplastar hasta reducir a migas pequeñas. Servir las espinacas con el huevo y el beicon espolvoreado por encima.

Potaje de vigilia Ingredientes: 300g garbanzos, 200g bacalao desalado, 300g espinacas, 2 ajos, azafrán, 4 rebanadas pan, 2 huevos, 1 cucharadita de pimentón, 1 hoja de laurel Elaboración: 1.- Poner en agua fría los garbanzos la noche anterior. Poner una olla grande al fuego con los garbanzos, una hoja de laurel y tres l de agua diferente a la utilizada para el remojo. 2.- Mientras cuecen los garbanzos poner un cazo al fuego con dos huevos cubiertos de agua. Mantener 12 minutos, retirar, dejar enfriar y pelar. Reservar. 3.- Poner una sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva dos ajos pelados y dos rebanadas de pan. Dejar freír hasta que se doren las rebanadas de pan. Añadir al final una cucharadita de pimentón y una pizca de azafrán. Retirar las rebanadas y ajos, ponerlas en un mortero y majarlo todo. Añadir a los garbanzos el aceite de freír el pan y el majado. Salar, añadir las espinacas y dejar 10 minutos mas al fuego. El tiempo total de cocción de los garbanzos es siempre referencial, depende del tipo de garbanzos dos horas puede ser una referencia.

Gozlem: Panecillos turcos rellenos Ingredientes: 400g harina de fuerza, 1 cucharadita de sal, 2.4dl de agua, 8g levadura fresca, 200g espinacas, 1 cebolla, 2 ajos, 250g carne picada de cordero, 1 cucharadita de harissa, 2 limones, 100g queso feta, 100g queso mozzarella, sal, aceite de oliva, 4 yogures griegos, 2 limones Elaboración: 1.- Poner en un bol la harina, el agua, una cucharadita de sal y la levadura fresca. Mezclar con cuchara y cuando ya no se pueda con cuchara, amasar a mano durante 5 minutos. Poner la masa en un bol y tapar con un paño. Dejar fermentando 30 minutos. 2.- Pelar y picar la cebolla y picar las hojas de espinacas. Poner una sartén grande al fuego con la cebolla picada. Mantener al fuego hasta que la cebolla empiece a coger color. Añadir la carne picada y la harissa y mantener al fuego hasta que la carne se dore. 3.- Desinflar la masa, que habrá aumentado de volumen, presionando con el puño. Dividirla en 4 bolas del mismo tamaño. Primero con la mano y después con ayuda de un rodillo extender las 4 bolas de masa formando círculos. Poner el relleno de carne encima de 2 de los círculos, y encima de éste los 2 tipos de queso rallados o picados fino. Dejar 2 cm del exterior del círculo de la masa sin cubrir de relleno. Humedecer ésta parte con agua tibia y tapar cada círculo relleno con el otro círculo de masa. Sellar los bordes plegándolos con los dedos. Poner una sartén de fondo grueso al fuego y poner un pan en la sartén. Mantener al fuego unos 3 minutos por cada lado. Servir acompañado de yogur griego y unas cuñas de limón. * La harissa es una salsa picante típica de la cocina magrebí hecha a base de pimientos, ajos y especias.

Sopa de coco y jengibre con pasta y verduras Ingredientes: 250g pasta fresca, 2dl leche de coco, jengibre, 200g espinacas, 4 espaguetis verdes, 4 ajos tiernos, sal. Elaboración: Poner una cazuela al fuego con agua y la pasta. Mantener al fuego hasta que la pasta quede al dente. Reservar la pasta colada y escurrida en un bol con un poco de agua fresca. Limpiar y cortar los ajos tiernos y los espárragos en trozos. Poner un wok o sartén al fuego con 1 cucharada de aceite de oliva las verduras. Saltear a fuego fuerte 3 o 4 minutos. Retirar y Reservar. Pelar y rallar 2 cucharadas de jengibre. Poner una cazuela al fuego con 5 dl de agua y las espinacas limpias. Mantener al fuego 5 minutos y añadir la leche de coco, el jengibre, los espárragos y ajos tiernos. Mantener 5 minutos al fuego, rectificar de sal y añadir en último momento la pasta.

Fondu china Ingredientes: 150g champiñones, 150g espinacas, jengibre, 3 cucharadas salsa de soja, 500g solomillo de ternera, 1.5l de agua, 100g tofu, 1/2l de caldo de carne, 0.5dl vino blanco, 1 cebolleta Elaboración: Cortar el solomillo en láminas lo mas finas posible. Para ello meter el solomillo en el congelador hasta que la carne se endurezca -sin llegar a congelarse- y cortar con un cuchillo afilado. Reservar. Limpiar y picar los champiñones, cortar en rodajas la cebolleta, el jengibre y el tofu. Poner una olla al fuego con el caldo de carne y el agua. Añadir 3 cucharadas de salsa de soja y 0,5 dl de vino blanco. Cuando el líquido hierva, añadir las espinacas, el jengibre, los champiñones, la cebolleta y el solomillo. Antes de retirar del fuego añadir el tofu. Bajar el fuego al mínimo para que no hierva el líquido y mantener 7 minutos al fuego. Servir bien caliente.

Suflé de parmesano, espinacas y tomate Ingredientes: 100g espinacas, 100g harina, 5 huevos, 5dl leche, 40g mantequilla, 100g queso parmesano, sal y pimienta, 80g tomates secos en aceite Elaboración: Precalentar el horno a 200º. Disolver la harina en 1 vaso de leche fría. Poner una cazuela al fuego con el resto de la leche. Calentar y antes de que hierva añadir la harina disuelta en el vaso de leche. Rallar el queso parmesano y añadirlo a la leche con harina. La leche no debe hervir. Salpimentar ligeramente, retirar del fuego y reservar. Separar las claras de las yemas. Montar las claras a punto de nieve y batir las yemas. Picar los tomates secos. Añadir a la leche con harina y parmesano, una vez que esté tibia, las yemas de huevo, las espinacas cocidas y los tomates picados. Remover bien y añadir las claras a punto de nieve y mezclar con movimientos envolventes para que no se bajen. Untar con mantequilla unos moldes para suflé. Rellenar los moldes con la mezcla y meter al horno hasta que el suflé suba y se dore por arriba. Servir de inmediato antes de que se desinflen y bajen.

Brocheta de albóndigas de carne y verdura Ingredientes: aceite de oliva virgen, 1 ajo, 250g carne picada de ternera, 2 cebollas, 150g champiñones, 250g espinacas, 120g harina, 2 huevos, 1dl leche, 2 rebanadas de pan, 2 patatas, perejil, pimentón de la vera, 1 yogur natural, 2 zanahorias Elaboración: Pelar y picar fino 1 cebolla y 1 ajo. Limpiar y picar el champiñón. Cortar la patata y la zanahoria en trozos muy pequeños. Batir un huevo y juntar todos los ingredientes mas la espinaca cocida en un cuenco. Salpimentar y mezclar bien aplastando con un tenedor. Formar pequeñas bolas con la mano y reservar. Pelar y picar el otro ajo y cebolla. Picar un poco de perejil. Batir un huevo. Mezclar en un cuenco todos los ingredientes mas la rebanada de pan previamente remojada en leche. Salpimentar y hacer pequeñas bolas. Reservar. Poner una sartén con abundante aceite de oliva. Ir friendo las albóndigas de carne y las vegetales. Montar brochetas alternando ambas clases de albóndigas y cebolla o tomates cherry. Acompañar con yogur batido con un poco de pimentón.

Lasaña verde Ingredientes: 100g espinacas, 3 patatas, 150g judías verdes, 1 zanahorias, 2 pimientos rojos asados, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta Elaboración: Pelar las patatas. Con ayuda de una mandolina o un cuchillo afilado cortar láminas de patata a lo largo. Poner un cazo al fuego con las láminas de patatas. Cocerlas 5 minutos hasta que estén al punto, cuidando que no se pasen de cocción. retirar, dejar enfriar y reservar. Cortar la zanahoria en láminas con una mandolina y escaldarlas junto con las judías verdes 5 minutos en agua hirviendo. retirar con espumadera y escaldar las hojas de espinaca en el mismo agua hirviendo durante unos segundos. Triturar un pimiento rojo asado con 1 dl de agua. Reservar Armar la lasaña con ayuda de un molde rectangular intercalando láminas de patata, de zanahoria, de espinaca, de pimiento y acabar con una de patata. Entre cada capa, salpimentar y verter un hilo de aceite de oliva.Terminar decorando con la salsa de pimiento.

Espinacas con iniestense Ingredientes: aceite de oliva virgen, 1 vaso de ajo, 800g de espinacas, 1 huevo, 1/2 vaso de leche, sal Elaboración: Lavar las espinacas. Poner una cazuela al fuego con agua y un poco de sal y las espinacas. Cocer las espinacas hasta que estén tiernas. Retirar y escurrir bien. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y rehogar las espinacas unos minutos.



Pelar un ajo. Poner un cazo con agua y un huevo al fuego. Dejar cocer 10 minutos. Dejar enfriar, pelar y separar la yema de la clara.

Machacar en un mortero el ajo pelado y una yema de huevo cocido. Añadir el medio vaso de leche y mezclar bien.



Añadir la mezcla a las espinacas y cuando empiece a hervir retirar del fuego. Picar muy fino la clara de huevo cocido y espolvorear sobre las espinacas.

Ensalada japonesa de espinacas Ingredientes: 0.5dl salsa de soja baja en sodio, agua, sal kosher, 80g semillas de sésamo, 0.5dl vinagre de arroz sin sazonar, 700g de espinacas congeladas, 3 cucharadas mirín Elaboración: 1. Poner una olla grande al fuego con abundante agua, sal y las espinacas congeladas. Dejar cocer 5 minutos y retirar las espinacas del fuego. Escurrir con colador. 2. Poner un sartén a fuego medio con las semillas de sésamo . Calentar sin dejar de remover hasta que se empiecen a tostar. Poner las semillas de sésamo en bolsa de plástico con cierre y aplastar con un rodillo. 3. Escurrir de nuevo las espinacas apretándolas con las manos para eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Mezclar en un bol grande la salsa de soja, el mirin y el vinagre de arroz. Añadir el sésamo. Añadir las espinacas escurridas y deshacer los posibles grumos de espinacas con las manos. Servir a temperatura ambiente.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io