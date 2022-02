Aunque Álvaro se postula como uno de los favoritos de la primera edición de anónimos de 'Secret Story', al concursante de Albacete le está saliendo un poco caro su papel, y es que si hace unos días jugaba al 'ahora me gustas, ahora no' con Carmen, el joven ha subido su apuesta y se ha puesto en pie de guerra contra el programa en uno de los últimos juegos. Consistente en desvelar secretos de Isa Pantoja apretando un pulsador, los concursantes no podían acercarse a ellos mientras la música no sonara, y consciente de que algunos compañeros habían hecho trampas, Álvaro se plantó ante todos, especialmente por Rafa (por el que se sintió traicionado y al que consideraba su amigo), y decidió no jugar... y ahora ha tenido que recular.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La presentadora, Toñi Moreno, le instó a jugar como el resto, haciéndole saber que los concursantes que habían sido 'pillados' ya habían sufrido las consecuencias, pero Álvaro siguió en sus trece, y ahora que ha podido recapacitar un poco, ha decidido pedir perdón, también a Toñi: "Tuvo que tener una paciencia tremenda conmigo...", ha afirmado.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También la organización ha recibido su dosis de disculpas: "Quiero pedir, primero, disculpas por mi comportamiento el domingo. Mi actitud no fue buena, me obcequé en lo que yo creí que había sido una traición, y tampoco quiero sembrar la duda sobre la organización ni sobre la productora, o que yo quiero hacer un boicot, porque aparte de que es radicalmente falso, me cuidan y han dado la cara por mí, como el día del huevo", ha reconocido.

Mediaset

A quien no ha perdido disculpas ha sido a Rafa: empezaron el concurso haciendo muy buenas migas y conformando un grupo sólido con Alatzne y Carmen, pero los sentimientos de Álvaro por Carmen se metieron entre medias, y todo ha ido cuesta abajo y sin frenos, sobre todo desde que Rafa y Álvaro han partido peras: "Mi forma de protesta era con mis compañeros. Me sentí traicionado y más cuando fue Rafa, que para mí es un pilar. Abrí los ojos y ahora sé que somos amigos-concursantes", ha querido dejar claro mostrándose dolido. ¿Conseguirán arreglar su amistad... o está ya completamente rota?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io