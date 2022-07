1 Paella valenciana Ingredientes

(4 personas)

•250 g de arroz blanco de grano redondo

•4 mejillones frescos

•150 g de calamares

•7 dl de caldo de pescado

•4 cigalas

•100 g de almejas

•2 muslos de pollo

•100 g de solomillo de buey

•100 g de judías verdes

•1/2 pimiento rojo

•2 tomates

•6 azafrán

•1 ajo, aceite, sal

2 PASO 1 Limpiar y trocear las verduras. Cortar las carnes en dados medianos. Sofreír en una paella con un fondo de aceite. Incorporar las verduras y seguir la cocción durante quince minutos. Salar.

3 PASO 2 Agregar los calamares en tiras finas, saltear unos minutos y mezclar con el arroz. Añadir el caldo y el azafrán y remover para repartir de forma homogénea todos los ingredientes. Cocer a fuego moderado otros quince minutos.

4 PASO 3 Incorporar las almejas, los mejillones y las cigalas. Salar. Mantener en el fuego cinco minutos más o hasta que las conchas se abran. Apartar, tapar con un paño y dejar reposar unos minutos antes de servir.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io