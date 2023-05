Las 10 mejores recetas de postres en microondas: fáciles y rápidas

Los golosos estamos de suerte. He aquí una recopilación de recetas deliciosas y dulces que no requieren de horno para hacerse y sí de microondas, ese electrodoméstico que sirve para mucho más que calentar y descongelar... en ocasiones no le sacamos el rendimiento que tiene y realmente el microondas puede solucionarnos más de una comida, y no solo dulces, como los tacos de lubina que encontrarás en este selección de platos originales y caseros.

En este recetario encontrarás una selección de platos elaborados, muchos de ellos, con frutas como las fresas, si te gustan estas delicias rojas y sabrosas apunta estas 15 recetas de fresas para postres ricos y originales.

Otro de los ingredientes estrella de estos platos es el chocolate, si eres muy fan descubre las mejores recetas de postres de chocolate y aprovecha para descubrir alguna de sus infinitas posibilidades.

Una de las preparaciones que siempre queda bien en microondas es el papillote, como es el caso de esta receta de lubina: sus propiedades y una receta para cocinarla, también puedes emplearla con frutas. Sus ventajas son muchas: es un sistema rápido, fácil y que conserva todas las propiedades de los alimentos.

Para acompañar estos postres puedes optar por un café o por uno de estos 16 zumos deliciosos y sorprendentes que se hacen en minutos.

Endúlzate y disfruta con nuestras propuestas.