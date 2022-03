No hay noche en 'Secret Story' en la que no tengamos alguna sorpresa, y la última la protagonizaron el último expulsado del programa, Álvaro, y su querida Antonia, más conocida por todos como Toñi Moreno, la presentadora del debate. A pesar de su salida de la casa, el concursante estaba encantado de estar en plató y poder conocer a la andaluza, pero su llegada no fue como él esperaba, porque nada más ser introducido para que hiciera su entrada triunfal, pegó un resbalón en las escaleras que provocó la preocupación y las risas a partes de iguales de todo el plató y media España desde sus casas.

"Le voy a recibir aquí con los brazos abiertos, Álvaro, ven aquí con tu Antonia", le dijo ella muy feliz. Él empezó a bajar las escaleras, pero un patinazo hizo que su momento de gloria se viera empañado, y es que además provocó la risa descontrolada de Toñi:

Álvaro bajando las escaleras representa mi cuenta del banco a lo largo del mes 😂😂 #SecretNoche10 pic.twitter.com/SaBC5qotW8 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 20, 2022

Una vez recompuestos los dos, ella de la risa y él de la vergüenza, pudieron continuar: "Estoy muy contento de estar aquí, lo hubiera estado mucho más estar dentro, pero estoy enamorado de estar aquí", señaló Álvaro, que puede estar muy orgulloso de haber aguantado hasta los 60 días a pesar de haber protagonizado momentos muy tensos y otros bastante lacrimógenos, y es que ha vivido el concurso como debe hacerse: dándolo todo y echando toda la carne en el asador.

Eso sí, Toñi no dejó pasar la oportunidad de hacerle un último comentario antes de seguir con el programa: "Te ha faltado 'esto' para no contarlo", bromeó haciendo un pequeño gesto con los dedos. "Siempre estoy al límite", respondió él tomándoselo con humor. No es, sin embargo, la primera vez que alguien 'se la pega' en ese mismo plató: Laura Matamoros se cayó bajando de unas escaleras llegando a la final de 'GH VIP 4' (edición que ganó frente a Carlos Lozano), y hace sólo unos meses Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, también sufrió una caída al entrar corriendo para darle una sorpresa a su hijo, que acababa de llegar de 'Supervivientes'.

