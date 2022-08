Las manzanas son unas frutas muy populares, provienen del manzano, que es un árbol que pertenece a la familia de las Rosáceas, a la que también pertenecen los rosales. Hay multitud de variedades, de hecho el manzano es el frutal más cultivado en todo el mundo. Además de haber muchas tenemos la suerte de que es una de las frutas más completas y enriquecedoras en la dieta: el 85% de su composición es agua, los azúcares que contiene son en su mayoría fructosa y en menor proporción, glucosa y sacarosa, que son de rápida asimilación por el organismo. Por este motivo comer una manzana antes o después de entrenamientos es una buena idea. Si quieres perder peso, no te pierdas estos consejos para perder peso y llevar una vida más saludable.

Los flavonoides son también importantes en su composición, estos antioxidantes son importantes para combatir los radicales libres. La fibra (mayor si se toman las manzanas con piel) ayuda al tránsito intestinal y en minerales destaca su contenido en potasio (imprescindible para la transmisión y generación del impulso nervioso, la actividad muscular normal y el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula). Curiosamente el alimento más rico en potasio no es el plátano (350 mg/100 g) como pensabas (para disfrutar del plátano no te pierdas Las 15 recetas con plátano más originales y sabrosas), sino la albahaca (3433 mg/100 g); disfrútala en esta deliciosa receta de ensalada de tomates y albahaca.

La lista de variedades de manzanas es casi inacabable, dependiendo de la zona donde estemos, las variedades más consumidas variarán. Lo más recomendable es tomar las más cercanas, aprovechando además los productos de kilómetro cero; tanto por aprovechar el mayor número de nutrientes como para reducir la huella de carbono. La versatilidad de la manzana es total, recetas saladas, dulces y muy dulces (prueba estas manzanas caramelizadas) para todos los gustos.

Innovar en la cocina es muy divertido. Esta semana te proponemos probar una selección de 20 platos nuevos con un ingrediente muy sano: la manzana. Sigue estos sencillos pasos y prueba platos sencillos, muy sencillos y un poco más elaborados. Anímate a prepararlos todos, seguro que tus comensales acaban chupándose los dedos.

Falsa empanada de manzana

Crujiente por fuera y sabrosa y dulce por dentro. Las manzanas son las protagonistas indiscutibles de esta deliciosa receta que encontrarás entre estas 10 recetas de empanadas caseras muy fáciles y ricas.

Milhojas de manzana y foie

Ingredientes para 4 personas: 4 manzanas rojas, 50 g de setas, 200 g de queso fresco, 300 g de foie, 1 limón, 2 cebollas, 5 cucharadas de azúcar, 3 dl de jugo de carne, 1 limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimiento.

Elaboración

Pelar las manzanas. Cortarlas en láminas redondas de 0,5 cm de grosor y untarlas con zumo de limón. Poner una sartén al fuego con el azúcar y el brandy. Ir añadiendo por tandas las láminas de manzana y dejar que se caramelicen a fuego lento. Reservar.



Cortar el queso fresco en láminas finas y redondas del tamaño de las láminas de manzana. Enfriar previamente unos minutos el foie en el congelador y cortar en láminas finas. Reservar. Pelar y picar las cebollas. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva. Añadir las cebollas y pochar unos minutos. Añadir el jugo de carne y 5 cucharadas de brandy y dejar a fuego lento durante 20 minutos.



Limpiar y picar las setas. Pasar el contenido de la sartén por un colador y volver a poner en la sartén añadiendo las setas, una cucharadita de harina de maíz para ligar la salsa, y un poco de sal. Mantener al fuego 15 minutos más. Montar el plato disponiendo una rodaja de manzana, cubrir con una rodaja de queso, colocar sobre ella otra de foie y terminar con otra de manzana. Añadir pimienta negra y hornear a 180 ºC durante 2 minutos. Servir acompañado de la salsa.

Flores de manzana

Ingredientes para 4 personas: una lámina de hojaldre, 4 manzanas rojas, 10 g de mantequilla, 1/2 limón.

Elaboración

Cortar las manzanas en vertical por la mitad y eliminar el corazón. Cortar en láminas finas del mismo grosor. Poner la manzana cortada en bol grande con el zumo de medio limón y cubrir con agua. Poner el bol en el microondas a máxima potencia durante tres minutos. Las manzanas deben quedar lo suficientemente blandas como para doblarlas sin que se quiebren, pero no deshechas. Escurrir y reservar.

Extender el hojaldre con ayuda de un rodillo para formar un rectángulo de 30 por 40 cm aproximadamente y de un mm de grosor y cortar en cuatro tiras de unos ocho cm de ancho.

Colocar las láminas de manzana sobre las tiras de hojaldre desde el centro de la tira de hojaldre hacia el exterior y pisando una lámina de manzana sobre otra. Enrollar la tira de hojaldre y manzana sobre sí misma para formar un cilindro bajo en el que la manzana habrá formado un dibujo parecido a una rosa.

Pintar un molde para magdalenas con un poco de mantequilla y poner dentro los rulos.

Meter a horno precalentado durante unos veinte minutos. Dejar templar y desmoldar.

Pastel de espinacas con salsa roquefort

La manzana no solo se toma como ingrediente, también sirve para la elaboración de licores (la sidra es el más popular en nuestro país) y también para elaborar un vinagre más suave y digerible que la versión hecha con vino. Prueba estas 30 recetas de verduras fáciles que gustarán a todos.

Camembert en hojaldre al horno

Ingredientes para 4 personas: una lámina de hojaldre, 2 manzanas, 30 g de azúcar, 1 huevo, 15 g de mantequilla, 80 g de nueces, 1 queso camembert, agua.

Elaboración

Pelar las manzanas. Quitar el corazón de las frutas y cortar en rodajas. Poner una sartén al fuego con la mantequilla y la manzana, reservando algunas rodajas para decoración final. Mantener al fuego cinco minutos. Añadir treinta g de azúcar y dos cucharadas de agua y mantener a fuego lento unos 12 minutos. Retirar y reservar.

Cortar el queso por la mitad en horizontal. Poner la mitad de la compota sobre una mitad del queso. Poner la otra mitad de queso encima. Meter al congelador hasta que el queso quede bien firme pero sin congelarse.



Extender la lámina de hojaldre con ayuda de un rodillo hasta un grosor de menos de 1 cm. Poner el queso frío sobre el hojaldre y plegar éste sobre el queso para taparlo. Pintar el hojaldre con huevo batido y meter al horno precalentado hasta que el hojaldre se dore. Servir decorando con láminas de frutas y frutos secos.

Chutney de remolacha

Ingredientes para 4 personas: 3 remolachas cocidas, 1 cebolla, 2 manzanas verdes, 1 diente de ajo, 1/2 taza de limón, 1 cucharada de jengibre

Elaboración

Pelar las manzanas y la cebolla. Picar en daditos pequeños. Escurrir la remolacha , pelar y picar en dados pequeños.

Verter la remolacha picada en un cazo amplio y poner en el fuego. Añadir las manzanas, la cebolla picada y mezclar. Incorporar el azúcar, el ajo picado, las especias, el zumo y el vinagre.



Mezclar bien y dejar cocer a fuego lento durante 30 minutos aproximadamente. Cuando la mezcla espese, repartir en tarros de cristal esterilizados.



Utilizar el Chutney para acompañar tablas de queso, foie y aves asadas o a la plancha.

Dulce de manzana

Ingredientes para 4 personas: 1 k de manzanas, 600 g de azúcar moreno, 1 limón

Elaboración

Pelar las manzanas. Quitar el rabito, el corazón y trocearlas. Exprimir el limón pinchándolo con un tenedor y estrujarlo. Reservar.

Poner los trocitos de manzana en una cazuela con un poquito de agua. Añadir el zumo y cocer a fuego lento removiendo de vez en cuando. Cuando la manzana esté tierna, pasar al vaso de la batidora. Triturar.

Verter el puré de manzana en la cazuela donde se había cocido. Agregar el azúcar y dejar cocer hasta que parezca un jarabe (30-45 min). Echar el dulce de manzana en un molde y dejar enfriar hasta que cuaje. Este dulce de manzana será la guarnición perfecta para una carne de cerdo asada o a la plancha.

Dorada con salsa

Ingredientes para 4 personas: 1,2 k de dorada, 2 manzanas Golden, 2 puerros, 2 dl de vino blanco, 1/2 dl de nata, 1 limón, 4 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración

Precalentar el horno a 180 ºC. Pelar y cortar la manzana en gajos pequeños. Limpiar y cortar los puerros en rodajas de unos 2 mm. Pintar una bandeja de horno con un poco de aceite y hacer una cama con la manzana y el puerro.

Pedir al pescadero que limpie la dorada, quitando tripas y escamas. Salpimentar por dentro y por fuera y pintar con aceite de oliva. Poner sobre la cama de manzana y puerro. Añadir el vino blanco y meter al horno precalentado durante 25 minutos. Retirar del horno.



Poner en el vaso de la batidora los jugos del asado y 1 dl de nata líquida. Añadir una pizca de sal y pimienta y triturar con batidora. Servir la dorada con las manzanas y puerro asados y la salsa obtenida.

Ensalada de manzana y apio

Ingredientes para 4 personas: 2 tallos de paio, 2 manzanas Granny Smith, 50 g de nueces, 1 yogur griego, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cogollos de lechuga, sal y pimienta.

Elaboración

Lavar las manzanas y cortar en trozos regulares (sin pelar). lavar y escurrir bien los cogollos. Lavar, pelar y trocear el apio.

Preparar la salsa mezclando el yogur con el vinagre de manzana, sal y pimienta.

En un bol mezclar las manzanas, el apio y la salsa. Para emplatar colocar las hojas de cogollo formando una cestita, encima la mezcla del bol y servir con nueces picadas.

Pan brioche

Ingredientes para 4 personas: 4 manzanas, 400 g de pan brioche, 2 tarrinas de queso mascarpone, 20 g de mantequilla sin sal, 4 cucharadas de azúcar moreno, una cucharadita de canela, 4 huevos grandes, 2,5 dl de leche entera, 1/2 cucharadita de extracto de vainilla, 1/2 cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar glas y 100 g de nueces peladas.

Elaboración

Pelar y cortar las manzanas en dados de unos 2 cm de lado. Poner una sartén antiadherente al fuego con las manzanas cortadas. Mantener a fuego medio removiendo hasta que las manzanas empiecen a ponerse blandas. Añadir entonces dos cucharadas de azúcar moreno, una cucharadita de canela y 10 g de mantequilla. Mantener a fuego medio removiendo hasta que empiecen a dorarse las manzanas. Retirar.

Precalentar el horno a 200 ºC. Cortar el pan brioche en dados de 5 cm de lado. Embadurnar una fuente de horno con el resto de mantequilla y cubrir con una capa de manzana, encima una de pan, el queso mascarpone, otra capa de pan y otra de manzana.

Mezclar en un bol los huevos, la leche, 2 cucharadas de azúcar moreno, la esencia de vainilla y 1/2 cucharadita de sal. Batir. Verter sobre la fuente. Espolvorear sobre la superficie las nueces y meter al horno precalentado. Dejar en el horno de 25 a 30 minutos. Retirar espolvorear por encima el azúcar glas y servir.



Lomo de cerdo relleno de frutas

Ingredientes para 4 personas: 1/2 k de lomo de cerdo, 100 g de albaricoques, 75 g de cerezas en almíbar, 1 manzana, 2 rodajas de piña, 1 cucharada de azúcar moreno, aceite de oliva, romero fresco, sal y pimienta negra recién molida.

Elaboración

Precalentar el horno a 200 ºC. Pedir en la carnicería que preparen el lomo de cerdo para relleno. Cortar en dados pequeños la manzana, la piña y los albaricoques.

Salpimentar el lomo de cerdo y extender sobre él la fruta preparada y las cerezas en almíbar. Espolvorear el romero u otra hierba aromática. Enrollar el lomo sobre sí mismo.



Frotar el exterior del lomo ya relleno con azúcar moreno y un poco de aceite de oliva. Meter al horno precalentado y dejar asar durante 30 minutos.



Crema fría de aguacate

Para aprovechar todas las propiedades del aguacate apunta estas 10 recetas con aguacate y los beneficios de este producto.

Tarta Tatin

Un clásico del recetario dulce francés que aquí se conoce también como "tarta volcada" porque la manzana se pone en la base del molde para que quede bien hecha y caramelizada. Puede que no sea la tarta más bonita de presentación pero te animo a que la gagas, está buenísima. Descubre otros postres con manzana como ingrediente principal.

Sándwich de guisantes

Ingredientes para 4 personas: 50 g de guisantes en conserva, 1 zanahoria, 1 manzana, 250 g ede jamón de York, 300 g de pan de molde.

Elaboración

Rallar la manzana y la zanahoria. Tostar el pan de molde.

Montar el sándwich con los guisantes, la zanahoria, la manzana y el jamón cocido.

Aderezar con una cucharadita de mayonesa.



Carpaccio de manzana verde

Una receta muy sencilla pero que aporta un toque de distinción a tu mesa, prueba a preparar ésta y el resto de Las 13 mejores recetas de postres saludables y rápidos.

Manzanas rellenas de queso mascarpone

Son muy fáciles de rellenar y puedes jugar con farsas tanto dulces como saladas, prueba esta Dieta mediterránea: 5 recetas deliciosas y saludables.

Tarta de mini manzanas

Ingredientes para 4 personas: 300 g de manzanas baby, 60 g de azúcar, 2 manzanas rojas, 250 g de masa quebrada

Elaboración

Precalentar el horno a 180 ºC. Extender la masa quebrada con un rodillo. Embadurnar un molde de horno con un poco de mantequilla y forrar con la masa. Pinchar la superficie con un tenedor y meter al horno precalentado durante 8 minutos. Retirar y reservar.

Poner un cazo al fuego con las manzanas cubiertas de agua y 60 g de azúcar. Dejar cocer durante 15 minutos. Retirar las manzanas del almíbar.



Pelar y cortar en dados las manzanas rojas. Poner las manzanas y una cucharada de mermelada de melocotón dentro del cazo con el almíbar. Dejar cocer 15 minutos a fuego lento.



Extender las manzanas ya deshechas con el almíbar dentro de la masa horneada. Disponer encima las manzanas baby.

Cogollos con salsa de cabrales

Ingredientes para 4 personas: 200 g queso de Cabrales, 60 g de nueces, avellanas, 8 anchoas en conserva, 4 cogollos de lechuga, 4 rabanitos, 1 manzana, 1 zanahoria, 2 dl nata líquida, 1/2 vaso de sidra, sal y pimienta.

Elaboración

Poner en un cazo al fuego la sidra, el queso de Cabrales y la nata. Mantener a fuego lento, removiendo hasta que se disuelva el queso y se forme una salsa homogénea.



Lavar y secar los cogollos y cortar por la mitad a lo largo. Escurrir las anchoas y colocar una encima de cada mitad.



Mezclar los frutos secos con la salsa de cabrales ya templada y regar con ella los cogollos. Servir decorando con la manzana, la zanahoria y los rabanitos troceados.



Pasteles de codornices

Ingredientes para 4 personas: 200 g de masa quebrada, 100 g de orejones, 4 codornices, 2 manzanas, 1 ajo, 1 cebolla, 1 dl de vino dulce, 1 dl de caldo de pollo, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración

Poner una cazuela al fuego con un chorro de aceite de oliva y las codornices salpimentadas. Dorarlas. Pelar y cortar en dados pequeños la manzana, reservando la parte de arriba. Pelar y picar la cebolla y el ajo. Picar los orejones.



Añadir a la cazuela la cebolla, el ajo, la manzana y los orejones. Rehogar 4 minutos, añadir el vino dulce y el caldo de pollo. Dejar con la cazuela tapada 25 minutos. Retirar, dejar templar y deshuesar y picar la carne de las codornices desechando los huesos.



Extender la masa quebrada. Forrar con la masa unos moldes individuales como flaneras y rellenar con la carne de codorniz y sus verduras, manzana y orejones. Hacer una tapa con la masa y un agujero en el centro para taparlo con la parte de la manzana reservada. Meter a horno precalentado hasta que el hojaldre se dore (15 minutos aproximadamente).



Vasito de hummus con chocolate y manzana

Ingredientes para 4 personas: 200 g de garbanzos cocidos, 100 ml de bebida de soja, 40 g de stevia, 30 g de cacao puro sin azúcar, 1 cucharada de extracto de vainilla, 1 manzana Crimson Snow, nueces

Elaboración

Tritura los garbanzos con una batidora o robot de cocina. Mezcla los garbanzos con la bebida vegetal, la vainilla y la stevia hasta conseguir una mezcla uniforme.

Vierte el contenido en vasos pequeños.

Añade trocitos de manzana Crimson Snow cortados en cuadraditos. Por último, puedes decorar los vasitos con trocitos de nuez.

