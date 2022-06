Las mejores recetas de ensaladas de pasta para este verano

Ensalada de tortellini con espárragos Ingredientes: 200g espárragos trigueros, 150g jamón de york, 150g de queso de burgos, 150g tomates cherry, sal, aceite de oliva, vinagre de manzana, 100g pasta rellena Elaboración: Lavar los espárragos, cortar las puntas y reservar el resto para otra preparación. Cocer en un fondo de agua hirviendo hasta que estén al dente. Reservar. Cortar el jamón y el queso en dados regulares. Lavar los tomatitos. Disponer en una ensaladera los espárragos, el jamón, el queso y los tomatitos. Aliñar a gusto del comensal con sal, aceite y vinagre. Dejar reposar diez minutos para que se mezclen bien todos los sabores. Cocer la pasta en una olla con abundante agua hirviendo, sal y una cucharadita de aceite el tiempo que indique el fabricante en el envase. Verter sobre un colador, dejar que escurran y mezclar en la ensaladera con el resto de los ingredientes. Servir.

Ensalada de guacamole Ingredientes: 1 cebolla roja, 1 guindilla, 1/2 lima, 100g grosellas rojas, 1 mango, cilantro fresco, 100g tomates cherry, 100g de pasta fresca, 1dl de aceite de girasol, 3 aguacates Elaboración: Cocer la pasta con sal. Pelar y quitar la semilla a los aguacates maduros y cortarlos en trozos. Pelar y picar fino media cebolla y reservar la otra mitad. Picar un trozo de guindilla bien fina. Hacer zumo de media lima. Poner en un bol aguacates, guindilla y cebolla picada, un poco de sal y el zumo de lima y apachar con tenedor hasta formar un puré. Cortar en rodajas finas la media cebolla reservada. Pelar y cortar en dados un mango pequeño. Cortar en cuatro trozos cada tomate cherry. Picar unas hojas de cilantro. Montar la ensalada poniendo el guacamole del paso dos y encima el mango, la cebolla en rodajas, el cilantro picado, las grosellas y la pasta.

Ensalada mediterránea Ingredientes: 3 pimientos rojos, sal, 50ml aceite de oliva virgen, 1 cucharadita tomillo, 1 ajo, 4 anchoas, 1dl jugo de limón, 200g pasta, pimienta. Elaboración: Precalentar el horno a 200 ºC. Lavar los pimientos y poner en una cazuela de horno. Añadir el ajo machado, el tomillo y un chorro de aceite. Asar durante 40 minutos dándole la vuelta a media cocción. Cocer las pasta. Cortar en cuartos los pimientos. Disponer en un cuenco amplio las anchoas, el zumo de limón y el aceite. Triturar hasta conseguir una pasta homogénea. Montar los platos de presentación con las verduras y servir con la vinagreta de anchoas.

Ensalada de orzo, pepino y aceitunas negras Ingredientes: 400g pasta de orzo, sal, 1/2 limón, 2 cucharaditas mostaza de dijon, 1 cebolleta, 5 cucharadas de aceite de oliva, eneldo picado, 100g aceitunas negras, 2 pepinos, 200g queso feta Elaboración: Poner una olla al fuego con abundante agua, un poco de sal y la pasta orzo. Dejar cocer hasta que la pasta quede al dente. Retirar del fuego y escurrir. Reservar la pasta en un bol. Pelar y picar la cebolleta. Poner en un cuenco 5 cucharadas de aceite de oliva. El zumo y la ralladura de medio limón, 2 cucharaditas de mostaza y un puñado de eneldo picado. Mezclar con varillas. Lavar los pepinos. Cortarlos a lo largo y quitar la parte central con las pepitas. Cortar en rodajas de medio cm. Cortar las aceitunas a lo largo por la mitad. Desmenuzar el queso feta. Mezclar la pasta con el resto de ingredientes y aliñar con la vinagreta.

Ensalada de pasta con salmón pablo sarabia Ingredientes: 250g lazos de pasta, 100g salmón ahumado, 1 cucharada de miel, 1 lata de aceitunas negras, 100g queso blanco, eneldo, aceite de oliva, vinagre, sal Elaboración:

Hervir la pasta según las instrucciones del paquete y enfriar bien bajo el grifo. Para la vinagreta, mezclar el vinagre y la sal con la miel hasta que esta se diluya. Con las varillas, montar con el aceite hasta obtener una mezcla homogénea. Añadir eneldo seco o fresco, bien picado. Mezclar la pasta en un bol con el salmón, el queso troceado y las aceitunas. Aliñar con la vinagreta.

Ensalada de pasta con espárragos Angélica Heras / HF Ingredientes: 400g caracolas de pasta, 1 espárrago blanco en conserva, 2 huevos, jamón york, pimiento rojo, 1 cebolla, cangrejos de mar, salsa de mahonesa, mostaza antigua, perejil, aceite de oliva virgen extra Elaboración: Cocer los huevos durante diez minutos, luego enfriarlos y pelarlos. Hervir la pasta siguiendo las indicaciones del fabricante, escurrirla bien y colocarla en un cuenco. Regarla con un chorrito de aceite para evitar que se pegue. Cortar el pimiento en cuadraditos y el jamón en taquitos. Mezclarlos con la pasta. Ralla la cebolla y los huevos duros e incorporarlo todo a la ensalada. Desmigar el cangrejo y mezclarlo bien. Añadir a la mahonesa unas cucharaditas de mostaza. Incorporar la salsa a la ensalada a tu gusto. Con ayuda de un molde formar un flanecito de pasta en cada plato. Rodear la ensalada con los espárragos. Espolvorear con hierbas por encima.

Ensalada de pasta con queso de cabra Ingredientes: 200g lazos de pasta, 150g tomates cherry, 1 rama de cebollino, 150g queso de cabra, 100g canónigos, 1dl aceite de oliva virgen extra, 30ml vinagre, sal. Elaboración: Cocer los lazos de pasta siguiendo las instrucciones de fabricante. Cuando esté al dente ponerla sobre un escurridor y refrescar con agua fría, mezclar con unas gotas de aceite para que no se pegue. Lavar y escurrir los tomatitos. Picar el cebollino. Desmenuzar el queso. Lavar y centrifugar los canónigos. Mezclar en una ensaladera la pasta, los tomatitos, el queso y el cebollino. Aliñar con aceite, vinagre y sal. Reservar treinta minutos en un lugar fresco para que se mezclen bien los sabores. Añadir los canónigos, mezclar y repartir en los platos. Servir.

Ensalada de pasta con queso pecorino Ingredientes: 300g tallarines, 100g aceitunas negras sin hueso, 150g queso pecorino, 200g tomates cherry, 200g calabacín, aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de módena, tomillo fresco, sal y pimienta. Elaboración: 1.- Poner una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva y los tomates cherry y el calabacín cortado en dados. Mantener a fuego lento siete minutos hasta que quede pochado. Retirar y reservar. 2.- Poner una olla al fuego con abundante agua y un poco de sal. Añadir los espaguetis de poco calibre y dejar cocer hasta que queden al dente. Retirar y escurrir. Dejar enfriar. 3.- Picar el tomillo. Cortar el queso en dados. Poner en un bol espaguetis, tomates, calabacín aceitunas y tomillo. Aliñar con aceite y vinagre de módena y servir.

Ensalada de pasta con tomate y queso de cabra Ingredientes: 4 tomates, 50ml aceite de oliva, 2 cucharadas de aceitunas negras, 1 pellizco de orégano, 300g lazos de pasta, 8 hojas de rúcula, 50ml de vinagre de manzana, 100g queso de cabra, sal y pimienta Elaboración: Precalentar el horno a 200 ºC. Lavar, secar bien los tomates y cortar en láminas. Disponer los tomates en una bandeja de horno junto con las aceitunas. Regar con el aceite de oliva añadir el orégano y salpimentar. Asar los tomates en el horno durante quince minutos. Retirar del horno y tapar para que no se enfríen. Cocer la pasta en abundante agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Retirar del fuego y escurrir bien. Mezclar la pasta con dos cucharadas de aceite de oliva. Poner en un cuenco los jugos que han soltado los tomates, añadir aceite de oliva, vinagre y salpimentar. Mezclar bien. Pelar y cortar en rodajas el queso de cabra. Montar las ensaladas con una base de tomates asados, la pasta, las aceitunas y el queso de cabra. Decorar con alguna hoja de rúcula y servir con la vinagreta de tomate.

Macarrones en ensalada con queso feta Ingredientes: 4 tomates desecados, 200g macarrones, 1dl aceite de oliva virgen, sal, pimienta, 150g tomates cherry, 10 hojas de canónigos, 150g queso feta, 50g aceitunas verdes, 4 albahaca, 50ml de vinagre, 2 ajos. Elaboración: Poner los tomates secos en aceite de oliva para que se rehidraten. Cocer los macarrones en abundante agua hirviendo con sal y un chorrito de aceite hasta que estén al dente. Poner en un colador y refrescar con agua fría. Mezclar con una cucharada de aceite y reservar hasta que se enfríen del todo. Calentar una sartén con un fondo de aceite y sofreír los ajos picados con los tomates secos picados. Cuando el ajo comience a soltar sus aromas incorporar los tomatitos cereza, salpimentar y saltear durante un minuto. Mezclar fuera del fuego con el vinagre. Lavar y escurrir las hojas de canónigos. Montar las ensaladas en los platos con los macarrones, las hojas de canónigos, el queso feta en dados, las aceitunas y el salteado de tomates, rectificar de sazón. Servir con albahaca picada por encima.

Ensalada de pasta, vieiras y jamón ibérico Ingredientes: sal, 1 caldo de pescado, 2 tomates desecados, 200g espaguetis de tinta de calamar, 1 orégano, 4 vieiras, 4 vieiras, 3 lonchas de jamón ibérico, 1 orégano, 1 chorro de aceite de oliva virgen extra, 200g espaguetis de tinta de calamar, 1 caldo de pescado, sal, 1 chorro de aceite de oliva virgen extra Elaboración: Precalentar el horno a 200 ºC. Picar finamente los tomates secos y dejar macerando en el aceite durante unas horas. Lavar el orégano, picarlo y mezclar con los tomates. Laminar la carne de las vieiras y cortar en trozos el jamón. Disponer en una bandeja de horno y regar con un chorrito de aceite. Hornear hasta que el jamón esté doradito. Cocer la pasta en una olla amplia con caldo hirviendo, sal y un chorrito de aceite. Poner a escurrir sobre un colador y mezclar con una cucharada de aceite. Montar los platos con la pasta, las vieiras, el jamón y el aceite de tomate. Servir.

Ensalada de pasta con vinagreta de pimientos Ingredientes: pimienta, 2 ajetes, 250g espaguetis, 200g pimiento rojo, sal, aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de azúcar, 100g queso manchego, 200g pimiento rojo, 250g espaguetis, sal, 2 ajetes, 50g lechuga, 3 cucharadas de vinagre balsámico de módena, 1 cucharadita azúcar, 3 cucharadas de vinagre balsámico de módena, aceite de oliva virgen extra, orégano, pimienta, 100g queso manchego, 50g lechuga Elaboración: Cocer los espagueti siguiendo las instrucciones del fabricante. Verter en un escurridor, mezclar con una cucharada de aceite y dejar enfriar del todo. Escurrir los pimientos y cortar en juliana fina. Pelar, laminar y rehogar los ajetes en un fondo de aceite. Añadir los pimientos, el azúcar y rehogar lentamente durante quince minutos. Mezclar con el vinagre, salpimentar y retirar del fuego. Incorporar el orégano picado. Lavar las lechugas, escurrir y reservar. Cortar en láminas el queso manchego. Repartir los espaguetis en los platos de presentación. Coronar con el queso manchego, las hojas de lechuga y la vinagreta de pimientos. Servir.

Ensalada de caracolas al vinagre de módena Ingredientes: 4 tomates desecados, 12 cucharadas aceite de oliva, 150g queso de cabra, 250g caracolas de pasta, sal, 1 cebolleta, 4 cucharadas de vinagre balsámico de módena Elaboración: Cortar en tiras los tomates secos. Dejar macerando en aceite unas horas antes de utilizarlos para que se hidraten. Desmenuzar ligeramente el queso de cabra. Pelar, picar y sofreír la cebolleta en una sartén con dos cucharadas de aceite. Salpimentar. Cuando esté transparente regar con el vinagre, remover y dejar que reduzca unos segundos. Fuera del fuego mezclar con el resto del aceite. Cocer la pasta en una olla con abundante agua, sal y un chorrito de aceite. Cuando estén al dente verter sobre un colador para que escurran. Mezclar las caracolas la vinagreta de Módena, tapar y reservar durante al menos 20 minutos. Montar los platos con la pasta, los tomates secos y el queso de cabra. Decorar con unas hojitas aromáticas si se desea. Servir.

Ensalada de remolacha y cebollas asadas con tofu Ingredientes: 4 cebollas, 200g tofu duro, 100g rúcula, aceite de oliva, aceite de girasol, vinagre de módena, sal madon, 4 remolachas, pimienta roja Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º. Envolver en papel de aluminio las remolachas. Poner en la bandeja del horno las remolachas envueltas y las cebollas enteras y sin pelar. Dejar asar aproximadamente 30 minutos. Retirar del horno. Esperar a que se templen, pelar las remolachas y las cebollas y cortarlas por la mitad. 2.- Espolvorear el tofu con pimienta roja. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de girasol y el tofu y dejar al fuego hasta que empiece a coger un poco de color dorado. Retirar. 3.- Montar unas brochetas poniendo el tofu entre dos mitades de remolacha y la cebolla. Hacer una vinagreta con aceite de oliva y vinagre de módena. Poner sobre un plato unas hojas de rúcula y encima las brochetas. Aliñar con la vinagreta y espolvorear un poco de sal Maldon

Ensalada de tirabeques de pollo y espaguetis Ingredientes: 2 dientes de ajo, 300g espaguetis, 1 pechuga de pollo, 3 cucharadas salsa de soja, 1 cucharada de semillas de sésamo, 150g tirabeques, aceite de oliva, 1 cucharada de miel Elaboración: Poner una olla al fuego con abundante agua. Añadir los espaguetis y cocer hasta que queden al dente. Retirar, escurrir aunque dejando un poco de agua en la olla con los espaguetis. Reservar Poner un wok o una sartén grande al fuego con un poco de aceite de oliva. Añadir un ajo pelado, una cucharada de miel y 3 cucharadas de soja. Añadir la pechuga de pollo y mantener al fuego hasta que la pechuga esté muy dorada. Retirar, cortar en lonchas y reservar. Añadir a la misma sartén los tirabeques previamente lavados y una cucharada de sésamo. Rehogar un par de minutos y añadir los espaguetis y el pollo reservados. Rehogar hasta que esté caliente y servir.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io