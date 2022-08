Salteado de gambas con arroz

Comer saludable, casero y chuparse los dedos no es difícil, ni necesitas mucho tiempo... Esta receta te lo demuestra, en poco más de media hora la tendrás preparada. Es muy saludable, no contiene grasas, ni azúcares... el arroz te proporcionará la energía necesaria para que tu tarde te cunda y no te sientas cansado, las verduras las vitaminas y las gambas proteínas, vitaminas y minerales. Como puedes ver, por todo ello es un plato único y completo. Para que no te cueste nada hacer la cena, te proponemos 30 recetas de cenas fáciles y rápidas para toda la familia.

Si prefieres una opción vegetariana, prepara la receta igual pero sustituye las gambas por tofu (si eliges alguna de las opciones ahumadas aportará más sabor).

Al finalizar el plato puedes añadirle más salsa de soja (a ser posible baja en sal) para realzar el sabor o puedes incorporar al salteado de verduras una guindilla o chile rojo para darle un toque picante. Tú eliges, es tu receta.

