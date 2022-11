A Fani Carbajo se le está acabando la paciencia con Dani García Primo en 'Pesadilla en el paraíso'. La ex superviviente quiere verle fuera del concurso, y cuanto antes mejor, y no es que tenga nada en contra de él, pero sí de que esté intentando jugar a dos bandas con su amiga, Bea Retamal, con la que salió y terminó rompiendo tras hacerle mucho daño sentimentalmente. Ahora Bea parece estar ablandándose en el reality tras haber confesado él que la echa de menos, y Fani no está dispuesta a permitirlo después de haber sido ella el paño de lágrimas de Bea... y ha pedido su expulsión 'ipso facto' muy mosqueada.

Durante la última gala, celebrada el pasado miércoles, Lucía Dominguín fue la expulsada frente a Dani, algo que sorprendió mucho a la de Móstoles: "No me lo puedo creer, me encantaba Lucía. Concursante 10, sin ser falsa, sin hacer daño a nadie. Me da mucha pena", expresó Fani, sobre todo porque esperaba que Dani, por fin, saliera del programa. Sin embargo, ha visto otra oportunidad ante sus ojos con su nueva nominación, y ha vuelto a pedir a sus seguidores en redes sociales que voten para echarle. Pero ¿por qué esta fijación con Dani?

Fani ha explicado sus motivos en Instagram, y los tiene clarísimos, a la vez que ha desenmascarado a Dani contando cómo es tras las cámaras: "No me llevo bien con ella (refiriéndose a Steisy, la otra nominada de la semana), ya sabéis la guerra que tenemos, pero en este caso aparto eso y le voto a él, porque sabemos cómo es, sabemos lo que quiere y le da igual hacer daño, mentir, jugar con los sentimientos de mi amiga y llevarse por delante a quien sea mintiendo con tal de quedarse. Lo siento pero NO", ha confesado tajante.

Pablo Pisa, inesperado aliado de Fani

A pesar de la guerra abierta entre Steisy y Fani, el todavía novio de la granadina ha salido a darle las gracias públicamente por destapar las verdaderas intenciones de Dani en el programa y pedir su expulsión: "Gracias Fani. Aunque sé que no lo haces por Patri, sino por el bien de Bea. Pero gracias, hija. Cuando una mejor amiga opina así, poco más hay que decir. Ella sabe todo lo que hay detrás", ha comentado después de que Dani haya encandilado a Steisy y jugado con ella para ahora ir detrás de Bea. ¿Será el siguiente expulsado o volverá a librarse?