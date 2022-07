1 Tomates sobre pizza de coliflor Ingredientes: 200g coliflor, 1 huevo, 200g harina de fuerza, sal y pimienta, 10g levadura fresca, aceite de oliva, vinagre de módena, 200g tomates cherry, 150g queso mozzarella, hojas de albahaca Elaboración: Precalentar el horno a 200º. Triturar la coliflor en crudo. Mezclar en un bol la coliflor, la harina, 10 g de levadura de panadero, un huevo y un poco de aceite de oliva. Salpimentar y mezclar. Añadir un poco de agua para formar una masa manejable. Hacer una bola, tapar y dejar reposar 30 minutos. Extender la masa con ayuda de un rodillo para formar dos discos de unos 20 cm y grosor inferior a 1 cm. Espolvorear con el queso mozarella rallado y meter al horno hasta que se dore la base y se derrita el queso. Retirar del horno. Mientras cortar los tomates cherry en rodajas. Extender sobre la base los tomates cortados en crudo y unas hojas de albahaca fresca. Rociar con un chorro de aceite de oliva y unas gotas de vinagre de Módena.





2 Colifrlor a la sal con vinagreta Ingredientes: 250g harina de trigo, 300g sal gorda, 1 huevo, aceite de oliva virgen extra, 1/2 cebolleta, 1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento verde, 1,5dl agua, 1 cucharada pimienta negra molida, 1 cucharada vinagre, 1 coliflor, 1 cucharadita mostaza Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Separar la clara del huevo.

Poner en un bol la harina, la sal, la clara de huevo, la pimienta y el agua. Mezclar todo hasta obtener una masa homogénea. Extender la masa obtenida con un rodillo, formando un círculo lo suficientemente grande como para poner encima la coliflor y envolverla por completo. Meter al horno precalentado y mantener 60 minutos. Mientras, picar fino la cebolleta y pimientos. Poner en un bol cinco cucharadas de aceite de oliva , 1 cucharada de vinagre y 1 cucharadita de mostaza. Batir y añadir la verdura picada. Servir la coliflor rompiendo la costra que se ha formado, acompañada con la vinagreta.



3 Arroz con coliflor con verduras y especias Ingredientes: 10 anacardos, 1 cucharada cardamomo, 1 canela en rama, 1 cebolla, 80g judías verdes, 1 zanahoria, 1/2 pimiento rojo, 100g guisantes, jengibre, 1 cucharada cúrcuma en polvo, hojas de menta, cilantro, sal, aceite de girasol, 800g coliflor Elaboración: Separar con un cuchillo los ramilletes de la coliflor desechando las partes más duras. Poner en vaso triturador y triturar hasta obtener una textura arenosa en trozos del tamaño de granos de arroz. Pelar y picar la cebolla, ajo, zanahoria, pimiento, jengibre, cebolla, ajo, pimiento, judías verdes y guisantes. Poner una cazuela al fuego con cuatro cucharadas de aceite de girasol y las verduras cortadas. Remover a fuego lento dos o tres minutos y añadir a la sartén los anacardos, las semillas de cardamomo y un palo de canela. Mantener a fuego lento diez minutos.

Añadir la coliflor picada, la cúrcuma y el jengibre. Remover bien y mantener al fuego 5 minutos más



4 Pudding de coliflor y manzana Ingredientes: 500g coliflor, 300g patatas, sal y pimienta, mantequilla, 4 huevos, 2 manzanas Elaboración: Precalentar el horno a 180º.

Pelar y cortar las manzanas en gajos. Pelar y cortar la patata en dados.

Separar los ramilletes de la coliflor Poner una olla al fuego cocer por separado manzana, coliflor y patata para que queden al dente. Retirar, escurrir y meter al horno cinco sobre una bandeja con papel de hornear para que terminen de secarse. Batir en un bol grande cuatro huevos. Añadir las manzanas, coliflor y patata. salpimentar.

Untar con mantequilla un molde rectangular y verter la mezcla dentro. Meter al horno precalentado hasta que cuaje (unos 25 minutos)



5 Pastel de coliflor y mascarpone Ingredientes: 600g coliflor, 200g queso mascarpone, 30g queso parmesano, 3 huevos, aceite de oliva, 1/2 cebolla, sal y pimienta, nuez moscada, 1 lámina de masa quebrada Elaboración: Precalentar el horno a 180º.

Cortar la coliflor en floretes, salar y poner en una vaporera al fuego durante cinco minutos. Retirar. Poner una sartén al fuego con la cebolla pelada y picada fina. Mantener al fuego hasta que la cebolla transparente. Añadir la coliflor y mantener hasta que la coliflor empiece a deshacerse y dorarse. Poner en un bol tres huevos batidos con el queso mascarpone y el parmesano. Añadir la coliflor y un poco de nuez moscada. Forrar un molde circular con masa quebrada y rellenar con la mezcla de coliflor.

Meter al horno precalentado durante 25 minutos o hasta que se empiece a dorar. Retirar y servir.



6 Pasta con calamar, coliflor, azafrán Ingredientes: 200g calamares, 250g pasta, azafrán, 1/2 cebolla, 100g queso feta, perejil, sal y pimienta, 4 cucharadas aceite de oliva, 2 ajos, 200g coliflor Elaboración: Pelar y picar la cebolla.

Desgranar la coliflor en floretes.

Poner una cazuela al fuego con un poco de sal, unas hebras de azafrán y abundante agua. Cocer diez minutos. Añadir la coliflor y mantener ocho minutos hasta que quede al dente. Retirar, escurrir y reservar. Pelar y picar los ajos.

Poner una sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva, los calamaritos salpimentados y los ajos. Mantener a fuego medio cinco minutos. Retirar y reservar. Poner una olla con abundante agua, un poco de sal y la pasta. Dejar cocer hasta que quede al dente. Retirar y escurrir.

Mientras picar unas ramas de perejil. En un bol grande mezclar la pasta, la coliflor, el queso feta desmenuzado y los calamares. Añadir un poco de aceite de oliva y el perejil picado, remover y servir.



7 Coliflor asada con piñones y tahini Ingredientes: 1 cucharada comino en polvo, 1 cucharada ajo en polvo, sal y pimienta, 1 dl tahini, 100g piñones, 3 cucharaditas de aceite de oliva, perejil fresco, 1 coliflor Elaboración: Precalentar el horno a 180º.

Desgranar en floretes la coliflor. Poner la coliflor en un bol grande, salpimentar y espolvorear el comino y el ajo en polvo. Rociar con tres cucharadas de aceite de oliva virgen y remover para que la coliflor se impregne de las especias y el aceite. Extender la coliflor en bandeja de horno y meter al horno precalentado durante unos 20 a 30 minutos hasta que la coliflor empiece a tomar color. Retirar. Poner una sartén al fuego con los piñones y tostar los piñones sin dejar de remover con cuidado porque se queman con facilidad.

Servir la coliflor con los piñones, la salsa tahini y perejil picado por encima.



8 Guiso indio de coliflor y garbanzos Ingredientes: 400g garbanzos cocidos en conserva, 2dl leche de coco, 2 tomates, 1 cebolla, 2 ajos, jengibre, cilantro fresco, 1 limón, 2 yogures griego, aceite de girasol, sal y pimienta, 1 coliflor, 1 dl agua Elaboración: Poner una cazuela al fuego con 4 cucharadas de aceite de girasol y la cebolla y los ajos pelados y picados. Mantener a fuego medio cinco minutos para que la cebolla se ablande sin coger color. Cortar los tomates en dados pequeños. y separar la coliflor en floretes. Añadir ambas cosas a la cazuela. Rehogar un minuto y añadir la leche de coco y un dl de agua. Salpimentar y dejar cocer a fuego medio 10 minutos. Añadir los garbanzos cocidos a la cazuela. Rallar la piel de medio limón y un trocito de jengibre y añadirlo a la cazuela. Dejar al fuego hasta que los garbanzos estén calientes.

Servir con yogur griego encima y un poco de cilantro fresco



9 Coliflor verde asada con crema de limón Ingredientes: 2 mandarinas, 3 limones, 4 cucharadas aceite de oliva, 2 cucharadas vinagre de vino de arroz, 1 coliflor verde, sal, pimienta negra, 100g avellanas Elaboración: Precalentar el horno a 200º.

Pelar y picar los ajos. Hacer zumo de los limones y las mandarinas. Rallar la piel de dos limones. Poner todo en vaso de batidora todo lo anterior incluidas las avellanas peladas y añadir cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen y dos cucharadas de vinagre de arroz. Triturar y dejar en el frigorífico. La mezcla espesará. Desgranar la coliflor en floretes. Poner en un bol y añadir un chorro de aceite de oliva y un poco de sal y pimienta. Mezclar todo.

Poner en bandeja de horno bien extendido y meter al horno precalentado. Dejar en el horno unos 25 minutos removiendo a mitad la coliflor.

Servir con la salsa de limón y las avellanas picadas.



10 Panacota de coliflor Ingredientes: 500g coliflor, 0,5dl nata, 3 hojas gelatina neutra, 0,25dl aceite de oliva virgen, 80g aceitunas negras, 120g encurtidos variados, sal y pimienta Elaboración: Separar los ramilletes de la coliflor. Poner una cazuela al fuego con la coliflor cubierta de agua. Dejar cocer 15 minutos. Retirar y escurrir bien.

Poner la coliflor cocida en vaso de batidora con 0,5 dl de nata y un poco de sal y pimienta. Triturar hasta obtener una crema lisa homogénea. Poner la crema en un cazo al fuego junto con la gelatina previamente remojada en agua fría. Calentar cinco minutos sin que llegue a hervir removiendo todo el rato. Rellenar unos moldes individuales con la mezcla y meter en el frigorífico hasta que cuaje. Poner en vaso de batidora 80 g de aceitunas negras sin hueso, 0,5 dl de aceite de oliva y 0,5 dl de agua. Triturar con la batidora.

Picar unos pepinilllos, una cebollitas en vinagre y unas alcaparras.

Servir la panacota desmoldada y acompañada de la crema de aceitunas negras y los encurtidos picados.



11 Pizza de calabaza con base de coliflor Ingredientes: 170g coliflor blanca, 1 huevo parmesano, 150g almendra molida, sal, pimienta, 1,5dl salsa de tomate, 100g rúcula, queso mozzarella, 150g calabaza, 1 pimiento amarillo, 3 champiñones, 100g tomates cherry, tomillo fresco Elaboración: Precalentar el horno a 200ºC.

Cortar la coliflor en ramilletes. Triturar la coliflor con una picadora hasta conseguir una textura granulada fina. Poner en un bol y añadir el huevo, 100 g de almendra molida, unas hojas de tomillo y salpimentar ligeramente. Si la masa quedara demasiado húmeda ir añadiendo poco a poco el resto de almendra molida para conseguir una masa manejable. Extender la masa con un rodillo dándole forma circular y poner en bandeja de horno sobre papel de hornear. Mantener en el horno cinco minutos y retirar. Cortar champiñón y calabaza en láminas finas. Cortar el pimiento en trozos pequeños.

Extender un poco de salsa de tomate sobre la base de la pizza. Espolvorear por encima la mozzarella picada y disponer encima la verdura cortada más los tomates cherry cortados en rodajas. Volver a meter al horno a la máxima potencia entre cinco y diez minutos.

Poner encima de la pizza antes de servir unas hojas de rúcula.



12 Coliflor asada con yogur y cúrcuma Ingredientes: 900g coliflor blanca, 4 cucharadas aceite de oliva, 1/2 limón, 1/2 pimiento amarillo, 1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento verde, hierbas frescas variadas, 60g piñones, 2 tarrinas de yogures griegos, 1 diente de ajo, 1/4 cucharadita comino molido, 1 cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de miel, sal y pimienta

Elaboración: Precalentar el horno a 190º.

Limpiar la coliflor quitando las hojas y cortando el núcleo para que la coliflor se asiente bien. Poner en un bol un yogur griego, el comino, el cilantro, la cúrcuma, la miel y sal y pimienta y mezclar todo. Reservar.

Limpiar y picar los pimientos y mezclar con hojas picadas de perejil, cilantro, menta y albahaca. Reservar. Salpimentar toda la coliflor y embadurnar con dos cucharadas de aceite de oliva. Poner en la bandeja de horno y asar durante 40 minutos. Sacar del horno. Mezclar el zumo de medio limón con otras dos cucharadas de aceite de oliva y volver a embadurnar la coliflor intentando que entre entre las grietas de la coliflor. Volver a meter al horno durante 15 minutos.

Extender la mezcla de yogur por toda la superficie de la coliflor y volver a meter al horno 15 minutos. Retirar.

Servir la coliflor con las verduras y hierbas picadas, los piñones y un poco de aceite de oliva



13 Crema de coliflor y guindilla verde Ingredientes: 400g coliflores, 30g mantequilla, aceite de oliva, 1 cebolla, 2 ajos, menta fresca, perejil fresco, 1 guindilla verde, 1 tallo apio, 2,5dl caldo de pollo, 2,5dl leche, 0,5dl nata líquida, 1 cucharada queso parmesano rallado, sal Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Con un cuchillo separar los ramilletes de la coliflor. Pintarlos con aceite de oliva y meter al horno precalentado durante 15 o 20 minutos. Retirar. Pelar y picar la cebolla, un diente de ajo y el apio.

Poner una cazuela al fuego con dos cucharadas de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva y las verduras picadas. Mantener a fuego medio hasta que la verdura esté blanda (unos seis minutos) añadir la coliflor, el caldo de pollo, la leche, el queso parmesano y un poco de sal. Dejar cocer a fuego lento 15 minutos. Retirar y pasar por la batidora. Poner en vaso de batidora la guindilla verde (la cantidad dependerá de cuán picante sea la guindilla y cuán picante lo queramos). Añadir perejil y menta fresca, un ajo pelado, medio dl de aceite de oliva y medio dl de nata líquida. Batir bien con batidora.

Servir la crema de coliflor con la salsa verde picante por encima.



14 Puré de coliflor con salteado de setas Ingredientes: 500g coliflor, aceite de oliva, 1 cebolla, 1dl leche de almendras, sal y pimienta, nuez moscada, 200g setas variadas, 1 ajo, 250g acelgas Elaboración: Cortar la coliflor en ramilletes. Poner una olla al fuego con la coliflor y abundante agua. Cocer 15 minutos. Retirar, escurrir y poner en vaso triturador con un dl de leche de almendras, dos cucharadas de aceite de oliva, un poco de nuez moscada y salpimentar. Triturar hasta obtener un puré fino. Pelar y picar la cebolla y el ajo. Limpiar y picar las acelgas y las setas. Poner una sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva y la cebolla y ajo. Rehogar cinco minutos. Añadir las acelgas y las setas. Mantener a fuego medio de siete a 10 minutos. Servir el puré de coliflor con las acelgas y setas encima.



15 Brécol y coliflor gratinados Ingredientes: 400g brécol, 400g coliflor, 2 dl leche, 2 cucharaditas harina de trigo, nuez moscada, sal y pimienta, 80g queso rallado Elaboración: Separar la coliflor y el brécol en ramilletes.

Poner una olla al fuego con abundante agua y una cucharada de sal. Cuando hierva el agua introducir el brécol y la coliflor y mantener cociendo hasta que queden al dente. Retirar y enfriar con agua fría.



Disolver en un poco de leche fría la harina. Poner un cazo al fuego con la harina disuelta, el resto de la leche, un poco de sal y pimienta y la nuez moscada. Mantener removiendo hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego. Poner los ramilletes de brécol y coliflor en una fuente para horno. Verter por encima la crema de leche. Espolvorear el queso rallado y meter a gratinar en el horno hasta que el queso empiece a dorarse. Retirar y servir



