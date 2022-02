Recetas de febrero

Febrero es un gran mes para cargar nuestro cuerpo de Vitamina C, ya que las frutas y verduras de estas semanas son alimentos ricos en ella. Aprovecha para comprar fresones, kiwis, repollo, pimientos y recuerda que es un buen momento para consumir lenguado que inicia su temporada o caballa que es un pescado agradecido y muy económico. Ver galería 29 Fotos 1 de 29 Redondo de ternera con salsa de nueces Ingredientes: 3 ajos, 1 carne de redondo de ternera, sal, aceite de oliva virgen extra, 80 g nueces, 1 dl vino Pedro Ximénez, 2 dl caldo de carne, 15 g harina de maíz, 200 g arroz blanco de grano redondo, pimienta Elaboración 1. Pelar los ajos y macharlos ligeramente. Salpimentar el lomo de cerdo. Dorarlo con los ajos en una cacerola con un fondo de aceite de oliva. Incorporar las nueces. 2. Rociar con el vino y, seguir la cocción durante 45 minutos, regando con el caldo de vez en cuando para no cueza con demasiado líquido. Retirar la carne, tapar y reservar. 3. Triturar la salsa y, pasar por un chino, si se quiere una preparación más fina. Volver a poner a cocer en el fuego con la harina diluída en un poco de agua. Apartar cuando la salsa haya espesado ligeramente. Cortar la carne en rodajas finas. Servir con la salsa de nueces por encima. Acompañar con arroz blanco si se desea. Hearst 2 de 29 Ensalada de brécol, pomelo y cebollitas Ingredientes: 500 g de brécol, 2 pomelos rosas, 200 g de cebollitas francesas, 1 cucharadita de mostaza antigua, 1 yogur natural, sal y pimienta Elaboración 1. Lavar el brécol, limpiarlo y trocearlo. Poner una cazuela al fuego con agua suficiente para cubrir el brécol. Añadir sal y, cuando empiece a hervir, incorporar el brécol troceado. Cocer 3 minutos. Retirarlo y pasarlo por agua fría. 2. Pelar el pomelo, separar los gajos y cortarlos en trozos, recogiendo el zumo que sueltan. Mezclar el yogur, la mostaza y el zumo de pomelo. Batir bien y salpimentar. 3. Mezclar el brécol con los trozos de pomelo y las cebollitas. Servirlo con la salsa de yogur. 3 de 29 Habas guisadas a la egipcia Ingredientes: 1 l de agua, 2 ajos, 1 cebolla roja, cilantro fresco, comino molido, 2 huevos, 150 g de lentejas rojas, 1 limón, sal, 1 tomate, aceite de oliva, 400 g de habas secas Elaboración 1. Poner las habas y las lentejas a remojar en agua fría la noche anterior. Poner una cazuela con 1 litro de agua, las habas y las lentejas. Dejar cocer a fuego lento unas 2 horas o hasta que las habas y lentejas estén tiernas. 2. Pelar y picar los ajos. Añadir a la cazuela los ajos, un poco de comino y un poco de sal. Dejar al fuego 10 minutos más. Retirar ¼.... del contenido de la cazuela y ponerlo en vaso de batidora. Batirlo con la batidora hasta formar un puré. Poner el puré resultante de nuevo en la cazuela con el resto de habas y lentejas. 3. Poner un cazo al fuego con agua y 2 huevos. Dejar cocer 10 minutos. Dejar enfriar, pelar y picar. Cortar el limón a lo largo en 8 gajos. Pelar y picar la cebolla en juliana. Picar el tomate en dados. Picar el huevo duro. Poner cebolla, tomate y huevo en un cuenco, salar y añadir 4 cucharadas de aceite de oliva, un poco de sal y el limón en gajos. Servir las habas y lentejas con una cucharada encima de tomate, cebolla, huevo y limón y espolvorear con cilantro. 4 de 29 Arroz con pollo y nueces Ingredientes: 2 cucharadas de pasas de Corinto, 1 dl de jugo de limón, 300 g de arroz blanco de grano redondo, 2 l de agua, 1 cebolla, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 400 g de pechuga de pollo, 50 g de nueces, sal, pimienta, zumo de naranja Elaboración 1. Disponer las pasas cubiertas con el zumo de limón dos horas antes de la preparación de la receta. Calentar el caldo en un cazo amplio, incorporar el arroz y dejar cocer hasta que esté al dente. Escurrir bien y retirar del fuego, salpimentar y reservar. 2. Trocear la carne de pollo. Pelar y picar la cebolla, estofar en una sartén con el aceite de oliva, incorporar el pollo y saltear incorporando las pasas con tres cucharadas de zumo de limón y las nueces ligeramente picadas. 3. Incorporar a la sartén el arroz, mezclar bien y saltear durante cinco minutos más, salpimentar y retirar del fuego. Servir el salteado de arroz con pollo espolvoreado de anacardos, si se desea. Hearst 5 de 29 Endibias con bechamel de roquefort gratinadas Ingredientes: 250 g de bechamel, 100 g de queso roquefort, 3 endibias, 6 nueces, 2 ramas de perejil, 1 ajo, sal, pimienta, aceite de oliva Elaboración 1. Calentar la bechamel a fuego suave en un cazo amplio sin llegar a hervir. Incorporar el queso roquefort desmenuzado y mezclar bien. Mantener la bechamel al fuego sin dejar de remover hasta que se integre completamente el queso roquefort. 2. Precalentar el horno a 200 ºC. Cortar por la mitad las endibias, lavar y secar bien. Disponerlas en una bandeja de horno, añadir un chorrito de aceite de oliva y hornear durante tres minutos. 3. Machar las nueces con el perejil y el diente de ajo pelado y sin germen. Cubrir las endibias con la salsa bechamel y espolvorear con el machado de nueces. Gratinar unos minutos en el horno, sacar del horno y servir caliente. 6 de 29 Cazuelita de falsas angulas Ingredientes: 750 g chipirones, 8 ajo, sal, 1 dl aceite de oliva virgen extra, 1 guindilla, 1 cucharada perejil Elaboración 1. Limpiar los chipirones, guardar los tentáculos para otra preparación y cortar los cuerpos en tiras muy finas a lo largo, disponer en un colador. 2. Pelar y picar finamente los dos dientes de ajo restantes. En una cazuela con un fondo de aceite sofreír el ajo y la guindilla. 3. Cuando el ajo comience a tomar color, añadir las falsas angulas, remover, salar y tapar. Dejar hacer dos minutos, apagar el fuego y servir inmediatamente con perejil picado por encima. 7 de 29 Caballa al microondas con verduras Ingredientes: 1,6 k caballas frescas, cebollino, aceite de oliva, 1 zanahoria, 1 nabo, 100 gramos calabacín, 4 espárragos trigueros, 4 ajetes, 30 gramos guisantes, 60 gramos salsa de tomate, sal y pimienta Elaboración 1. Sacar los lomos a las caballas y salpimentar. Enrollar los lomos sobre sí mismos, con la parte de la piel hacia fuera, y atar con cebollino. Pintar con aceite de oliva y meter a microondas a máxima potencia 2 minutos. Retirar y poner los lomos en una sartén al fuego previamente calentada durante 1 minuto. Reservar. 2. Pelar y cortar en bastones finos la zanahoria, el nabo y el calabacín. Cortar los espárragos y ajetes a lo largo en 2 mitades. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva los espárragos, el calabacín y los ajetes con una pizca de sal y pimienta. Saltear 2 o 3 minutos Reservar. 3. Cocer en agua con sal, el nabo, las zanahorias y los guisantes, hasta que queden al dente. Rehogar en sartén con un poco de aceite de oliva. Servir poniendo 1 cucharada de salsa de tomate, encima la caballa y a un lado las verduras con un chorrito de aceite de oliva. Hearst 8 de 29 Endibias rellenas de ensaladilla Ingredientes: 500 g de verduras variadas, 1 huevo, 200 g de salsa mahonesa, 1 cucharada de mostaza antigua, 150 g de caballa en aceite, 4 endibias, 4 cilantro fresco Elaboración 1. Cocer las verduras en agua hirviendo, escurrir bien y dejarlas enfriar sobre papel absorbente o un paño limpio de cocina. Cocer un huevo durante ocho minutos desde que el agua comience a hervir. 2. Mezclar la mahonesa con la mostaza y añadir la caballa escurrida de su aceite. Unir esta mezcla a las verduras y reservar en el frigorífico. 3. Pelar y rallar el huevo. Sacar las hojas de endibia, ponerlas en el plato de presentación, rellenar con la ensaladilla y reservar en el frigorífico hasta el momento de servir. Servir las hojas de endibia con cilantro fresco y el huevo rallado. Hearst 9 de 29 Espaguetis con cebolla roja y dátiles Ingredientes: 400 g de espaguetis, 300 g de cebolla roja, 50 g de dátiles, 2 dl de sidra, aceite de oliva virgen extra, 1 manojo de hierbas aromáticas, queso de cabra, 1 manojo de salvia, sal, pimienta Elaboración 1. Poner una olla amplia al fuego con abundante agua con sal y unas hojas de salvia. Cuando hierva, incorporar la pasta y dejar cocer hasta que la pasta esté al dente. Escurrir y reservar con un chorro de aceite de oliva para que no se peguen. 2. Laminar la cebolla finamente, estofar en un fondo de aceite e incorporar los dátiles, sin hueso y partidos por la mitad. Regar con la sidra y dejar cocer a fuego lento hasta que la salsa reduzca totalmente. 3. Lavar las hojas de salvia y secar bien, freír en un fondo de aceite caliente y escurrir sobre papel absorbente. Cortar el queso de cabra en rodajas. Servir los espaguetis con mezclados con la cebolla y coronar con las hojas fritas y el queso. 10 de 29 Albóndigas de caballa con salsa de tomate Ingredientes: 1 k caballas frescas, 1 cucharada especias variadas, sal, 1 rama perejil, huevo, 2 cucharadas pan rallado, 50 g harina, 2 cucharadas aceite de oliva, virgen extra, 1 cebolla, 1 k tomates, 1 ajo, 1 cucharadita azúcar, pimienta Elaboración 1. Pedir al pescadero que retire la piel y las raspas de las caballas. Picar con un cuchillo o robot la carne del pescado. Mezclar, las especies, la sal, el perejil, el huevo y el pan rallado. 2. Formar las albóndigas, pasar ligeramente por harina y freír en una cacerola con abundante aceite hasta que estén doraditas. Reservar en un plato aparte. 3. Pelar las verduras, picarlas y sofreír en el aceite de sobrante de las albóndigas hasta que estén tiernas. Condimentar con azúcar, sal y pimienta. Añadir las albóndigas, tapar y prolongar la cocción diez minutos. Servir con patatas fritas si se desea. Hearst 11 de 29 Rollitos de berenjena Ingredientes: 3 berenjenas, 150 g de jamón de york, 200 g de queso fresco, sal y pimienta, aceite de oliva, miel Elaboración 1. Lavar y cortar las berenjenas a lo largo en láminas de unos 2 mm de grosor. Poner las láminas de berenjena en un colador con sal y dejar reposar una hora, para que pierdan el amargor. 2. Secar las berenjenas, añadir pimienta y pintar con aceite de oliva. Poner una parrilla a fuego medio con las láminas de berenjenas y mantener al fuego 3 ó 4 minutos por cada lado. 3. Poner sobre cada lámina de berenjena un loncha de jamón y sobre ésta un poco de queso fresco desmigado. Enrollar la berenjena y sujetar con un palillo. Meter al horno 5 minutos. Retirar y servir las berenjenas con un hilo de miel. 12 de 29 Tarta de setas y puerros Ingredientes: 300 g setas de temporada, 150 g queso rallado, 1 lámina hojaldre congelado, 2 dl nata líquida, 3 huevos, aceite de oliva suave, sal y pimienta, 2 puerros Elaboración 1. Precalentar el horno. Desenrollar la lámina de pasta de hojaldre y forrar con ella un molde de tarta previamente engrasado con aceite de oliva y pinchar el fondo varias veces con un tenedor y cubrirla interiormente con papel de aluminio presionando bien las paredes para que no se bajen al cocer. 2. Cocer la tarta a horno medio, previamente calentado, durante 10 minutos, retirar el papel de aluminio. 3. Limpiar los puerros, cortarlos en rodajas y rehogarlos en un poco de aceite de oliva a fuego suave. Añadir las setas limpias y cortadas en trocitos y cocerlas hasta que el líquido que desprendan se haya absorbido. Mezclar los huevos batidos con la nata, el queso, una cuchara de aceite y la mezcla de setas y sazonarlo con sal y pimienta. Añadirlo a la tarta y cocer la tarta a horno medio unos 45 minutos. 13 de 29 Merluza con berenjena y puré de pimiento asado Ingredientes: 700 g de lomo de merluza, 2 berenjenas, 2 ajos, 1 limón, 1 huevo, perejil, aceite de oliva virgen extra, sal, 1 pimiento rojo Elaboración 1. Cortar las berenjenas en rodajas y salar. Dejar reposar 30 minutos, enjuagar y secar bien. 2. Cortar el pimiento a lo largo en 2 mitades. Untar con aceite y asar en el horno a 180º hasta que la piel empiece a oscurecerse. Cortar una mitad en tiras. Poner la otra mitad con los ajos pelados y una yema de huevo en un vaso de batidora. Triturar con batidora a la vez que vamos añadiendo poco a poco 1 dl de aceite de oliva 3. Salpimentar los lomos de merluza. Poner una parrilla al fuego. Pintar con aceite las rodajas de berenjena y asar. Asar en la parrilla los lomos de merluza con unas gotas de aceite. Servir la berenjena con las tiras de pimiento, encima los lomos de merluza y la salsa de pimiento. 14 de 29 Habas con tomatitos cherry Ingredientes: 1 k habas frescas desgranadas, 2 cebolletas, 8 ajetes, 50 g tomates cherry, 6 cucharadas aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas vinagre balsámico de Módena, sal, pimienta, queso manchego Elaboración 1. Desgranar las habas y cocer en abundante agua ligeramente salada. Cuando estén tiernas escurrir y reservar templadas. 2. Picar las cebollas y los ajetes muy finos, saltear en una sartén con el aceite, añadir los tomates cherry pelados y dejar hacer un minuto para que se atemperen. 3. Añadir el vinagre de Módena y retirar del fuego, salpimentar e incorporar el aceite. Verter sobre las habas y mezclar. Servir con el queso manchego cortado en lascas. 15 de 29 Coliflor en salsa de cúrcuma con garrapiñado de pipas Ingredientes: 1 dl caldo de verduras, 1,5 dl leche, 2 cucharaditas harina, sal y pimienta, 1 cucharadita pimentón dulce, pipas de girasol, 1 cucharada azúcar, 1 coliflor, mantequilla, 2 cucharaditas cúrcuma Elaboración 1. Poner una sartén al fuego con las pipas de girasol, 1 Cucharada de azúcar y 1 cucharada de agua, una pizca de sal y un pizca de pimentón dulce. Remover hasta que se vaya evaporando el agua y el caramelo se pegue a las pipas. Retirar y reservar. 2. Lavar la coliflor quitando las hojas y cortar la base como 2 cm. Poner una olla grande al fuego con la coliflor entera y cubierta de agua. Añadir un poco de sal y dejar cocer 15 minutos hasta que la coliflor quede al dente. Retirar, escurrir y reservar. 3. Poner una sartén al fuego con la mantequilla, 2 cucharaditas de harina y 2 de cúrcuma. Rehogar unos segundos e ir añadiendo poco a poco, 1 dl de caldo de verduras y 1 dl de leche hasta obtener una salsa espesa. Salpimentar y retirar del fuego. Servir la coliflor con la salsa por encima y las pipas de girasol garrapiñadas. Hearst 16 de 29 Berenjenas con salsa de yogur Ingredientes: aceite de oliva, 1 granada, 2 yogures, 1 ajo, sal y pimienta, tomillo fresco, 2 berenjenas Elaboración 1. Precalentar el horno a 180º. Lavar y secar las berenjenas. Cortarlas por la mitad a lo largo. Salar y dejar reposar 30 minutos. Secar con papel absorbente y hacer unos cortes a lo largo de la berenjena sobre la pulpa sin llegar a la piel. 2. Pintar con aceite de oliva las berenjenas por todas partes, pero sobre todo por la parte del corte dejando que absorba el aceite. Meter a horno precalentado unos 30 minutos hasta que las berenjenas estén asadas. Retirar y reservar. 3. Pelar y picar muy fino un ajo. Desgranar la granada. Picar unas hojas de tomillo. Poner en un bol estos ingredientes y mezclar con yogur. Servir repartiendo la salsa de yogur sobre las berenjenas asadas y espolvoreadas con el tomillo y los granos de granada. Hearst 17 de 29 Crema de calabacín y menta con relleno Ingredientes: 1 cebolla, 2 ajos, ,5 dl aceite de oliva, 6 dl agua, hojas de menta, 1/2 cucharadita curry amarillo, 2 cucharadas leche, 200 g miga de pan, 1 huevo, sal, 2 calabacines, queso mascarpone Elaboración 1. Pelar y picar cebolla y ajo. Poner una cazuela al fuego con un poco de aceite de oliva y añadir el ajo y cebolla. Remover hasta que se ablande la cebolla. 2. Picar el calabacín grueso y añadir a la cazuela. Remover un par de minutos, salar y añadir el agua. Dejar cocer 20 minutos. Retirar del fuego y añadir unas hojas de menta. Pasar por la batidora. 3. Poner la miga de pan en un bol con la leche, el curry, 1 huevo y un poco de sal. Dejar que se empape la miga y hacer 4 bolas. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva. Aplastar las bolas de miga de pan y poner en la sartén hasta que se doren por ambos lados. Servir la crema de calabacín con el relleno de curry y un poco de mascarpone encima. Hearst 18 de 29 Empanada de dátiles y bacon Ingredientes: 250 g de dátiles, 1 huevo, 1 masa de hojaldre, 150 g de queso en lonchas, 150 g de bacon en lonchas Elaboración 1. Estirar la base de hojaldre con ayuda de un rodillo hasta formar 2 rectángulos iguales. 2. Poner encima de uno de los rectángulos una capa de bacon, encima una capa de queso en lonchas y encima unos dátiles troceados sin hueso. Poner encima el otro rectángulo de masa de hojaldre y apretar los lados para que se unan. 3. Precalentar el horno a 200º. Pinchar la capa de hojaldre. Separar la yema de un huevo. Batir ligeramente y pintar con ella la superficie de hojaldre. Meter al horno durante 20-30 minutos. 19 de 29 Espaguetis con espárragos y nueces Ingredientes: 400 g de espaguetis, 1 manojo de espárragos verdes, 100 g de nueces, 1 ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 limón, sal y pimienta Elaboración 1. Poner una olla grande al fuego con 4 l de agua y sal al gusto. Añadir la pasta y dejar cocer hasta que queden al dente. Retirar y escurrir ligeramente. 2. Poner una sartén al fuego con 3 cucharadas de aceite de oliva, los espárragos y el ajo picado. Salpimentar y saltear unos 5 minutos. 3. Separar la mitad de los espárragos y poner la otra mitad en vaso de batidora con 1 dl agua y batir hasta obtener una crema homogénea. Reservar. Pelar y picar las nueces y rallar la piel del limón. Poner la pasta con la crema de espárragos, los espárragos cortados y las nueces en una sartén al fuego y rehogar un par de minutos. Servir espolvoreando con la ralladura de limón. 20 de 29 Tomates rellenos de bacalao con salsa de pimientos Ingredientes: Sal, 4 tomates, 1 dl nata líquida, aceite de oliva, 200 gr bacalao desalado, albahaca, 2 patatas, 1 lata pimientos del piquillo, 60 gr queso rallado Elaboración 1. Poner los pimientos del piquillo con su jugo en un vaso de batidora. Añadir una pizca de sal y 1 dl de nata líquida. Pasar por la batidora y reservar. 2. Pelar y cortar las patatas en rodajas de 1 cm. Poner un cazo al fuego con agua, un poco de sal y las patatas. Mantener las patatas al fuego hasta que estén tiernas. Retirar y reservar. 3. Precalentar el horno a 180º. Cortar la tapa de arriba del tomate y vaciarlo con una cuchara. Rellenar con el bacalao desmigado y unas gotas de aceite de oliva. Meter al horno 10 minutos. Servir con la crema de pimientos, encima la rodaja de patata unas hojas de albahaca y el tomate relleno. Hearst 21 de 29 Calamares rellenos de gambas Ingredientes: 4 calamares, 250 g gambas frescas, 1 huevo, 2 dl vino blanco, 2 puerros, 150 g champiñones, 1 dl nata, 1 dl aceite de oliva virgen extra, 4 azafrán, 1 cebollino, sal, pimienta Elaboración 1. Poner una sartén al fuego con cinco cucharadas de aceite de oliva.

Salar las gambas y freírlas en la sartén dos minutos. Retirar y reservar. Cortar los champiñones en trozos y añadirlos a la sartén donde hemos frito las gambas. Dejar al fuego seis o siete minutos. Reservar. 2. Poner otra sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva.

Limpiar y cortar los puerros en rodajas, añadir a la sartén y freír a fuego bajo durante siete minutos. Añadir un pellizco de azafrán, el vino blanco y dejar cocer cinco minutos a fuego medio. Una vez reducido un poco el vino añadir la nata. Salpimentar y mantener al fuego cinco minutos más. Reservar. 3. Cortar los calamares en rectángulos de unos 3 x 12 cm para formar luego un anillos.

Poner una sartén con un poco de aceite de oliva al fuego, salpimentar el calamar y freír durante cuatro minutos. Formar un anillo con el calamar y rellenar con la mezcla de gambas y champiñones. Servir con la base de salsa de puerros y los aros de calamar rellenos encima. Hearst 22 de 29 Tomates sobre pizza de coliflor Ingredientes: 200 g coliflor, 1 huevo, 200 g harina de fuerza, sal y pimienta, 10 gr, levadura fresca, aceite de oliva virgen extra, vinagre de módena, 200 gR tomates cherry, 150 g queso mozzarella, hojas de albahaca Elaboración 1. Precalentar el horno a 200º. Triturar la coliflor en crudo. Mezclar en un bol la coliflor, la harina, 10 g de levadura de panadero, un huevo y un poco de aceite de oliva. Salpimentar y mezclar. Añadir un poco de agua para formar una masa manejable. Hacer una bola, tapar y dejar reposar 30 minutos. 2. Extender la masa con ayuda de un rodillo para formar dos discos de unos 20 cm y grosor inferior a 1 cm. Espolvorear con el queso mozarella rallado y meter al horno hasta que se dore la base y se derrita el queso. Retirar del horno. 3. Mientras cortar los tomates cherry en rodajas. Extender sobre la base los tomates cortados en crudo y unas hojas de albahaca fresca. Rociar con un chorro de aceite de oliva y unas gotas de vinagre de Módena. 23 de 29 Judías verdes con bacon y foie Ingredientes: : 400 g de judías verdes, 150 g de bacon fresco, 50 g de foie gras, 100 g de kikos, 1 y 1/2 l de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal Elaboración 1. Poner al fuego una cacerola con agua y sal. Añadir y hervir las judías cinco minutos para que queden al dente y enfriar con hielo para que no pierdan color. 2. Triturar los kikos y reservar. Envolver la judías de cinco en cinco con una loncha de bacon. Poner una sartén con una cucharada de aceite de oliva al fuego y freír los atados de judías hasta que el bacon empiece a coger color. 3. Meter el foie unos minutos al congelador para que se pueda cortar bien y con ayuda de un pelador hacer unas virutas de foie. Servir los atados de judías con bacon, las virutas de foie y espolvoreado con polvo de kikos y aceite. Hearst 24 de 29 Bombón de bacalao Ingredientes: 200 g de bacalao fresco, 1 huevo, 2 ajos, 1 cucharadita de pimentón dulce, 2 dl de leche, sal y pimienta, perejil picado, 1 dl de aceite de oliva, 4 rebanadas de pan Elaboración 1. Semicongelar el bacalao fresco para poder cortarlo en láminas finas. Salpimentar el bacalao. Poner un cazo al fuego con 1 dl de aceite de oliva de calidad. Sumergir en el aceite de oliva las láminas de bacalao y mantener al fuego lo más bajo posible 2-3 minutos. Retirar y reservar el bacalao. 2. Separar la clara del huevo. Pelar 2 ajos y añadirlos al cazo con el aceite de oliva donde hemos confitado el bacalao. Subir un poco el fuego y mantener con los ajos hasta que empiecen a coger color. Retirar, dejar enfriar, poner en vaso de batidora con una yema de huevo, una pizca de pimentón y un poco de sal y emulsionar con una batidora. Reservar. 3. Poner un cazo al fuego 2 dl de leche y unos restos de bacalao (migas, pieles, espinas). Infusionar 10 minutos. Retirar, colar dejar enfriar y añadir la clara de huevo. Batir hasta montar un poco la mezcla. Servir las láminas de bacalao sobre las rebanadas de pan, encima el ali oli del paso 2 y unas cucharadas de espuma del paso 3. Espolvorear con perejil picado. Hearst 25 de 29 Berenjenas con gambas, miel y ajo Ingredientes: 2 berenjenas, 2 ajos, 250 g de gambas peladas, 1 dl de salsa de soja, 2 cucharadas de miel, 1 dl de vino blanco, jengibre rallado, aceite de oliva y sal Elaboración 1.Corta las berenjenas en rodajas de un cm de grosor. Sala ligeramente y deja en un colador para que suelte agua durante 20 minutos. Limpia y seca con papel. 2. Pon una plancha al fuego con unas gotas de aceite de oliva y las berenjenas pintadas con salsa de soja. Mantén a fuego lento hasta que las berenjenas queden blandas. Retira y reserva. 3.Pela y pica finamente dos ajos. Pon en una sartén dos cucharadas de aceite de oliva con los ajos, un dl de jengibre rallado, un dl de salsa de soja y dos cucharaditas de miel. Mezcla y añade las gambas. Mantén unos cinco minutos hasta que las gambas queden glaseadas. Sirve sobre las berenjenas doradas. 26 de 29 Pollo con judías verdes Ingredientes: 250 gr judías verdes redondas, 500 gr pechuga de pollo, 1 ajo, jengibre, 1 cucharada, semillas de sésamo, 2 dl caldo de pollo, 3 cucharadas salsa de soja, aceite de girasol, 1 dl vino blanco, miel Elaboración 1. Pelar y picar el ajo y un poco de jengibre. Limpiar y cortar las judías verdes con cortes diagonales en trozos de 3-4 cm de largo. Cortar la pechuga de pollo en tiras. 2. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de girasol. Añadir el ajo y el jengibre y remover un par de minutos. A continuación añadir las judías y el pollo y saltear 4-5 minutos. 3. Añadir a la sartén el vino blanco, 1 cucharadita de miel, el caldo de pollo y la salsa de soja. Dejar reducir la salsa y añadir las semillas de sésamo. Servir caliente. Hearst 27 de 29 Delicias de berenjena y huevo Ingredientes: 8 Huevos, 1 Cebolla, 1 Berenjena, 75 Ml Aceite de oliva virgen extra, 2 Dl Yogur, 1 Cucharadita Curry, Sal, Pimienta Elaboración 1. Cocer los huevos durante diez minutos en abundante agua hirviendo con sal. Escurrir y dejar atemperar. Pelar y cortar por la mitad los huevos con cuidado de no romperlos. Retirar la yema del interior y reservar. 2. Pelar y trocear la cebolla y la berenjena. Calentar una sartén con el aceite de oliva, incorporar la cebolla, saltear añadir la berenjena, salpimentar y dejar sofreír a fuego bajo hasta que la berenjena esté rendida. Incorporar el yogur, el curry y dejar hacer unos minutos más. 3. Disponer en un bol el sofrito de berenjena, triturar y salpimentar de nuevo si hiciera falta. Rellenar las claras de los huevos con esta mezcla y servir espolvoreado con orégano picado por encima. 28 de 29 Alcachofas romanas con vinagreta de verduras Ingredientes: 1 k de alcachofas, 1 limón, sal y pimienta, aceite de oliva, 1/2 pimiento rojo, 1/2 cebolla, 1/2 calabacín Elaboración 1. Poner una olla grande al fuego con las alcachofas enteras sin limpiar. Cubrir con agua y añadir 2 rodajas de limón. Cocer a fuego medio 15 minutos. Retirar y dejar escurrir las alcachofas. 2. Una vez frías las alcachofas, limpiar las hojas exteriores y abrirlas y salarlas. (se abrirán fácilmente al estar cocidas). Poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva y las alcachofas boca abajo. Mantener al fuego hasta que se doren. Retirar y reservar. 3. Picar muy fino el pimiento, el calabacín sin pelar y la cebolla pelada. Poner en un bol 5 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de medio limón y las verduras picadas. Remover. Servir las alcachofas con la vinagreta. Hearst 29 de 29 Saquito de alcachofas con compota de manzana Ingredientes: 2 manzanas, 8 alcachofas, aceite de oliva, 16 hojas pasta filo, 80 g foie gras, sal, 1 puerro Elaboración 1. Poner un cazo al fuego con las manzanas troceadas y 0,5 dl de agua. Tapar y dejar cocer a fuego medio hasta que la manzana se deshaga y quede una compota mas bien espesa. Retirar del fuego y reservar. 2. Limpiar de hojas las alcachofas dejando los corazones enteros. Poner una olla al fuego con agua y las alcachofas limpias, añadir un poco de sal y dejar cocer de 6 a 10 minutos según tamaño. Retirar del fuego, escurrir y reservar. 3. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva. Freír las alcachofas cocidas y escurridas hasta que estén ligeramente doradas. Retirar del fuego y sacar a papel absorbente. Cortar la pasta filo en 8 bandas rectangulares de unos 20 cm x 8 cm. Poner 2 bandas de pasta filo formando una cruz y poner en el centro la alcachofa, encima una cucharadita de compota de manzana y un trocito de foie. Cerrar la alcachofa con las bandas de pasta filo y atar con un hilo de puerro previamente escaldado en agua hirviendo. Freír los saquitos de alcachofa y servir.

