Aunque parezca que todo son risas o peleas en un reality, lo que nunca falta es emoción, y es que, dejando aparte los impresionante secretos de los concursantes que han salido a la luz, a veces también se pueden producir accidentes, y el último susto nos lo hemos llevado en la última gala de 'Secret Story'. Este martes, en mitad de una prueba, los concursantes debían dirigirse corriendo, a la señal de Sandra Barneda, a activar el pulsador que se encontraba en El Cubo, pero, a pesar de librarse de la expulsión, el mal fario se cebó con David Colchero, que terminó teniendo una aparatosa caída que acabó con él siendo evacuado al hospital.

Al parecer, según contó él mismo a su vuelta, trastabilló y cayó al suelo, con tal mala suerte que por el camino se dio con una baldosa del patio en la rodilla, lo que le provocó un corte que incluso atravesó el pantalón (que encima no era suyo, sino de su compañero Adrián). Rápidamente, los servicios de urgencias del programa se pusieron manos a la obra y le trasladaron en seguida a un centro de salud.

Se cayeron los dos Rafa y Colchero ,peor lo mas interesante es que la voz quería que Colchero se saliera del cubo y cuando se percataron de que era algo serio lo dejaron y el Adrian corriendo sin tener esferas para bloquear #Secret15M pic.twitter.com/xn8KQAMa54 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜#rafaganador #ramen 🔧🦎🪠❤️ (@lebiram34980787) March 15, 2022

Algunas malas lenguas han querido acusar a otros concursantes del tropezón de David, diciendo incluso que hubo un empujón, pero realmente no fue así. De hecho, Rafa fue una de las personas que, al caer con él, le ayudaron a levantarse, y donde ya se puede ver, al concursante, a pesar de la poca luz, llevándose la mano a la rodilla y cojear mientras corría, aunque ya era demasiado tarde para llegar al pulsador tras tomarles la delantera Cora y Adrián.

se ve claramente cómo Rafa cae encima de Colchero y le ayuda a levantarse y si no veis bien poneos gafas#Secret16M pic.twitter.com/U7pXmvibgi — Mejor que Maluma... Vivaldi (@r3b3lp3pp3r) March 16, 2022

David llegó a la casa horas después, con la gala acabada -y con la pierna vendada casi al completo y con muletas-, para contar lo que había pasado: su caída contra una baldosa le había provocado un profundo corte en el que "se veía hasta el hueso": "Me han dado 8 puntos por dentro y 13 por fuera", explicaba el sevillano. Un total de 21 puntos que le mantendrán 5 días con la pierna en reposo sin poder siquiera flexionarla.

Llega Colchero y les comenta lo que le han hecho después de su caída. #Secret15M pic.twitter.com/CPq0tlf5H0 — ☆𝕮𝕳𝖎𝖗𝖎𝖒𝖊𝖘𝖈𝖆★ (@Nieves__AT) March 16, 2022

Finalmente, y tras el susto, los familiares y amigos del joven pudieron respirar tranquilos, y es que dejaron claro a través de sus redes sociales que Colchero se encuentra perfectamente a pesar del dolor. ¡Ánimo con esa recuperación!

Bueno chicos nos comentan que Colchero esta bien.

Se ha cortado en la rodilla con una baldosa del patio y van a llevarlo al hospital para que le pongan puntos.

Pero que el se encuentra genial y volverá en nada ❤️

Gracias a todos por preocuparos 🥰#Secret #Secret15M — David. (@Davidcn19) March 15, 2022

Colchero acaba de llegar a la casa, no podía irme a dormir sin verlo 😅

Como podéis ver ha sido jodido… 21 puntitos en total, más que españa en eurovisión 😂

Ahora reposo durante 5 días y esperamos que todo vaya genial 🥰

Mil gracias a todos ❤️#Secret15M #Secret — David. (@Davidcn19) March 16, 2022

