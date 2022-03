Rafa consiguió crear un gran vínculo con Carmen dentro de 'Secret Story'. El concursante cada vez estaba más unido a ella, sobre todo después de protagonizar un gran beso durante una prueba semanal. Sin embargo, nunca llegaron a decirse lo que de verdad sentían el uno por el otro porque ella terminó siendo expulsada de manera disciplinaria por echarle agua a Laila. Un distanciamiento que parece que les ha servido para abrirse y desvelar lo que realmente pensaban.

Ambos han dejado claro que se gustaban. De hecho, Rafa ha llegado a reconocer que se ha "enamorado" de ella, algo que ha confesado que no le ocurría "desde hace tres años". Ahora, tras vivir un intento fallido de verse, los dos han podido tener el reencuentro que tanto estaban esperando.

Telecinco

El finalista de 'Secret Story' se ha quedado impactado al ver a su compañera en la casa de los secretos. Al principio, ha pesando que solo había ido para realizar un alegato a favor de él, ya que le había escogido como su jefa de campaña. Por este motivo, cuando Carlos Sobera ha indicado que ella ya tenía que marcharse, el fontanero no ha dudado en fundirse en un largo beso con Carmen que ha terminado en un tímido pero romántico beso.

Un momento que todo el mundo esperaba en plató y que ha provocado que el público comience a pedir otro. Sin embargo, ambos han decidido que era mejor no dárselo por "presión" y Rafa ha aprovechado la ocasión para pedir que dejasen que ella se quedase en el concurso. Lo que él no se esperaba es que su deseo se iba a hacer realidad. "¿Es en serio?", ha indicado el concursante mostrando su cara de ilusión y sin poder creerse que realmente iba a estar con ella. "¡Que esta noche dormimos juntos!", le ha recalcado Carmen.

Telecinco

A partir de ese momento, ambos han compartido numerosas muestras de cariño dándose la mano y numerosos abrazos, demostrando que estaban deseando poder verse. Además, Carmen ha aprovechado para decirle parte de lo que sentía."Quería pedirte perdón por haberte condicionado algunas veces en la casa. Te echo de menos. Me he dado cuenta de que me he pasado contigo", le ha reconocido. Unas disculpas que Rafa ha asegurado que no debía darle porque él no le ha dado ninguna importancia.

