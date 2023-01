Descubre los candidatos a 'Hombre Diez' de 2022 para DIEZ MINUTOS. Tras repasar a las mujeres del año que acaba de finalizar, hemos recopilado los nombres de los personajes masculinos que más han dado que hablar en los últimos meses y que prometen ser los protagonistas de las próximas semanas. Y es que varios han sido los nombres masculinos que han protagonizado la mayoría de las noticias. El mundo de la televisión ha vivido el triunfo y asentamiento de las carreras de Joaquín Prat y Ion Aramendi mientras que, entre los 'royals', el rey Carlos III ha subido al trono tras la muerte de su madre, Isabel II. Además, Ortega Cano y Gerard Piqué han hecho correr ríos de tinta con sus respectivas separaciones mientras que la salud de Kiko Rivera le dio un buen susto. Sigue leyendo y descubre los 10 hombres protagonistas del último año.

Joaquín Prat, el presentador estrella de Mediaset enamorado de nuevo

Gtres

Dicen que no hay mal que por bien no venga, y eso es lo que le ha pasado a Joaquín Prat, que tras la enfermedad de su 'jefa', Ana Rosa Quintana, se ha hecho un hueco muy interesante en la parrilla de Mediaset. Además de sustituir a la periodista junto a Patricia Pardo, ha pasado de presentar las tardes de Cuatro a ocupar el lugar que dejó libre Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía', y los datos de audiencia le están dando muchas alegrías. Además, Joaquín está feliz porque de nuevo ha encontrado el amor. Ella se llama Alexia Pla Gabaldón y es enfermera y empresaria. El único disgusto se lo ha dado su hermano Federico, que afirmó que su familia le había dejado de lado y tuvieron que confesar que "era adicto".

Iker Casillas, nueva y polémica estrella de las redes

Gtres

Iker Casillas ha continuado con su vida de soltero durante el último año, pero la verdad es que ha sido larga la lista de romances que se le han adjudicado al ex portero del Real Madrid. La influencer Rocío Osorno; la hermana de Íñigo Onieva, Alejandra, o María José Camacho, viuda de Francesc Arnau. Con esta última, se le fotografiaba este verano en un barco. Aunque él no ha confirmado ninguna de estas relaciones. Este año hemos descubierto su faceta como creador de contenidos en redes sociales, casi siempre con polémicas declaraciones que han levantado ampollas y provocado duras críticas. Y también le hemos descubierto como comentarista en el mundial de Qatar, aunque su labor no ha sido muy exitosa.

Carlos III se convirtió en rey del Reino Unido a los 73 años

Gtres

Nunca fue del todo simpático y cuando al morir Isabel II, el pasado 8 de septiembre, se convirtió en el rey Carlos III, a los 73 años aunque ya tiene 74 que cumplió el 14 de noviembre, la sensación se confirmó. Sea como fuere, tiene que hacer méritos para ganarse a su pueblo y granjearse de nuevo el cariño de su hijo Harry y el de Megan Markle. Aunque dicha pareja le gana en antipatía tras su documental de Netflix y la publicación de la autobiografía de Harry. Quienes sí están a su lado son su esposa Camila, la reina consorte; su primogénito Guillermo, el heredero, y sus hermanos Ana y Eduardo. Entretanto, en Reino Unido se prepara su coronación, el próximo 6 de mayo de 2023, para la que han tenido que agrandar la Corona de San Eduardo.

Kiko Rivera, el ictus que cambió su vida

Gtres

No ha sido su año, desde luego. En febrero de 2022, sufría un ataque agudo de gota que le hizo caminar varios meses con ayuda de muletas. Solo un mes después, le diagnosticaban diabetes, enfermedad que también padecen su madre Isabel y su tío Agustín Pantoja. “Toca cuidarse, toca tomarse la vida de otra manera, toca echarle huevos y, sobre todo, toca vivir”, escribió tras recibir el diagnóstico. Pero no tuvo tiempo, porque en mayo se contagió de covid con síntomas fuertes y cuando todo parecía volver a la normalidad, el 21 de octubre de 2022 sufrió un ictus que pudo costarle la vida. Afortunadamente salió y hoy se recupera bien del mismo. Un año negro en el que, además, ha roto del todo su relación con su hermana Isa y su madre.

William Levy, el actor que levanta pasiones

Lleva años siendo actor, pero gracias a su papel de Sebastián Vallejo en 'Café con aroma de mujer' William Levy se ha convertido en la estrella del momento. No es para menos: la telenovela colombiana llegó a tener 96 millones de visualizaciones en Netflix en solo una semana. Lo suyo es un ejemplo de perseverancia.Su padre les abandonó cuando él era pequeño, pero gracias a su padrastro consiguió viajar a Miami para intentar labrarse un futuro. Levy empezó siendo albañil, pero fue descubierto por un agente que le propuso ser modelo. Por fin, gracias a su papel en 'Café con aroma de mujer' , ha conseguido lo que siempre soñó y ha conquistado muchos corazones como el de Mercedes Milá

Ortega Cano se separa de Ana María Aldón y se enemista con Rocío Carrasco

Gtres

El viudo de Rocío Jurado ha vivido uno de los peores años de su vida. A la emisión del documental 'En el nombre de Rocío', en el que Rociíto criticaba su actitud en el matrimonio con 'La Más Grande', José Ortega Cano ha tenido que hacer frente a su separación de Ana María Aldón. Tras su paso por 'Supervivientes' y empezar a trabajar en la tele, Ana María Aldón decidía poner fin a su relación de diez años que deja un hijo en común, José María, de nueve. Hace apenas unas semanas firmaron el acuerdo de divorcio. Ella ya tiene nuevo hogar en Guadalajara. Y él se ha refugiado en su amiga de toda la vida, Isabel Luna.

Ion Aramendi, padre de familia numerosa y nuevo programa

Beatriz Velasco HEARST

S i hubiera que destacar algo del presentador donostiarra es su sonrisa. Es un tipo feliz, y se le nota. Este año su momento más especial fue el nacimiento de su pequeña Marieta, en julio de 2022, pero también una experiencia difícil ya que su esposa, María estuvo varios días hospitalizada. Afortunadamente, ya está recuperada. Comenzó su trayectoria en 'Sálvame', después pasó por ETB y TVE donde presentó con éxito programas como el concurso 'El cazador', pero actualmente ha vuelto a Telecinco donde tras presentar con éxito las galas de los domingos de 'Supervivientes', la cadena le ha fichado para presentar el concurso 'Reacción en cadena'.

Gerard Piqué, adiós a Shakira y al fútbol en activo

Gtres

Ha sido el año del cambio radical en la vida del futbolista. En lo personal, por enamorarse de Clara Chía, una joven que trabajaba para una de sus empresas, y decir adiós a doce años de relación con Shakira y con dos hijos en común, Milan y Sasha. Y en lo profesional por decidir dejar el fútbol cansado de que Xavi Hernández dejara de contar con él en el Barça. Con las cosas así, Piqué ha decidido apostar fuerte por Chía, y dicen que aspira a ser en un futuro presidente del Fútbol Club Barcelona. Pasada la tormenta personal, el catalán ha tenido también que hacer frente a sus presuntas corruptelas con Rubiales… Al menos, ha firmado un acuerdo de divorcio amistoso con Shakira aunque los conflictos entre ellos parecen continuar.

Rafa Nadal, el rey de las pistas se estrena como papá

Getty Images

Rafa ha vivido uno de sus años más especiales. A pesar de su lesión en el pie, que le trae de cabeza, el deportista mallorquín ha conseguido ser competitivo en las pistas: ganó el Abierto de Australia y su 14 Roland Garros. Todavía tiene dudas de cuándo dirá adiós al tenis, pero a día de hoy continúa trabajando para afrontar con fuerza los torneos de 2023. Ahora ya no le quita el sueño ser número 1. "Mi cuerpo y mi situación personal no me permiten luchar por ese objetivo", afirma. Sin duda, en su cabeza está ahora el pequeño Rafael, un niño que nació el pasado 8 de octubre. El bebé fue prematuro, pero una semana después, el tenista y Xisca Perelló ya disfrutaban de él en casa.

Iñaki Urdangarin se separa de la infanta Cristina por Ainhoa Armentia

Gtres

El año ha sido clave para Iñaki Urdangarin. Unas fotos dando un paseo por la playa de Bidart de la mano de una rubia lo cambiaron todo. Al poco se descubrió que ella era Ainhoa Armentia, una compañera de Imaz & Asociados, el bufete en el que empezó a trabajar de consultor tras obtener el tercer grado penitenciario y mudarse a Vitoria. Dejó su puesto en marzo, se formó como coach deportivo, pero está en paro. Y puso fin así a 24 años de matrimonio y cuatro hijos en común con la infanta Cristina. Ambos vuelven a ser noticia porque la Audiencia de Palma ha ordenado al Gobierno balear que les devuelva 201.000 € que recibió de más por el 'caso Nóos'. Él ha desmentido a través de su abogado que quisiera cobrar toda la cantidad él solo.

