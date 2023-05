María Casado anunció por sorpresa el pasado día de San Valentín una de las noticias más felices de su vida, y es que se sumó a la lista de famosas embarazadas que esperan un bebé para este 2023. La buena nueva de su embarazo no la pudo poner más contenta tras varios años saliendo con su chica, Martina DiRosso, y ahora está a pocas semanas de verle la carita a su primera hija, de la que ya anunciaron el nombre: Daniela. María, por su parte, sigue trabajando a tope, pues está teniendo un embarazo envidiable, y ahora ha querido dar todos los detalles en su última aparición pública, en la que ha amadrinado una nueva clínica dental de la cadena Maex.

Con una gran sonrisa, María se dejó hacer fotos presumiendo de embarazo: "Estoy muy contenta, no he tenido náuseas. Solo tengo sueño y algún despiste de cabeza", comentó en el acto, donde no se dejó ningún detalle sobre los cambios que está experimentando, ya que todo son novedades para ella al ser su primer bebé: "Físicamente estoy muy bien, hago deporte, sigo con crossfit pero algo más tranquilo. Me encuentro muy bien. No he tenido ningún antojo. De hecho, estoy comiendo menos de lo normal", añadió.

La felicidad ha colmado a todos en casa, pero especialmente a la otra mamá, Martina, que tiene a María en palmitas: "En casa estamos como locos. Martina lo está viviendo... me dice. '¿cuándo se mueve, que quiero notarlo?'. Está muy feliz y muy centrada con su música. Le digo que se anime y que haga una canción para Daniela. Estaba como loca porque fuera niña, a mí me daba igual", reveló también la periodista. Tampoco le va a faltar el amor de su padrino, que recientemente supimos que será ni más ni menos que el actor Antonio Banderas, con el que María comparte una larga amistad personal y profesional, pues ambos llevan la productora Teatro Soho Televisión.

¿Cuándo se casa María Casado con su novia, Martina DiRosso?

La pareja parecía no tener demasiada prisa en pasar por el altar, pero desde que esperan a su bebé en común, se han puesto a pensar en si deberían o no casarse, especialmente por el futuro de la bebé, así que ya empiezan a tener claro que de alguna manera hay que formalizar su relación: "Todo llegará. Son cosas que, aunque solo sean por materializar y formalizar la llegada de Daniela, seguro que habrá algo en breve", dijo sin querer adelantar si organizarán una gran boda, si sólo firmarán los papeles y ya o si preferirán simplemente inscribirse como pareja de hecho.